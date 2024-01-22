"Скорми бывшего": зоопарк в США предложил отдать хищникам тараканов с именами экс-партнёров посетителей

Интересно, что акция проводится не в первый раз, и за несколько лет успела набрать популярность. Кстати, эту традицию некогда переняли и российские зоопарки. В частности, в 2022 году похожее мероприятие прошло сразу в двух зоопарках: в Екатеринбурге и в Белгороде.

В Екатеринбурге участие в акции стоило 350 рублей. За эти деньги предлагалось не только покормить именными тараканами сурикатов, но заказчик еще и получал «сертификат пожирателей бывших». В Белгороде отомстить бывшему стоило дешевле - всего 100 рублей. Сертификаты тут не выдавали.