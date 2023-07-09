Залповый ливень в Сочи уничтожил десятки машин

Проливные дожди в Сочи - отдельная история. Потоки воды буквально за минуты превратили жизнь автомобилистов в сущий ад.
В Хосте из опрокинутых стихией машин образовалась настоящая плотина. Из-за сильного ночного дождя с горы мощные дождевые потоки снесли автомобили на улице Ручей Видный.
В МЧС сообщили, что там пострадало около 10 машин. К счастью, обошлось без жертв среди людей.
Буквально за 10 минут сегодня рано утром дождь превратил федеральную трассу в Адлере в полноводную реку. По сообщениям очевидцев вода на дороге была выше колен, да и в самом городе царил настоящий хаос. Ливневки не справились с таким обильным дождем.
В Хостинском районе продолжает идти сильный дождь, дороги превратились в реки. По данным метеорологов выпало около 80 миллиметров осадков.
Штормовое предупреждение действует в городе до конца дня 10 июля, МЧС предупреждает, что основной удар стихии придется в ночь на понедельник.
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2-В правилах по каско у 99% компаний черным по белому написано что не распостраняется на форс-мажорные события и природные катаклизмы, когда не так давно гадом пофигарило стекла и ЛКП у машин с КАСКО, компенсацию/ремонт получили лишь 3 из 8 застрахованных и судиться бесполезно было, т.к это оговорено в правилах, просто их никто не читает особо.
2-Размем франшизы.
3-Тотал-угон?
4-Приложите пожалуйста фото полиса.
5-Незнаю в каком зажопинске такие цены, но в СПБ такой полис от 50р начинается с ремонтом где ОНИ скажут.(Меня вот не устраивает такой вариант, я хочу либо у ОД либо деньгами).
6-У БОЛЬШИНСТВА КРУПНЫХ СК в условиях каско также черным по белому "На страхование принимаются легковые автомобили не старше 12 лет, у которых в наличии 2 ключа зажигания."
2) 10к, я ж сказал
3) тотал+угон+повреждения+стекляшки без справок. Ремонт на авторизашке, но можно и баблом.
4) А вот это фигушки. но можете рассчитать у тинька сами, в параметрах - форд фокус 3 2012 года, 1.6, один водитель.
5) [мат] полустоличника засчитан