10 фактов о Луне, которые интересно узнать каждому

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Луна - единственный естественный спутник Земли. Она образовалась 4,6 миллиарда лет назад - примерно через 30-50 миллионов лет после образования Солнечной системы. Первая миссия на Луну без экипажа была совершена в 1959 году по программе СССР, а первая высадка "Аполлон-11" произошла в 1969 году. Узнаем еще несколько любопытных фактов о Луне.
У Луны нет "темной стороны"
Обратную сторону Луны часто называют темной - однако, в действительности это та часть Луны, которая не видна с Земли. Нам всегда видна поверхность лишь одного из полушарий спутника, потому что Луна и Земля вращаются синхронно. Обратную сторону Луны исследовали с космического корабля - там имеется больше кратеров и более плотный грунт.
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Луна отдаляется от Земли
Луна удаляется от нашей планеты примерно на 3,8 см каждый год. Это происходит с тех пор, как на Земле сформировались океаны - уже в течение 4,5 миллиардов лет. По оценкам специалистов, это будет продолжаться в течение примерно 50 миллиардов лет.
Притяжение Луны меньше земного в 6 раз
Из-за меньшей массы на Луне очень слабая гравитация по сравнению с Землей. Человек весом 60 кг, оказавшись на Луне, весил бы не больше 10 кг. Именно поэтому даже астронавты в тяжёлом космическом снаряжении могут легко подпрыгивать высоко над поверхностью спутника.
Луна влияет на воду на Земле
Хотя это всем известный факт, но удивительно изучать, как Луна влияет на приливы и отливы на Земле. Процесс приливов связан с тремя силами - силой притяжения, центробежной и приливной силой. Приливы появляются на нашей планете под воздействием этих сил Луны и Солнца.
По Луне ходили 12 человек
Первым человеком, ступившим на Луну, был Нил Армстронг в ходе миссии "Аполлон-11" в 1969 году. Последним по Луне прогулялся Юджин Сернан в миссии "Аполлон-17" в 1972 году. С тех пор на Луну летают только беспилотные аппараты.
У Луны нет атмосферы
Поверхность Луны не защищена от космических лучей, метеоритов и солнечных ветров и имеет большие колебания температуры. Кроме того, по причине отсутствия атмосферы, на Луне не слышно ни звука, и небо там всегда кажется черным.
На Луне случаются лунотрясения
Лунотрясения гораздо слабее землетрясений и случаются редко - но астрономам удалось установить, что сила лунотрясений может достигать 5,5 балла по шкале Рихтера, а также, они могут вызывать трещины. Они длятся всего 1-2 минуты, и происходят из-за приливного воздействия Земли.
Луна-2 - первый космический аппарат, достигший Луны
Советская автоматическая межпланетная станция "Луна-2" - первый космический аппарат, достигший поверхности Луны. Запуск аппарата произошел в рамках космической программы СССР "Луна". Длительность полёта станции составила 38,5 часов.
Луна - пятый по величине естественный спутник в Солнечной системе
Диаметр Луны составляет 3475 км, но при этом она намного меньше основных спутников Юпитера и Сатурна. Ганимед, спутник Юпитера, считается самым большим в Солнечной системе. Его диаметр - 5268 километров.
В 1950-х США хотели сбросить атомную бомбу на Луну
В разгар холодной войны в 50-х США рассматривали возможность взрыва атомной бомбы на Луне. Секретный план получил название "Проект А119" или "Изучение исследовательских лунных полётов". Таким образом США хотели показать превосходство над СССР и остальным миром в "космической гонке".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Расстояние между землей и луной сейчас примерно 400 000 км. Перемножив 3,8см на 50млрд. лет получаем 17 100 000км. Как можно писать такой бред?
Ничо нового..((
Впервые обратная сторона Луны была сфотографирована советской АМС «Луна-3» 7 октября 1959 года. Приём сигнала осуществляли в Симеизской обсерватории в Крыму. В массовой печати впервые изображение обратной стороны Луны, полученное АМС «Луна-3», появилось 27 октября 1959 года, оно было опубликовано в газете «Правда» и в других советских изданиях