18 снимков, подтверждающих, что тяжёлые будни ветеринаров вполне компенсируются горой интересностей

Рабочие будни специалистов порой превращаются в настоящий праздник, а иной раз доктора сталкиваются с приключениями, которым позавидовал бы сам Айболит.
Каждый из нас хотя бы единожды отвечал на вопрос, кем он хочет стать, когда вырастет. Чувствуя особую связь с братьями нашими меньшими, дети часто мечтают стать ветеринарами. Стоит отметить, что те, кто всё-таки не отступил от намеченной цели, наслаждаются своей профессией сполна. Пушистые пациенты вносят свой вклад в жизнь ветеринарных врачей.
Ленивец на приеме у ветеринара. Вычёсывают пузико
Просто дикобразу делают УЗИ
С первого взгляда мне показалось, что я увидел дикобраза на беговой дорожке.
Тщательный осмотр хомячка. Размеры пациента не имеют никакого значения для специалиста
Вот как ветеринары слушают ваше сердце, когда вы весите пять граммов
Пациенты окружили своего ветеринара
Мне потребовалось некоторое время, чтобы понять, что он не стоял.
Если я стану ветеринаром, я автоматически стану таким же красивым?
Пациент к лечению готов!
Так выглядит маникюр у ветеринара
«Ветеринар дал нам 2 конуса. Теперь моя собака похожа на балерину»
У ветеринаров свои божества
В ветеринарии без любви к животным никуда
Будущая мама проходит обязательный плановый осмотр
Взвешивание малютки
Букет из маленьких пациентов
Нашествие лабрадоров
Ветеринар достаёт из пасти нильского крокодила ботинок, который тот накануне проглотил
Этот доктор настоящий смельчак! Не каждый осмелиться полезть в пасть крокодилу, пусть зубастый пациент и находится под наркозом.
Кажется, он что-то начинает подозревать
Пациент с пушистой костью
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