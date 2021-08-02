Так жизни на Марсе все-таки нет?

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Ученые из Института планетарных исследований в Аризоне готовы разочаровать всех, кто надеется, что жизнь на Марсе все-таки есть. По их мнению, скрытые подземные озера на Красной планете - вовсе не хранилища воды, необходимой для развития биологической жизни, а огромные залежи замерзшей глины. Впрочем, как признаются сами ученые, их выводы нельзя назвать окончательными.
Ученые всего мира внимательно следят за исследованиями Марса в надежде найти на планете останки жизни. Однако авторы нового исследования считают, что шансы обнаружить каеие-либо признакижизни на красной планете сильно преувеличены. По их мнению, то, что ученые когда-то считали озерами жидкой воды, скрывающимися под поверхностью Марса, на самом деле может быть отложениями замороженной глины. Эксперт из Института планетарных исследований в Аризоне Исаак Смит утверждает, что новый анализ данных радарных исследований за 2018 год, сделанных инструментом MARSIS на космическом зонде Европейского космического агентства Mars Express, опровергает идею существования жидкой воды на Марсе.
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«Предыдущие исследования лишь указывали на пробелы в аргументе об озерах, - говорит Смит. - Мы первыми указали на другой материал, который наиболее соответствует результатам наблюдений. Мы предлагаем правдоподобную и значительно более вероятную альтернативную гипотезу для объяснения наблюдений MARSIS. Именно твердые глины, замороженные до криогенных температур, могут давать отражения. Мы не только обозначили пробелы в теории, гласящей, что речь идет о подземных озерах, но и предложили решение загадки».
Указывая, что для поддержания жидкости в районе южной ледяной шапки Марса потребовалось бы значительное количество тепла и соли, Смит утверждает, что гораздо более вероятным является нахождение под поверхностью планеты скоплений смектитов - минералов, похожих на вулканическую глину и чрезвычайно распространенных на поверхности Марса.
Указывая, что для поддержания жидкости в районе южной ледяной шапки Марса потребовалось бы значительное количество тепла и соли, Смит утверждает, что гораздо более вероятным является нахождение под поверхностью планеты скоплений смектитов - минералов, похожих на вулканическую глину и чрезвычайно распространенных на поверхности Марса.
Чтобы доказать свою теорию, исследователи охладили смектиты в лаборатории до -43 градусов по Цельсию. Оказалось, что при этой температуре смектиты с примесью воды могут генерировать яркие радарные отражения, которые обнаружил MARSIS.
«Смектиты - это тип глины, которой очень много на Марсе, она покрывает почти 50% поверхности, особенно в южном полушарии, - пояснил Смит. - Это твердые материалы, в которых нет воды. Кроме того, наши эксперименты показывают, что когда глины замораживаются до криогенных температур, они становятся хрупкими, и больше не могут быть той мягкой глиной, которую можно использовать для гончарного дела ».
«Смектиты - это тип глины, которой очень много на Марсе, она покрывает почти 50% поверхности, особенно в южном полушарии, - пояснил Смит. - Это твердые материалы, в которых нет воды. Кроме того, наши эксперименты показывают, что когда глины замораживаются до криогенных температур, они становятся хрупкими, и больше не могут быть той мягкой глиной, которую можно использовать для гончарного дела ».
"Недавние теоретические исследования показали, что глины могут давать яркие отражения, но никто не замораживал их до температур, которые мы наблюдаем на Марсе, а именно от 40 до 50 градусов ниже нуля, и не измерял их, а также не идентифицировал эти минералы на южном полюсе Марса", - говорит Смит.
По данным НАСА, средняя температура на Марсе составляет в среднем -50 градусов по Цельсию. Однако, по данным Национальной метеорологической службы, температура может колебаться от -200 градусов зимой на полюсах до устойчивых +20 в более низких широтах летом.
В 2018 году Марсианский усовершенствованный радар для зондирования недр и ионосферы (MARSIS) обнаружил области радиолокационных показателей, свидетельствующих о наличии жидкого озера под марсианским южным полярным льдом. Два года спустя исследователи предположили наличие в этом районе несколько соленых озер, каждое около 10 километров в поперечнике. Смит убежден, что озера состоят из смектитов, однако многие ученые сомневаются в правильности его выводов, включая Джеффри Плаута из Лаборатории реактивного движения НАСА. Он не согласен с гипотезой Смита, однако считает, что для получения точного ответа нужно более подробно исследовать феномен. "В планетологии мы традиционно медленно приближаемся к истине", - говорит Плаут.
По данным НАСА, средняя температура на Марсе составляет в среднем -50 градусов по Цельсию. Однако, по данным Национальной метеорологической службы, температура может колебаться от -200 градусов зимой на полюсах до устойчивых +20 в более низких широтах летом.
В 2018 году Марсианский усовершенствованный радар для зондирования недр и ионосферы (MARSIS) обнаружил области радиолокационных показателей, свидетельствующих о наличии жидкого озера под марсианским южным полярным льдом. Два года спустя исследователи предположили наличие в этом районе несколько соленых озер, каждое около 10 километров в поперечнике. Смит убежден, что озера состоят из смектитов, однако многие ученые сомневаются в правильности его выводов, включая Джеффри Плаута из Лаборатории реактивного движения НАСА. Он не согласен с гипотезой Смита, однако считает, что для получения точного ответа нужно более подробно исследовать феномен. "В планетологии мы традиционно медленно приближаемся к истине", - говорит Плаут.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: ЖИЗНЬ НА МАРСЕ Институт планетарных исследований вода или глина исследования космос марс наука планеты
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Кто там на что надеялся, непонятно. Разве что пресловутые "британские ученые".
Это всё равно как говорить "да ну нах, зачем пожарные поехали пожар тушить - вот лучше бы ехали чувака с инфарктом спасать." Я сознательно гиперболизирую в примере, но думаю, что смысл ясен.