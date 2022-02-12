Какаду могут комбинировать инструменты для выполнения сложных задач

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Какаду Гоффина продемонстрировали впечатляющее использование навыков для решения проблем, поучаствовав в новом эксперименте, проведённом международной группой исследователей.
Они разработали игру, похожую на гольф, для вида птиц, который известен тем, что может решать сложные головоломки, вскрывать замки и даже задействовать палки, чтобы открывать с их помощью скорлупу орехов и семян.
Какаду должны были манипулировать мячом через отверстие в закрытом ящике посредством палки, чтобы подтолкнуть шарик к одной стороне коробки, дабы запустить механизм и открыть люк.
Эти действия, в свою очередь, дали возможность птице заполучить орех кешью.
Трое какаду поняли, как использовать палку, чтобы переместить шарик в нужное положение и добыть для себя лакомство — этим пернатые продемонстрировали сообразительность и умение обращаться с инструментами.
По словам учёных, это было чем-то невероятным и продемонстрировало, что какаду могут справляться с задачами, с которыми с трудом справляются человеческие дети не достигшие восьми лет.
Стоит отметить, что это исследование было проведено специалистами из Университета ветеринарной медицины в Вене, Университета Бирмингема и Венского университета.
Оно также является частью более широкого международного и междисциплинарного проекта, в рамках которого навыки детей в области инноваций и решения проблем сравниваются с навыками какаду.
Какаду должны были манипулировать мячом через отверстие в закрытом ящике посредством палки, чтобы подтолкнуть шарик к одной стороне коробки, дабы запустить механизм и открыть люк.
Эти действия, в свою очередь, дали возможность птице заполучить орех кешью.
Трое какаду поняли, как использовать палку, чтобы переместить шарик в нужное положение и добыть для себя лакомство — этим пернатые продемонстрировали сообразительность и умение обращаться с инструментами.
По словам учёных, это было чем-то невероятным и продемонстрировало, что какаду могут справляться с задачами, с которыми с трудом справляются человеческие дети не достигшие восьми лет.
Стоит отметить, что это исследование было проведено специалистами из Университета ветеринарной медицины в Вене, Университета Бирмингема и Венского университета.
Оно также является частью более широкого международного и междисциплинарного проекта, в рамках которого навыки детей в области инноваций и решения проблем сравниваются с навыками какаду.
«Одним из самых удивительных аспектов этого процесса было наблюдение за тем, как каждое из этих животных изобретало свою собственную индивидуальную технику захвата палки и удара по шарику, иногда с поразительной ловкостью», — рассказал ведущий исследователь доктор Антонио Осуна-Маскаро (Antonio Osuna-Mascaró) из Университета ветеринарной медицины в Вене.
«Одна из птиц управляла палкой, удерживая её в клюве, другая — между кончиком клюва и языком, а ещё одна — когтем, как приматы.»
Использование инструментов редко встречается у животных, особенно составленных инструментов, в которых два элемента скреплены вместе, вроде копья или топора.
Некоторые подобные типы инструментов сейчас используются в развлекательных мероприятиях, таких как хоккей, крикет или гольф, и именно это вдохновило исследователей.
Соавтор исследования Сара Бек (Sarah Beck), профессор когнитивного развития в Школе психологии Бирмингемского университета, при обучении использованию инструментов фокусируется на ассоциациях между детьми и птицами.
«Хотя дети очень хорошо используют инструменты и технологии в своей жизни (вспомните ложки и iPad!), наше исследование показало, что маленьким детям часто трудно изобретать новые решения проблем, связанные с использованием инструментов», — говорит она.
«На самом деле, дети до 8 лет могут с трудом решать задачи, с которыми справляются какаду.»
«Поэтому, хотя это исследование является первым, которое показывает, что какаду могут координировать инструменты для решения проблемы, оно также способствует нашей текущей работе с детьми.»
«Как бы заманчиво это ни было — это не просто вопрос о том, кто самый умный: дети или какаду — вместо этого сравнение таких разных видов помогает нам понять, как люди и некоторые другие виды развивают впечатляющие технологические навыки» — добавила профессор.
«Одна из птиц управляла палкой, удерживая её в клюве, другая — между кончиком клюва и языком, а ещё одна — когтем, как приматы.»
Использование инструментов редко встречается у животных, особенно составленных инструментов, в которых два элемента скреплены вместе, вроде копья или топора.
Некоторые подобные типы инструментов сейчас используются в развлекательных мероприятиях, таких как хоккей, крикет или гольф, и именно это вдохновило исследователей.
Соавтор исследования Сара Бек (Sarah Beck), профессор когнитивного развития в Школе психологии Бирмингемского университета, при обучении использованию инструментов фокусируется на ассоциациях между детьми и птицами.
«Хотя дети очень хорошо используют инструменты и технологии в своей жизни (вспомните ложки и iPad!), наше исследование показало, что маленьким детям часто трудно изобретать новые решения проблем, связанные с использованием инструментов», — говорит она.
«На самом деле, дети до 8 лет могут с трудом решать задачи, с которыми справляются какаду.»
«Поэтому, хотя это исследование является первым, которое показывает, что какаду могут координировать инструменты для решения проблемы, оно также способствует нашей текущей работе с детьми.»
«Как бы заманчиво это ни было — это не просто вопрос о том, кто самый умный: дети или какаду — вместо этого сравнение таких разных видов помогает нам понять, как люди и некоторые другие виды развивают впечатляющие технологические навыки» — добавила профессор.
«Я считаю, что изучение того, какие пространственные отношения соблюдают животные и как они используют их для внедрения инноваций в инструменты, станет ключом к лучшему пониманию эволюции технологий», — отметила соавтор исследования, профессор Элис Ауэрсперг (Alice Auersperg), глава Goffin Lab в Научно-исследовательском институте Мессерли Венского университета ветеринарной медицины.
«Таким образом, в настоящее время наша исследовательская группа уделяет особое внимание углублению нашего понимания начала использования сложных инструментов.»
Исследователи выразили надежду, что полученные результаты прольют свет на то, как способность создавать и использовать инструменты развили наши предки.
«Таким образом, в настоящее время наша исследовательская группа уделяет особое внимание углублению нашего понимания начала использования сложных инструментов.»
Исследователи выразили надежду, что полученные результаты прольют свет на то, как способность создавать и использовать инструменты развили наши предки.
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И еще один хороший: "Учитывая современные реалии - стоит изменить сравнение "детей до 8 лет" - как минимум на "до 18 лет"