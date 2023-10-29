В Сети завирусился новый танец аля "Майкл Джексон на минималках"

Ну что, будем изучаем новое танцевальное направление у молодежи?
В свое время лунная походка Майкла Джексона вызывала неподдельное восхищение и, чего греха таить, каждый хоть раз пытался её повторить.
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Но времена идут и на сцену выходят новые таланты.
Вот вам танцевальный шаг Slickback. Визуально кажется, что человек не идет, а буквально скользит по земле.
Это движение придумали еще год назад, но популярность оно обрело только сейчас. В сети уже появилась куча видеоуроков, как его повторить.
Согласитесь, выглядит интересно.
Вот только скептически настроенные "старички" уже обвинили молодежь, что те не придумали ничего нового, а просто немного доработали шаффл, который был очень популярным в далеких нулевых.
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Похоже или нет, судить вам. 😁
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