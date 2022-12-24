Пушистый охранник: домашний бельчонок защитил дом хозяина от грабителя

Со временем пушистик стал полноценным членом семьи Перл, и однажды ему пришлось сражаться за свою семью. Как-то раз Джоуи спокойно ждал, когда хозяева вернутся с работы, как вдруг заметил, что по дому ходит незнакомый мужчина. Бельчонку сразу же не понравился подозрительный незнакомец, который брал вещи Адама, поэтому он решил атаковать его.

Джоуи кусал и царапал грабителя до тех пор, пока не вернулся Адам, который вызвал полицию. Когда полицейский допрашивал подозреваемого, он увидел, что его руки покрыты царапинами, и спросил: «Это из-за белки?» Подозреваемый сказал «да» и сообщил офицеру, что белка защищала имущество хозяев не хуже матерой сторожевой собаки.