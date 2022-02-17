Как люди готовились к покорению Луны

Покорение космоса - мечта фантастов, которая смогла воплотиться в жизнь. В прошлом веке Советский Союз вписал в историю человечества множество достижений, в том числе и в области космических путешествий, но один пункт Советам все-таки не удалось выполнить.
Да, речь идет о высадке на Луну. Тема, как вы понимаете, максимально спорная. Многие и вовсе считают, что пилотируемый полет на спутник нашей планеты был только один, или не верят в высадку вообще. Так или иначе, история знает о 12 людях, побывавших на Луне.
Все они американцы, участники программы "Аполлон". Первой успешной и до сих пор самой обсуждаемой высадкой на Луну была миссия "Аполлон-11". 20 июля 1969 года Нил Армстронг первым ступил на поверхность спутника Земли. Вместе с ним в этой миссии был второй астронавт Эдвин Базз Олдрин. Третий член экипажа Майкл Коллинз остался на окололунной орбите.
Полёты “Аполлонов” продолжались еще два десятка лет, за это время в общей сложности было реализовано 6 успешных пилотируемых полетов к спутнику.
Во время этих полетов были и интересные случаи, как в истории с Аланом Шепардом, который с разрешения боссов NASA привез на Луну мячики для гольфа и сделал там несколько ударов. Из той миссии, помимо лунного грунта и других образцов, астронавты привезли 500 семян разных деревьев, которые совершили путешествие вместе с астронавтами. Позже эти деревья были высажены по всей Америке.
Другая миссия Аполлона запомнилась трогательным жестом и скандалом. Астронавты Дэвид Скотт, Альфред Уорден, Джеймс Ирвин оставили на поверхности луны мемориальную табличку "Павший астронавт" в честь погибших на тот момент 8 американских и 6 советских космонавтов, а также маленькую алюминиевую скульптуру астронавта.
Правда, впоследствии весь состав экипажа был отстранен от полетов и уволен из NASA, когда выяснилось, что астронавты провезли контрабандой 398 конвертов со специальными марками. Неизвестный получил 100 конвертов, а 298 экземпляров и 7000 долларов для каждого достались астронавтам. Позже конверты были конфискованы.
Все эти миссии тщательно готовились. В первую очередь астронавты обучались находиться на поверхности Луны долгое время. Им предстояло провести на поверхности Луны от 1 до 3 дней.
Перед первыми полетами астронавты проводили тренировки в пустыне Аризоны. Но перед этим американцы при помощи взрывчатки сделали более приближенным к лунному ландшафт пустыни к поверхности спутника Земли. На территории искусственных кратеров испытывались луноходы и техника, которая потом отправилась в космос.
Аризона была выбрана не случайно, потому что именно там находился кратер от падения метеорита, который рухнул на Землю более пятидесяти тысяч лет назад. Также астронавты и техника проходили испытания и на искусственном кратере Седан в Неваде, образовавшемся после испытаний ядерного оружия.
Несколько лет назад NASA заявило о начале новой лунной программы, которую назвали "Артемида". В программе три этапа. В этом году американцы планируют отправить непилотируемый корабль Orion, который должен облететь вокруг Луны и вернуться на Землю. Следующим этапом будет уже пилотируемый полет на орбиту спутника Земли. В 2025 году в завершающим этапом миссии "Артемида" станет высадка астронавтов на Луну.
Сейчас подготовка к полетам проходит в современных специализированных тренировочных центрах. Участники миссии "Артемида" проходят подготовку в Космическом центре имени Джонсона в Техасе.
Теперь астронавты тренируются не в самодельных кратерах в жаркой пустыне, а на глубине 12-метрового бассейна в полной темноте, чтобы привыкнуть к условиям на Луне.
NASA показало, как экипаж в космических костюмах и скафандрах занимается установкой американского флага и пользуется различными инструментами.
Источник:
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Да когда же уже до луны долетят?!
Скандал был из-за того, что марок и конвертов астронавты привезли больше, чем было предусмотрено и что их использовали в коммерческих целях.
Видео того, как марки гасились на Луне: