Чем разные народы считали созвездие Большая Медведица?

Звездам, усыпающим ночное небо, нет числа. И невооруженным глазом их можно увидеть не так много.
Разные народы с глубокой древности создавали свои легенды о звездах. И Большая Медведица была у них совсем не медведицей.
Египтяне были одними из первых астрономов древности. И именно они стали первооснователями астрономии в том виде, в каком она стала впоследствии использоваться другими народами. Египетские жрецы называли звездный ковш ногой бога войны Сета, который принял обличье быка и убил копытом Осириса.
Древние китайцы делили небо на 28 «домов», через которые каждый месяц двигалась Луна. Полярную звезду они сравнивали с императором, восседающим в повозке в центре своего государства. Ярчайшие звезды созвездия – императорская охрана.
Индусы очень чтили Полярную звезду, которую считали обителью самого Вишну. И ковш под ней считали праотцами эпохи – семью мудрецами, которые возникли из ума Брахмы.
Греки решили, что Медведица – это спутница покровительницы богини охоты Артемиды – Каллисто. Некогда ее возжелал сам верховный бог Зевс, а потом превратил в медведицу, чтобы защитить от гнева супруги Геры. В таком обличье ее встретил рожденный от Зевса сын и, чтобы предупредить грех матереубийства, Зевс вознес обоих на небо.
Индейцы отлично разбирались в диких животных. Да, оно и понятно. И в их легендах три звезды рукояти ковша – это преследующие медведя охотники. Алиот натягивает лук со стрелой, Мицар держит котел для мяса (Алькор), а Бенетнаш хворост для розжига костра. Осенью, когда Ковш разворачивается и опускается низко к горизонту, кровь из раненого зверя постепенно капает вниз, даря одеянию деревьев яркие красно-оранжевые оттенки.
Источник:
АНТИФИШКИ
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