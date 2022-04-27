Вертикальные танцы: экстремальный вид искусства, от которого захватывает дух

Три кореянки показывают свое умение танцевать на стене многоэтажного дома, планируя в воздухе и совершая опасные маневры.
Вертикальные танцы хоть и прозваны «новым видом свободы», уже не считаются новинкой, а первые исполнители появлялись еще в 90-х. Исполнителей подвешивают на тросах рядом с высокими зданиями, водонапорными башнями, рекламными щитами или отвесными скалами, чтобы они могли показать свое видение танца — по вертикали.
С помощью альпинистских веревок, страховочных поясов и карабинов танцоры показывают все, на что они способны. При этом они задействуют не только танцевальные навыки, но и скалолазание, гимнастику и хореографию. Балансируя на стене многоэтажного дома, девушки должны показывать легкость и невесомость там, где их нет.
Многие вертикальные танцоры демонстрируют именно танцы: от вальса и балета до лезгинки и пасодобля, но эти кореянки добавили в свой импровизированный танец элементы чирлидинга: опасные кувырки, подъемы и поддержки. Это особенно трудно, когда требуются силы удерживать тело в горизонтальном положении.
А как в России с этим искусством? Оказывается, уже с 2010 года есть несколько трупп, которые специализируются на вертикальных танцах. И они охотно демонстрируют свое искусство на городских праздниках, а также устраивают спектакли и шоу, которые можно посетить.
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АНТИФИШКИ
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