FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 13328 постов • 1461 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Животные
Медведи в деревне и кит в городе: 12 ярких фото с конкурса, посвященного дикой природе

Медведи в деревне и кит в городе: 12 ярких фото с конкурса, посвященного дикой природе

Автор:
15 января 2023 09:30
Сообщество : Животные
Метки: в мире   дикая природа   животные   забавно   милота   фото   
282
13

Природа в ушедшем году была великолепна (впрочем, как всегда).

Премия Nature Photographer of the Year проходит каждый год, и недавно жюри подвело очередные итоги. Выбор был непростой, ведь на конкурс пришла почти 21 тысяча фотографий. Хотим показать вам лучшие снимки этой премии и рассказать, чем в прошлом году занимались представители дикой природы.


Категория «Портреты животных»: пиренейская рысь и ее три подросших детеныша

×
×

Кит в Сиамском заливе, а на горизонте виднеются высотки Бангкока


Лиса во время прыжка


Появление льда на озере в Румынии


Снежный барс крадется в Гималаях в индийском регионе Ладакх


Категория «Черно-белое»: выдра всматривается в прорубь, словно в окно


Следы на берегу испанской реки Рио-Тинто в номинации «Искусство природы»


Странная картина возле румынского дома

Этот снимок сделан в Румынии: страна — настоящий лидер по количеству косолапых в Европе.


Категория «Другие животные»: паук, скрывшийся в подсолнухе


«Пейзажи»: молния над Большим каньоном


Еще один снимок в номинации «Пейзажи», взявший серебро


Медведи на Чукотке, облюбовавшие старую метеорологическую станцию

Дмитрий взял золото в двух номинациях. Посмотреть эту поразительную серию снимков, главными героями которой стали белые мишки

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: в мире   дикая природа   животные   забавно   милота   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
9k
Павел 40 минут назад
Красиво.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Infinite

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

453892



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Ты позволяешь себе оскорблять нас»: российский тренер грамотно и на пальцах «разнёс» заявление украинского боксёра Александра Усика, который «обложил» всех россиян
«Ты позволяешь себе оскорблять нас»: российский тренер грамотно и на пальцах «разнёс»...
30 артефактов прошлого для всех любителей истории и археологии
30 артефактов прошлого для всех любителей истории и археологии
Набирающие популярность в сообществах
Как создавали костюмы и декорации в фильме "Чебурашка" (2023)
Как создавали костюмы и декорации в фильме "Чебурашка" (2023)
Забавные фото животных во время и после мытья
Забавные фото животных во время и после мытья
Бесплатно и очень быстро: как теперь можно переводить деньги по номеру телефона
Бесплатно и очень быстро: как теперь можно переводить деньги по номеру телефона
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Тайный поклонник

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#люди#кино#познавательно#Приколы#фильм#дтп#милота#удивительно
#Юмор#история#подборка#СССР#Прикол#Россия#съемка#картинки#США#природа
#интересно#забавно#животные#Фотографии#в мире#интересное#детеныши#Мемы#шоу бизнес#Москва
Бесплатно и очень быстро: как теперь можно переводить деньги по номеру телефона Бесплатно и очень быстро: как теперь можно переводить деньги по номеру телефона Лягушка прокатилась на спине ящерицы Лягушка прокатилась на спине ящерицы Еноты забрались в мусорный бак и перепугали женщину, проходившую мимо Еноты забрались в мусорный бак и перепугали женщину, проходившую мимо 16 умилительных снимков бобрят, которые вызывают улыбку и поднимают настроение 16 умилительных снимков бобрят, которые вызывают улыбку и поднимают настроение Снимки, которые становятся настоящей головоломкой для нашего мозга Снимки, которые становятся настоящей головоломкой для нашего мозга Енотиха привела малышей, чтобы показать женщине, заботящейся о ней Енотиха привела малышей, чтобы показать женщине, заботящейся о ней

На что жалуетесь?

Вернуться