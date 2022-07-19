Бородатый воббегонг: Это акула. Хотя больше смахивает на огромный хищный ковёр со дна океана

Во время охоты воббегонг сосредоточен и ему очень не нравится, когда кто-то пугает его обед. Нередки случаи, когда морской ковёр вдруг нападал на проплывающих мимо дайверов. Аборигены говорят, что акула может убить человека, правда, ни одного официального свидетельства предоставлено не было. Но хорошенько цапнуть акула вполне себе может. Вы же помните про 45 зубов?