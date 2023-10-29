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В Сети завирусился новый танец аля "Майкл Джексон на минималках"

В Сети завирусился новый танец аля "Майкл Джексон на минималках"

Автор:
29 октября 2023 10:16
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Slickback   tutorial   Видео   Танцы   как повторить   танцевальный шаг   
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Ну что, будем изучаем новое танцевальное направление у молодежи?

В свое время лунная походка Майкла Джексона вызывала неподдельное восхищение и, чего греха таить, каждый хоть раз пытался её повторить.

Но времена идут и на сцену выходят новые таланты.

Вот вам танцевальный шаг Slickback. Визуально кажется, что человек не идет, а буквально скользит по земле.

Это движение придумали еще год назад, но популярность оно обрело только сейчас. В сети уже появилась куча видеоуроков, как его повторить.

Согласитесь, выглядит интересно.

Вот только скептически настроенные "старички" уже обвинили молодежь, что те не придумали ничего нового, а просто немного доработали шаффл, который был очень популярным в далеких нулевых.

Похоже или нет, судить вам. 😁

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Метки: Slickback   tutorial   Видео   Танцы   как повторить   танцевальный шаг   
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2  комментария
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6k
magic32 Час назад
"..., а просто немного доработали шаффл, который был очень популярным в далеких нулевых." - который был популярен ещё в 80-х
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9k
<<<ОХУДЕВШАЯ>>> Час назад
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