18 снимков, подтверждающих, что тяжёлые будни ветеринаров вполне компенсируются горой интересностей

Каждый из нас хотя бы единожды отвечал на вопрос, кем он хочет стать, когда вырастет. Чувствуя особую связь с братьями нашими меньшими, дети часто мечтают стать ветеринарами. Стоит отметить, что те, кто всё-таки не отступил от намеченной цели, наслаждаются своей профессией сполна. Пушистые пациенты вносят свой вклад в жизнь ветеринарных врачей.

Ленивец на приеме у ветеринара. Вычёсывают пузико