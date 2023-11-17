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12 мест, где другие птицы заменили привычных всем голубей

12 мест, где другие птицы заменили привычных всем голубей

Автор:
17 ноября 2023 11:44
Сообщество : Животные
Метки: в мире   голуби   животные   забавно   милота   птицы   фото   
1063
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Где вместо голубей живут ара, а где — орлы.

В большинстве городов мира голуби соседствуют с человеком. Их охотно подкармливают, поэтому на городских площадях и в парках эти птицы собираются в большие стаи. . Однако в некоторых уголках планеты вместо голубей подкармливают других птиц, и перед вами целая подборка таких примеров.


Орлы на Аляске весьма похожи на голубей

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Где-то голубей заменяют утки и гуси

Голубь из австралийских Голубых гор

Дикие ара в Каракасе

Австралийские сороки

Пикник у какаду в Австралии

На этот балкон Сиднея прилетают попугаи

Дом в окружении павлинов

Австралийский завтрак

Птички в Австралии, которых подкармливают местные жители

Журавли во флоридском городке на подъездной территории

Курицы на гавайском острове Кауи

Источник:

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Метки: в мире   голуби   животные   забавно   милота   птицы   фото   
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Robin Hood Час назад
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livaneth 8 минут назад
Израиль
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20k
Luc72 Час назад
И в деревне у родителей и в городе где то с конца 90-х голуби пропали практически полностью, теперь вместо них вороны, хотя их количество меньше, чем было голубей. Видимо из за того, что они крупнее и жрут больше.
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