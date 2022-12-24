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Пушистый охранник: домашний бельчонок защитил дом хозяина от грабителя

Пушистый охранник: домашний бельчонок защитил дом хозяина от грабителя

Автор:
24 декабря 2022 09:44
Сообщество : Животные
Метки: белка   в мире   видео   грабитель   животные   люди   милота   фото   
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Белки не только лазают по деревьям и собирают орехи. Оказывается, они также способны охранять дома. Например, домашняя белка по кличке Джоуи защитила дом своего хозяина Адама Перла от грабителя.

Пять лет назад Адам нашел у себя во дворе слабого новорожденного бельчонка и стал заботиться о нем. Мужчина кормил малыша Джоуи из бутылочки, пока он не окреп достаточно, чтобы есть самостоятельно.

«Когда я нашел Джоуи, он был размером с зажигалку, а его глаза даже не были открыты», — вспоминает Адам.

Со временем пушистик стал полноценным членом семьи Перл, и однажды ему пришлось сражаться за свою семью. Как-то раз Джоуи спокойно ждал, когда хозяева вернутся с работы, как вдруг заметил, что по дому ходит незнакомый мужчина. Бельчонку сразу же не понравился подозрительный незнакомец, который брал вещи Адама, поэтому он решил атаковать его.

Джоуи кусал и царапал грабителя до тех пор, пока не вернулся Адам, который вызвал полицию. Когда полицейский допрашивал подозреваемого, он увидел, что его руки покрыты царапинами, и спросил: «Это из-за белки?» Подозреваемый сказал «да» и сообщил офицеру, что белка защищала имущество хозяев не хуже матерой сторожевой собаки.

 «Никто не мог поверить в то, что Джоуи защитил дом от грабителя. Потому что это и правда кажется настоящим безумием», — рассказал Адам.

Несмотря на то, что Джоуи был отличным питомцем, Адаму пришлось отпустить его обратно в дикую природу. Но он очень благодарен своему пушистому другу за его заботу, преданность и отличное настроение, которое он каждый день дарил всем членам семьи Перл.


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Метки: белка   в мире   видео   грабитель   животные   люди   милота   фото   
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