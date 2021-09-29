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10 фактов о Луне, которые интересно узнать каждому

10 фактов о Луне, которые интересно узнать каждому (11 фото)

Автор:
29 сентября 2021 11:38
Сообщество : Факты
Метки: интересно   интересные факты   космос   луна   планеты   подборка   факты   фото   
789
11
Луна - единственный естественный спутник Земли. Она образовалась 4,6 миллиарда лет назад - примерно через 30-50 миллионов лет после образования Солнечной системы. Первая миссия на Луну без экипажа была совершена в 1959 году по программе СССР, а первая высадка "Аполлон-11" произошла в 1969 году. Узнаем еще несколько любопытных фактов о Луне.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: интересно   интересные факты   космос   луна   планеты   подборка   факты   фото   
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9k
Lev Asriev Час назад
"Луна удаляется от нашей планеты примерно на 3,8 см каждый год. Это происходит с тех пор, как на Земле сформировались океаны - уже в течение 4,5 миллиардов лет. По оценкам специалистов, это будет продолжаться в течение примерно 50 миллиардов лет."
Расстояние между землей и луной сейчас примерно 400 000 км. Перемножив 3,8см на 50млрд. лет получаем 17 100 000км. Как можно писать такой бред?
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10k
котегRUS Полчаса назад
Короче, пост о том, что пиндосы типа были на Луне, остальное написано в букварях..))

Ничо нового..((
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369
Sergejus Vasiljevas 44 минуты назад
Про атомную бомбу слышал, но думал это выдумки. В остальном почти всему в школе учат на уроках астрономии.
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50k
stabskapitan Час назад
Добавлю от себя:
Впервые обратная сторона Луны была сфотографирована советской АМС «Луна-3» 7 октября 1959 года. Приём сигнала осуществляли в Симеизской обсерватории в Крыму. В массовой печати впервые изображение обратной стороны Луны, полученное АМС «Луна-3», появилось 27 октября 1959 года, оно было опубликовано в газете «Правда» и в других советских изданиях
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123
olegga Час назад
Надо было сначала о фактах, а потом уже кидать какаху в сахарницу :)
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