12 мест, где другие птицы заменили привычных всем голубей

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Где вместо голубей живут ара, а где — орлы.
В большинстве городов мира голуби соседствуют с человеком. Их охотно подкармливают, поэтому на городских площадях и в парках эти птицы собираются в большие стаи. . Однако в некоторых уголках планеты вместо голубей подкармливают других птиц, и перед вами целая подборка таких примеров.
Орлы на Аляске весьма похожи на голубей
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Где-то голубей заменяют утки и гуси
Голубь из австралийских Голубых гор
Дикие ара в Каракасе
Австралийские сороки
Пикник у какаду в Австралии
На этот балкон Сиднея прилетают попугаи
Дом в окружении павлинов
Австралийский завтрак
Птички в Австралии, которых подкармливают местные жители
Журавли во флоридском городке на подъездной территории
Курицы на гавайском острове Кауи
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