Какаду могут комбинировать инструменты для выполнения сложных задач

«Одним из самых удивительных аспектов этого процесса было наблюдение за тем, как каждое из этих животных изобретало свою собственную индивидуальную технику захвата палки и удара по шарику, иногда с поразительной ловкостью», — рассказал ведущий исследователь доктор Антонио Осуна-Маскаро (Antonio Osuna-Mascaró) из Университета ветеринарной медицины в Вене.

«Одна из птиц управляла палкой, удерживая её в клюве, другая — между кончиком клюва и языком, а ещё одна — когтем, как приматы.»

Использование инструментов редко встречается у животных, особенно составленных инструментов, в которых два элемента скреплены вместе, вроде копья или топора.



Некоторые подобные типы инструментов сейчас используются в развлекательных мероприятиях, таких как хоккей, крикет или гольф, и именно это вдохновило исследователей.



Соавтор исследования Сара Бек (Sarah Beck), профессор когнитивного развития в Школе психологии Бирмингемского университета, при обучении использованию инструментов фокусируется на ассоциациях между детьми и птицами.



«Хотя дети очень хорошо используют инструменты и технологии в своей жизни (вспомните ложки и iPad!), наше исследование показало, что маленьким детям часто трудно изобретать новые решения проблем, связанные с использованием инструментов», — говорит она.

«На самом деле, дети до 8 лет могут с трудом решать задачи, с которыми справляются какаду.»

«Поэтому, хотя это исследование является первым, которое показывает, что какаду могут координировать инструменты для решения проблемы, оно также способствует нашей текущей работе с детьми.»

«Как бы заманчиво это ни было — это не просто вопрос о том, кто самый умный: дети или какаду — вместо этого сравнение таких разных видов помогает нам понять, как люди и некоторые другие виды развивают впечатляющие технологические навыки» — добавила профессор.