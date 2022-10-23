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А вот и извинения подъехали: танцор в розовом платье из Чечни раскаялся в содеянном

А вот и извинения подъехали: танцор в розовом платье из Чечни раскаялся в содеянном

Автор:
23 октября 2022 09:54
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Танцы   видео   грозный   извинения   розовое платье   чеченцы   
1826
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Началась эта загадочная история ещё в августе у стелы на въезде в Грозный.

Источник:

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Метки: Танцы   видео   грозный   извинения   розовое платье   чеченцы   
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20  комментариев
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−22
[email protected] Час назад
НУ ШО ГНИЛЬ ЧЛЕНОСОСУЩАЯ ? БЕЖИТЕ ИЗ ХЕРСОНА ?
Ё - Б ВАШУ ФАШИСТА МАТЬ !
ПУЙ - ЛО ВЕЛИЧАЙШЕЕ Х - УЙЛО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА !


во что боеприпас m30a1 животворящий делает ...


То берег левый нужен им, то берег правый...

До -лбоебы всей страны делу пут -лера верны.
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198
perdobak [email protected] 40 минут назад
Лишний раз убеждаюсь, что украинство - это одно из самых ублюдочных явлений в мире.
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11k
Джон Уик 9 минут назад
Убивать не надо этих извинений достаточно. Главное воспитание.
Ведь знают что это не правильно и все равно откуда-то они вылезают.
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5k
Компьютер DELL монитором 12 минут назад
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2k
Vad 23 минуты назад
Обоссать и на мороз
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314
стеклоВАТА 23 минуты назад
а мне кажется чеченцев и дагестанцев надо тоже заставить извиняться за танцы перед входом в Парк Горького в Москве, почему им никто не говорит против ничего?
при этом пляски пи..ов не одобряю ни в Чечне ни в любом другом месте
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1k
Alex 36 минут назад
Откуда лезут эти дебилы?
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Комментарий удален. Причина: флуд
−4
2k
Semen Час назад
А смысл? За каждым так бегать будут? Переломали бы всем троим ноги, вот это интересно, точнее интересно посмотреть найдутся ли очередные дебилы... а лучше писюн отрезать, вот после такого думаю не скоро за ними бегать придется...
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8k
Trenzel2003 Час назад
Извинения на камеру, таки да, прозвучали. А что с этими идиотами было без камеры, представить страшно.
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9k
Бритва Час назад
Надо же, извиняться заставили. Т.е. поступили более сурово, чем с азовцами.
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143
Евгений Час назад
А вот и извинения подъехали: танцор в розовом платье из Чечни раскаялся в содеянномПосмотреть
А вот и извинения подъехали: танцор в розовом платье из Чечни раскаялся в содеянном
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2
[eq Час назад
Он завтра же наденет синенькое платьице.
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