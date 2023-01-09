Драгоценности и жизнь — как связаны опалы на Марсе и присутствие на Красной планете жизни

Но дело не только и не столько даже в экономике, сколько в том, что вода, если верить следам в полудрагоценных камнях, была на Красной планете гораздо позже и исчезла, соответственно, позже, чем было принято считать ранее. Таким образом, на Марсе, вероятно, могла существовать жизнь.