Бородатый воббегонг: Это акула. Хотя больше смахивает на огромный хищный ковёр со дна океана

Кто проживает на дне океана?
Хищный ковёр прямиком из чулана!
В принципе, развлекательную часть статьи на этом можно было и завершить, каламбура лучше мне не придумать. Но я раскопал целую кучу интересных фактов и не могу не поделиться ими с вами. Поэтому наливайте себе чаю, обкладывайтесь плюшками и приготовьтесь читать про бородатого воббегонга, дедушкин ковёр от мира рыб!
Воббегонг — акула. Правда, никудышная. Он послал стандарты акулостроения максимально далеко. Вместо того, чтобы прокачивать скорость и силу, рыб вложил все очки своего развития в скрытность. Плоское тело, короткий хвост, куча растительности на лице — с такими характеристиками быстро не поплаваешь.
Как и большинство экстравагантных морских животных бородатый воббегонг ошивается у берегов Австралии и Новой Гвинеи. Он предпочитает жить поближе к поверхности, рыбу не видели на глубинах больше 50 метров.
Да, гроза морей из воббегонга никакущий. Зато засадный хищник — превосходный. Бахрома на морде лица и камуфляжный окрас позволяют рыбине раствориться среди кораллов даже днём. А ночью рыб полностью сливается со дном. Идеальная позиция для охоты.
Процесс охоты воббегонга не слишком зрелищный. Рыб ложится на дно и лениво помахивает хвостом. Издалека и в темноте хвост похож на маленькую рыбку: с собственным хвостом, плавниками и даже глазами — двумя тёмными пятнышками. Рано или поздно неосторожный осьминог или рыба заинтересуются халявной добычей и угодят прямо в рот притаившемуся хищнику.
Огромная пасть воббегонга — отличный капкан. Хлеборезка акулы содержит 45 зубов! Тонкие и острые, они как крючки впиваются в жертву, не давая ей шансов на спасение. Ловушка настолько удачна, что хищница способна заглотить добычу длиной в метр в один присест! При том что воббегонг средних размеров вырастает всего до 1,3 метра. И куда столько лезет?
Во время охоты воббегонг сосредоточен и ему очень не нравится, когда кто-то пугает его обед. Нередки случаи, когда морской ковёр вдруг нападал на проплывающих мимо дайверов. Аборигены говорят, что акула может убить человека, правда, ни одного официального свидетельства предоставлено не было. Но хорошенько цапнуть акула вполне себе может. Вы же помните про 45 зубов?
И всё же воббегонга больше любят, чем нет. Туристы-аквалангисты приплывают поглазеть на акулу в естественной среде обитания. А профессиональные аквариумисты и вовсе приловчились держать их дома. Ну а что, раньше же вешали ковры на стены? Теперь кладут их в аквариумы. Не вижу ничего необычного.
Источник:
АНТИФИШКИ
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