Попугай, который 6 лет «тиранит» хозяйку, принимая за нее решения

Кэти делится, что крайняя организованность ее попугая заставляет хозяйку делать больше и лучше, а потому остается масса свободного времени. Не так давно она потратила его на обучение и стала дипломированной медсестрой, чего бы точно не стала делать без попугая. Самое же любимое время для Плуто — это вечер, когда вся его «стая» собирается вместе.

Кэти же говорит, что Плуто напоминает ей редактирование фотографий, когда тусклому снимку добавляешь яркости. Так и попугай делает ее жизнь ярче и необычнее.