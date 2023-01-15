Медведи в деревне и кит в городе: 12 ярких фото с конкурса, посвященного дикой природе

Премия Nature Photographer of the Year проходит каждый год, и недавно жюри подвело очередные итоги. Выбор был непростой, ведь на конкурс пришла почти 21 тысяча фотографий. Хотим показать вам лучшие снимки этой премии и рассказать, чем в прошлом году занимались представители дикой природы.

Категория «Портреты животных»: пиренейская рысь и ее три подросших детеныша