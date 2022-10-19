Страшное озеро скелетов: откуда там взялись останки 600 человек

Но когда присмотрелись к останкам, то все мысли о японцах улетучились - было видно, что скелеты лежат здесь очень давно.

Во время войны было не до экспертизы, поэтому её провели лишь в 1960 году. Тогда установили, что останкам не менее 500 лет. В 2004 году провели повторное исследование и вынесли вердикт - останкам 1200 лет.

Всего насчитали более 600 скелетов: мужчин, женщин и детей. Большинство из них прекрасно сложены, без признаков каких-либо заболеваний. И несколько десятков - с характерной деформацией костей и низким содержанием кальция. Такое случается от недоедания и постоянного таскания тяжестей.

Озеро находится в горах, воздух там разреженный, температура стабильно низкая, поэтому все останки прекрасно сохранились. И когда их осматривали впервые, то провели только выборочный осмотр скелетов - на них не было признаков насильственной смерти.

Но всё указывало на то, что они погибли там одномоментно.