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Вертикальные танцы: экстремальный вид искусства, от которого захватывает дух

Вертикальные танцы: экстремальный вид искусства, от которого захватывает дух

Автор:
27 апреля 2022 10:18
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Вертикальные танцы   Танцы   видео   высота   красота   танцы на высоте   фото   экстрим   
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Три кореянки показывают свое умение танцевать на стене многоэтажного дома, планируя в воздухе и совершая опасные маневры.

Вертикальные танцы хоть и прозваны «новым видом свободы», уже не считаются новинкой, а первые исполнители появлялись еще в 90-х. Исполнителей подвешивают на тросах рядом с высокими зданиями, водонапорными башнями, рекламными щитами или отвесными скалами, чтобы они могли показать свое видение танца — по вертикали.

С помощью альпинистских веревок, страховочных поясов и карабинов танцоры показывают все, на что они способны. При этом они задействуют не только танцевальные навыки, но и скалолазание, гимнастику и хореографию. Балансируя на стене многоэтажного дома, девушки должны показывать легкость и невесомость там, где их нет.

Многие вертикальные танцоры демонстрируют именно танцы: от вальса и балета до лезгинки и пасодобля, но эти кореянки добавили в свой импровизированный танец элементы чирлидинга: опасные кувырки, подъемы и поддержки. Это особенно трудно, когда требуются силы удерживать тело в горизонтальном положении.

А как в России с этим искусством? Оказывается, уже с 2010 года есть несколько трупп, которые специализируются на вертикальных танцах. И они охотно демонстрируют свое искусство на городских праздниках, а также устраивают спектакли и шоу, которые можно посетить.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Вертикальные танцы   Танцы   видео   высота   красота   танцы на высоте   фото   экстрим   
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Руслан 52 минуты назад
Хорошие обвязки..
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Anarasius

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