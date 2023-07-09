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Залповый ливень в Сочи уничтожил десятки машин

Залповый ливень в Сочи уничтожил десятки машин

Автор:
09 июля 2023 11:00
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Сочи   дождь   машины   наводнение   потоп   
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Проливные дожди в Сочи - отдельная история. Потоки воды буквально за минуты превратили жизнь автомобилистов в сущий ад.

В Хосте из опрокинутых стихией машин образовалась настоящая плотина. Из-за сильного ночного дождя с горы мощные дождевые потоки снесли автомобили на улице Ручей Видный.



В МЧС сообщили, что там пострадало около 10 машин. К счастью, обошлось без жертв среди людей.

Буквально за 10 минут сегодня рано утром дождь превратил федеральную трассу в Адлере в полноводную реку. По сообщениям очевидцев вода на дороге была выше колен, да и в самом городе царил настоящий хаос. Ливневки не справились с таким обильным дождем.

В Хостинском районе продолжает идти сильный дождь, дороги превратились в реки. По данным метеорологов выпало около 80 миллиметров осадков.

Штормовое предупреждение действует в городе до конца дня 10 июля, МЧС предупреждает, что основной удар стихии придется в ночь на понедельник.

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Метки: Видео   Сочи   дождь   машины   наводнение   потоп   
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14  комментариев
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33k
АнтонПолднев 6 часов назад
Я в Сочи был 40 лет назад. Скажите, это машины стояли в дренажном канале, или поток фигачит по улице?
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13k
KotSkripaley 3 часа назад
Пох, абсолютно...
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1k
Igor Grishaev 3 часа назад
Заасфальтировали берега, естественно воде некуда уходить
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50k
Мойша 5 часов назад
Таки очень интересно: Экономили на КАСКО или только ОСАГО обошлись?Экономия - она такая...
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1k
Alexandr 6 часов назад
Когда я попал в Сочи после Олимпиады то сразу сказал что город будет топить. Куча дорог вдоль горы и не одной ливневки. Даже при малом дожде потоки текут, а уж от ливня провидение спасло, не попал ни разу.
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