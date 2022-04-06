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Кусок китайской ракеты прилетел в гости к индусам

Кусок китайской ракеты прилетел в гости к индусам (5 фото)

Автор:
06 апреля 2022 14:10
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Индия   Китай   китайская ракета   космический мусор   неожиданно   новости   подарок с неба   
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Большой кусок космического мусора, упавший в прошедшие выходные в индийской деревне, может быть частью китайской ракеты, запущенной в прошлом году. Так считают эксперты, которых позвали на помощь озадаченные индусы.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Индия   Китай   китайская ракета   космический мусор   неожиданно   новости   подарок с неба   
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1  комментарий
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Трям 7 минут назад
"падает как на Землю, но и на другие космические объекты"
чюрьке нэрускей!
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