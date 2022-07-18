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У попугая от одиночества стала развиваться депрессия и он чуть не помер - но его спасли танцы и добрый хозяин

У попугая от одиночества стала развиваться депрессия и он чуть не помер - но его спасли танцы и добрый хозяин

Автор:
18 июля 2022 14:16
Сообщество : Юмор
Метки: Танцы   видео   депрессия   забота   какаду   одиночество   попугай   хозяин   
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Его опекун стал каждый день отплясывать перед питомцем и через несколько месяцев депресняк как рукой сняло.

Какаду - забавные попугаи, которые очень тяжело переносят одиночество. Вот и герой этого видоса чуть окончательно не сложил крылья от тоски. У него началась депрессия, он практически перестал есть и стал выдирать себе перья.

Из гордой и красивой птахи превратился в ощипанную курицу с анорексией. И хозяин понял, что птичку надо спасать. В качестве лекарства он выбрал танцы и стал ежедневно отплясывать перед попугаем. Сначала тот только недоверчиво смотрел, а затем и сам стал флексить не хуже фаната на рок-концерте.

Такая терапия продолжалась полгода. И какаду полностью вылечился - депресняк прошёл и птаха снова в форме.

Источник:

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Метки: Танцы   видео   депрессия   забота   какаду   одиночество   попугай   хозяин   
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8  комментариев
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Kariya 3 часа назад
Можно было ему второго какаду подогнать и не париться.
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Flint Час назад
Ещё попугаю за антидепресантами бегать) Лучше кота завести - он будет сам в роли антидепресанта.
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SuperTroll 2 часа назад
Вообще то питомцев заводят, что бы себя из стресса вытаскивать, а не наоборот
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salim777 2 часа назад
Пипец йагупоп башкой крутит! Как бы не отвалилась.
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