А вот и извинения подъехали: танцор в розовом платье из Чечни раскаялся в содеянном

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Началась эта загадочная история ещё в августе у стелы на въезде в Грозный.
Компания из трёх парней решила снять провокационный контент. Нарядили одного самого рискованного в розовое платье, розовые очки и под романтичную песенку выпустили с импровизированным танцем в самое неподходящем для этого место. Перформанс засняли на видео, и оно моментально завирусилось в сети.
Здравомыслящие пользователи парня в платье тут же окрестили геем, выбравшим интересный способ закончить жизнь самоубийством.
Здравомыслящие пользователи парня в платье тут же окрестили геем, выбравшим интересный способ закончить жизнь самоубийством.
Недолго компания молодых людей купалась в лучах сомнительной славы и лавине гневных сообщений. В эту субботу они вновь оказались на импровизированной съёмочной площадке, но уже в приличной одежде, со скромно опущенными глазами и с извинениями перед всем мусульманским народом.
Какова дальнейшая судьба балерунов пока неизвестна, но танцевать в юбочках они ещё долго не будут, по крайней мере, в Чечне.
Источник:
АНТИФИШКИ
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во что боеприпас m30a1 животворящий делает ...
То берег левый нужен им, то берег правый...
До -лбоебы всей страны делу пут -лера верны.
Ведь знают что это не правильно и все равно откуда-то они вылезают.
при этом пляски пи..ов не одобряю ни в Чечне ни в любом другом месте
Не занимайтесь хренью.
ведь реально всех этих сволочей обменяли