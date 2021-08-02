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Так жизни на Марсе все-таки нет?

Так жизни на Марсе все-таки нет? (5 фото)

Автор:
02 августа 2021 08:30
Сообщество : Наука
Метки: ЖИЗНЬ НА МАРСЕ   Институт планетарных исследований   вода или глина   исследования   космос   марс   наука   планеты   
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Ученые из Института планетарных исследований в Аризоне готовы разочаровать всех, кто надеется, что жизнь на Марсе все-таки есть. По их мнению, скрытые подземные озера на Красной планете - вовсе не хранилища воды, необходимой для развития биологической жизни, а огромные залежи замерзшей глины. Впрочем, как признаются сами ученые, их выводы нельзя назвать окончательными.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: ЖИЗНЬ НА МАРСЕ   Институт планетарных исследований   вода или глина   исследования   космос   марс   наука   планеты   
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15k
Fat boy slim is * in a heaven Полчаса назад
Всем известно, что жизни на Марсе нет и быть не может: атмосфера практически отсутствует, воды нет, и очень низкая температура.
Кто там на что надеялся, непонятно. Разве что пресловутые "британские ученые".
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Лехахуторской 21 минуту назад
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58k
Александр Ломовицкий Полчаса назад
это конечно фантастично и увлекательно но не лучше ли озаботится исчезновением живых видов на родной планете чем искать жизнь на чужой . во первых это бесполезно а во вторых бесполезно .
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