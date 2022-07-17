Чем разные народы считали созвездие Большая Медведица?

Индейцы отлично разбирались в диких животных. Да, оно и понятно. И в их легендах три звезды рукояти ковша – это преследующие медведя охотники. Алиот натягивает лук со стрелой, Мицар держит котел для мяса (Алькор), а Бенетнаш хворост для розжига костра. Осенью, когда Ковш разворачивается и опускается низко к горизонту, кровь из раненого зверя постепенно капает вниз, даря одеянию деревьев яркие красно-оранжевые оттенки.