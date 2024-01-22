"Скорми бывшего": зоопарк в США предложил отдать хищникам тараканов с именами экс-партнёров посетителей

Акция приурочена к 14 февраля. В зоопарке полагают, что с её помощью люди, которым дали отставку, смогут быстрее пережить расставание и отомстят за одиночество в День всех влюбленных.
Зоопарк в Сан-Антонио (США) прославился своей креативной акцией. Вот уже который год в преддверии 14 февраля заведение предлагает всем желающим "скормить бывшего" обитателям парка.
Для этого жаждущий возмездия сможет дать имя таракану, крысе или, к примеру, огурцу, затем выбрать животное, которому это скормят. Конечно, питон не почувствует разницы, если съест крысу Патрисию или безымянного грызуна, а брошенному парню, возможно,после этого станет легче.
Расценки разные, и зависят от степени злости заказчика. К примеру, кормление зверушки овощем по имени Джон, Ребекка или Дональд обойдётся посетителю в $5, таракан будет стоить дороже - $10, а крыса — $25. Если мститель раскошелится на $150, сотрудники зоопарка снимут персональное видео, на котором зафиксируют факт поедания именной жертвы и отправят этот ролик бывшему партнёру заказчика.
Организаторы обещают, что во время кормления будут оглашаться только имена бывших без фамилий.
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Интересно, что акция проводится не в первый раз, и за несколько лет успела набрать популярность. Кстати, эту традицию некогда переняли и российские зоопарки. В частности, в 2022 году похожее мероприятие прошло сразу в двух зоопарках: в Екатеринбурге и в Белгороде.
В Екатеринбурге участие в акции стоило 350 рублей. За эти деньги предлагалось не только покормить именными тараканами сурикатов, но заказчик еще и получал «сертификат пожирателей бывших». В Белгороде отомстить бывшему стоило дешевле - всего 100 рублей. Сертификаты тут не выдавали.
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