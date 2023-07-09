Залповый ливень в Сочи уничтожил десятки машин

В МЧС сообщили, что там пострадало около 10 машин. К счастью, обошлось без жертв среди людей.

Буквально за 10 минут сегодня рано утром дождь превратил федеральную трассу в Адлере в полноводную реку. По сообщениям очевидцев вода на дороге была выше колен, да и в самом городе царил настоящий хаос. Ливневки не справились с таким обильным дождем.