10 фактов о Луне, которые интересно узнать каждому

Обратную сторону Луны часто называют темной - однако, в действительности это та часть Луны, которая не видна с Земли. Нам всегда видна поверхность лишь одного из полушарий спутника, потому что Луна и Земля вращаются синхронно. Обратную сторону Луны исследовали с космического корабля - там имеется больше кратеров и более плотный грунт.