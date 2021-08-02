Так жизни на Марсе все-таки нет?

"Недавние теоретические исследования показали, что глины могут давать яркие отражения, но никто не замораживал их до температур, которые мы наблюдаем на Марсе, а именно от 40 до 50 градусов ниже нуля, и не измерял их, а также не идентифицировал эти минералы на южном полюсе Марса", - говорит Смит.

По данным НАСА, средняя температура на Марсе составляет в среднем -50 градусов по Цельсию. Однако, по данным Национальной метеорологической службы, температура может колебаться от -200 градусов зимой на полюсах до устойчивых +20 в более низких широтах летом.

В 2018 году Марсианский усовершенствованный радар для зондирования недр и ионосферы (MARSIS) обнаружил области радиолокационных показателей, свидетельствующих о наличии жидкого озера под марсианским южным полярным льдом. Два года спустя исследователи предположили наличие в этом районе несколько соленых озер, каждое около 10 километров в поперечнике. Смит убежден, что озера состоят из смектитов, однако многие ученые сомневаются в правильности его выводов, включая Джеффри Плаута из Лаборатории реактивного движения НАСА. Он не согласен с гипотезой Смита, однако считает, что для получения точного ответа нужно более подробно исследовать феномен. "В планетологии мы традиционно медленно приближаемся к истине", - говорит Плаут.