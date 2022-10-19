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Страшное озеро скелетов: откуда там взялись останки 600 человек

Страшное озеро скелетов: откуда там взялись останки 600 человек

Автор:
19 октября 2022 01:18
Сообщество : RealFishki
Метки: Индия   гималаи   легенда   озеро Роопкунд   паломники   скелеты   тайна   царь   
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Это место обладает очень дурной славой - и неспроста. Когда-то здесь случилась настоящая трагедия.

Озеро Роопкунд находится в Гималаях. Оно стало известным в 1942 году - когда британские солдаты наткнулись там на груду человеческих скелетов. Поначалу они решили, что это подразделение японских солдат, которые попыталось тайно пересечь Гималаb и выйти в глубокий тыл.

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Но когда присмотрелись к останкам, то все мысли о японцах улетучились - было видно, что скелеты лежат здесь очень давно.

Во время войны было не до экспертизы, поэтому её провели лишь в 1960 году. Тогда установили, что останкам не менее 500 лет. В 2004 году провели повторное исследование и вынесли вердикт - останкам 1200 лет.

Всего насчитали более 600 скелетов: мужчин, женщин и детей. Большинство из них прекрасно сложены, без признаков каких-либо заболеваний. И несколько десятков - с характерной деформацией костей и низким содержанием кальция. Такое случается от недоедания и постоянного таскания тяжестей.

Озеро находится в горах, воздух там разреженный, температура стабильно низкая, поэтому все останки прекрасно сохранились. И когда их осматривали впервые, то провели только выборочный осмотр скелетов - на них не было признаков насильственной смерти.

Но всё указывало на то, что они погибли там одномоментно.

Эту тайну удалось раскрыть с помощью местных легенд. В них говорилось о древнем царе Каннауджи, который отправился в паломничество на гору Нанда Деви. По традиции, надо было идти пешком, в молчании и аскетизме. Но царь наплевал на эти правила и взял с собой целую толпу слуг, придворных и музыкантов.

По легенде, всё это сборище создавало адский шум, который разгневал богиню Нанда Деви. И она сгоряча прихлопнула буйных паломников.

Когда учёные услышали легенду, то ещё раз внимательно исследовали останки. На этот раз уже все без исключений. И у части скелетов нашли подозрительно ровные отверстия в черепах. Так и появилась теория о том, что группу паломников погубило стихийное бедствие. А именно - крупный град. Он обрушился на людей на открытом пространстве и им просто было негде скрыться.

Получается, что большая часть останков - как раз те, что хорошо сложены - свита царя и он собственной персоной. А маленькие и кривенькие скелеты - носильщики и проводники из местных.

Так древней легенде нашлось научное обоснование: очень редкая природная аномалия. Скорее всего, она и погубила незадачливых паломников.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Индия   гималаи   легенда   озеро Роопкунд   паломники   скелеты   тайна   царь   
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7  комментариев
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12k
Кыся 7 часов назад
Вроде красивая теория, но все же что-то не сходится.
Град не убьет всех мгновенно. А если честно, он вообще мало кого убьет. В сети куча видео с аномальным градом, но почти нет упоминания о человеческих жертвах. Градина размером с орех набьет шишку, с теннисный мяч вырубит, но сомнительно, чтобы пробило череп, да еще и аккуратной дыркой. А огромные градины не летят в таком количестве, как пули из гатлинга, да и такая просто размозжит голову, травма будет совсем другая.

Кроме того, это ж был король, неужели никто не бросился спасать монарха? В древности доверенные слуги были готовы легко пожертвовать собой, это у было у них в крови, особенности местного менталитета, и вознаграждение, пусть и посмертное, обеспечивало семью погибшего пожизненно.

А матери с детьми? Это ж тоже рефлекс, мать закроет ребенка собой, а тело - вполне хорошая защита от града.

Да и шлемы у них наверняка были, и доспехи, толпа в 600 человек явно была наполовину из воинов, просто так цари не шлялись даже по горам.

Кроме того, где всё, что они тащили с собой? Понятно, что местные могли растащить за тыщу лет, но ведь местные хапали ценности, а всякие полусгнившие остатки и разбитые кувшины их не интересовали.

У меня 2 версии.
Первое - царь всех достал, и его прикончили свои же носильщики или рабы. Это легко объясняет, почему такое несответствие количества трупов знати и носильщиков - ведь последних должно было быть гораздо больше! Любой знатный человек наверняка прихватил бы с собой хотя бы пару слуг. То есть, их количество должно превышать число знати, причем раза в 2-3 минимум.
А еще это объясняет аккуратные раны на черепах. Местные привыкли лазить по горам, и, думаю, давно использовали что-то вроде кирок. От которых как раз выходят такие отверстия...
Так же понятно, куда пропала большая часть кортежа - прихватили все ценное и смотали.

Вариант номер два примерно такой же, но с погодным фактором - так даже проще. Сошла лавина, и местным оставалось только добить выживших - это объясняет, почему травмы не у всех. Местные были опытные, знали как повысить шансы на выживание при лавине, да и заметить ее могли гораздо раньше. А потом либо испугались мести - все же не каждый день царя просераешь, либо жадность взяла верх. От охраны уже почти ничего не оставалось, и если раньше они могли опасаться, то теперь были в явном превосходстве. От припасов тоже мало что осталось, и тащить вниз раненых было равносильно гибели. Но и оставлять их в живых было нельзя - а вдруг кто-то доберется до дома и расскажет правду! Им же точно это с рук не сойдет, вот и грохнули всех.

Видимо, они добрались таки до своих мест обитания, а потом выдумали подходящую историю с гневом богов.
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3k
Pechenegiatakuyt 2 часа назад
Предлагаю автору статьи изменить причины смерти паломников, на описанные в комментарии Кыси.
Они гораздо правдоподобнее и логичнее.
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18k
alexis 4 часа назад
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18k
сергей костюнин 6 часов назад
бред
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24k
Павел Плеханов 7 часов назад
"Не верю" (с)
Сколько разного града по миру выпадает, машины бьёт, стекла в домах, урожай гробит. Но вот о смертельных случаях что-то не очень пишут.
А здесь 600 человек как один легли. И никого не учелело, чтобы рассказать (легенду уже по следам происшествия, скорее всего, сочинили). Да при такой плотности обстрела не то что "следы насильственной" а там костей целых не должно было остаться, так как по черепушке стукнуло, а потом по рёбрам тем же калибром :)
А вот на результат газовой атаки похоже вполне. Выброс какой-нибудь гадости без запаха (а может даже с запахом) и всё. Далеко не убежишь из котловины, и свидетелей не осталось.
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19k
Corvus Corax 7 часов назад
Редкая чушь... Ага, богиня из пулемета и исключительно в голову...
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36k
Mamin Sibiriak 8 часов назад
<<< подозрительно ровные отверстия в черепах... появилась теория о том, что группу паломников погубил... крупный град >>>

Градины обычно имеют размеры от 5 мм до 15 см. Градины диаметром 1 см падают со скоростью ~9 м/с, размером 8 см в диаметре - со скоростью ~48 м/с.

Средний диаметр черепа человека ~18 см. Толщина костей черепа 5-8 мм.
Градина в 1 см не пробьет череп, в 8 см раздробит не только голову - все кости скелета. И это не учитывая наличие головных уборов, без которых на высоте 5000 метров не обойтись.
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