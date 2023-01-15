Медведи в деревне и кит в городе: 12 ярких фото с конкурса, посвященного дикой природе

282
13
Природа в ушедшем году была великолепна (впрочем, как всегда).
Премия Nature Photographer of the Year проходит каждый год, и недавно жюри подвело очередные итоги. Выбор был непростой, ведь на конкурс пришла почти 21 тысяча фотографий. Хотим показать вам лучшие снимки этой премии и рассказать, чем в прошлом году занимались представители дикой природы.
Категория «Портреты животных»: пиренейская рысь и ее три подросших детеныша
×
×
Кит в Сиамском заливе, а на горизонте виднеются высотки Бангкока
Лиса во время прыжка
Появление льда на озере в Румынии
Снежный барс крадется в Гималаях в индийском регионе Ладакх
Категория «Черно-белое»: выдра всматривается в прорубь, словно в окно
Следы на берегу испанской реки Рио-Тинто в номинации «Искусство природы»
Странная картина возле румынского дома
Этот снимок сделан в Румынии: страна — настоящий лидер по количеству косолапых в Европе.
Категория «Другие животные»: паук, скрывшийся в подсолнухе
«Пейзажи»: молния над Большим каньоном
Еще один снимок в номинации «Пейзажи», взявший серебро
Медведи на Чукотке, облюбовавшие старую метеорологическую станцию
Дмитрий взял золото в двух номинациях. Посмотреть эту поразительную серию снимков, главными героями которой стали белые мишки
Источник:
Ссылки по теме:
- Лягушка прокатилась на спине ящерицы
- 15 случаев, когда животные вдруг оказывались в самых неочевидных местах
- Еноты забрались в мусорный бак и перепугали женщину, проходившую мимо
- Енотиха привела малышей, чтобы показать женщине, заботящейся о ней
- 16 умилительных снимков бобрят, которые вызывают улыбку и поднимают настроение
Новости партнёров