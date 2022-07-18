У попугая от одиночества стала развиваться депрессия и он чуть не помер - но его спасли танцы и добрый хозяин

Его опекун стал каждый день отплясывать перед питомцем и через несколько месяцев депресняк как рукой сняло.
Какаду - забавные попугаи, которые очень тяжело переносят одиночество. Вот и герой этого видоса чуть окончательно не сложил крылья от тоски. У него началась депрессия, он практически перестал есть и стал выдирать себе перья.
Из гордой и красивой птахи превратился в ощипанную курицу с анорексией. И хозяин понял, что птичку надо спасать. В качестве лекарства он выбрал танцы и стал ежедневно отплясывать перед попугаем. Сначала тот только недоверчиво смотрел, а затем и сам стал флексить не хуже фаната на рок-концерте.
Такая терапия продолжалась полгода. И какаду полностью вылечился - депресняк прошёл и птаха снова в форме.
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Кроме того, каки люди они не всегда уживаются. Часто - ревнуют. И если начнут драться (и кусать хозяина) - мало не покажется.
Правильное решение: бесконечное терпение в выкармливании, выделение ежедневного времени для качественного общения.
Не просто общения, а общения интересного попугаю - у него интеллект ребёнка лет трёх-четырёх.
(У кого дети болели, тот помнит эти "пляски" с кашей, с таблетками, с процедурами.)
А ещё - обследование у ветеринара, специализирующегося по попугаям.
Врач пропишет диету, витамины и микроэлементы, часто - антидепрессанты.
Есть спецы по поведению попугаев - порекомендуют занятия.
"Не парриться" не выйдет!
Мужик реально молодец!