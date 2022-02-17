Как люди готовились к покорению Луны

Все они американцы, участники программы "Аполлон". Первой успешной и до сих пор самой обсуждаемой высадкой на Луну была миссия "Аполлон-11". 20 июля 1969 года Нил Армстронг первым ступил на поверхность спутника Земли. Вместе с ним в этой миссии был второй астронавт Эдвин Базз Олдрин. Третий член экипажа Майкл Коллинз остался на окололунной орбите.

Полёты “Аполлонов” продолжались еще два десятка лет, за это время в общей сложности было реализовано 6 успешных пилотируемых полетов к спутнику.

Во время этих полетов были и интересные случаи, как в истории с Аланом Шепардом, который с разрешения боссов NASA привез на Луну мячики для гольфа и сделал там несколько ударов. Из той миссии, помимо лунного грунта и других образцов, астронавты привезли 500 семян разных деревьев, которые совершили путешествие вместе с астронавтами. Позже эти деревья были высажены по всей Америке.