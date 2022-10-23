А вот и извинения подъехали: танцор в розовом платье из Чечни раскаялся в содеянном

Компания из трёх парней решила снять провокационный контент. Нарядили одного самого рискованного в розовое платье, розовые очки и под романтичную песенку выпустили с импровизированным танцем в самое неподходящем для этого место. Перформанс засняли на видео, и оно моментально завирусилось в сети.

Здравомыслящие пользователи парня в платье тут же окрестили геем, выбравшим интересный способ закончить жизнь самоубийством.