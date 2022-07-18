У попугая от одиночества стала развиваться депрессия и он чуть не помер - но его спасли танцы и добрый хозяин

Какаду - забавные попугаи, которые очень тяжело переносят одиночество. Вот и герой этого видоса чуть окончательно не сложил крылья от тоски. У него началась депрессия, он практически перестал есть и стал выдирать себе перья.

Из гордой и красивой птахи превратился в ощипанную курицу с анорексией. И хозяин понял, что птичку надо спасать. В качестве лекарства он выбрал танцы и стал ежедневно отплясывать перед попугаем. Сначала тот только недоверчиво смотрел, а затем и сам стал флексить не хуже фаната на рок-концерте.

Такая терапия продолжалась полгода. И какаду полностью вылечился - депресняк прошёл и птаха снова в форме.