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Какаду могут комбинировать инструменты для выполнения сложных задач

Какаду могут комбинировать инструменты для выполнения сложных задач (3 фото + 1 видео)

Автор:
12 февраля 2022 08:09
Сообщество : Животные
Метки: видео   животные   какаду   попугай   птицы   умный   фото   
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Какаду Гоффина продемонстрировали впечатляющее использование навыков для решения проблем, поучаствовав в новом эксперименте, проведённом международной группой исследователей.

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Метки: видео   животные   какаду   попугай   птицы   умный   фото   
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sos1960sos Час назад
Способ крепления сетки на 100500 саморезов указывает, что уровень решения задач у исследователей ниже, чем у какаду...
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