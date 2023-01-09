Драгоценности и жизнь — как связаны опалы на Марсе и присутствие на Красной планете жизни

Бесконечная красная пустыня, усыпанная опалами. Звучит как фантастика? Но нет. Это не просто реальность, но и реальность близкая — такие пейзажи прямо сейчас покрывают Марс.
В частности, именно такая поверхность находится на дне высохшего озера, выяснили ученые из Nasa. Более того, в этих опалах найдены следы воды.
Но дело не только и не столько даже в экономике, сколько в том, что вода, если верить следам в полудрагоценных камнях, была на Красной планете гораздо позже и исчезла, соответственно, позже, чем было принято считать ранее. Таким образом, на Марсе, вероятно, могла существовать жизнь.
Сами опалы, к слову, найдены вокруг трещин в кратере Гейл. Ученых заинтересовало именно это место потому, что в огромном озере шириной 154 км были ореолы вокруг трещин. Такие ореолы — свидетельства того, что влага на планете была. А опалы могут появиться только при взаимодействии диоксида кремния и воды.
Чтобы подтвердить свои догадки, ученые специально направили на место аппарат Curiosity, который подтвердил, что камни на месте присутствуют. И таким образом, учитывая, что вода могла быть тут довольно долго, еще 2,9 млрд лет (больше половины возраста Земли) тут могла быть жизнь.
Источник:
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