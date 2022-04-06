Кусок китайской ракеты прилетел в гости к индусам

Космический мусор периодически падает как на Землю, но и на другие космические объекты. В 2020 году обломки еще одной китайской ракеты «Великий поход» упали на деревни в Кот-д'Ивуаре, вызвав повреждения строений, но без травм или смертей. А последний инцидент произошел через месяц после того, как выброшенная ракета, которая, как считалось, принадлежала Китаю, врезалась в обратную сторону Луны. Считается, что трехтонный кусок космического мусора оставил массивный кратер на лунной поверхности 4 марта. Астрономы сначала подозревали, что речь идет о ракете, запущенной компанией SpaceX Илона Маска в 2015 году, тем более, что Пекин свое участие отрицал. Это был первый случай, когда кусок космического мусора случайно столкнулся с лунной поверхностью.