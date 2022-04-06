Кусок китайской ракеты прилетел в гости к индусам

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Большой кусок космического мусора, упавший в прошедшие выходные в индийской деревне, может быть частью китайской ракеты, запущенной в прошлом году. Так считают эксперты, которых позвали на помощь озадаченные индусы.
Эксперты считают, что большой кусок космического мусора, упавший в прошедшие выходные на деревню в Индии, мог быть частью китайской ракеты, запущенной в прошлом году. Металлическое кольцо диаметром около 3 метров и весом более 40 килограммов было обнаружено поздно вечером в субботу на деревенском поле в штате Махараштра. Сообщений о травмах местных жителей или или повреждениях конструкций не поступало.
«Мы готовили общий праздник, когда в небе вспыхнул красный диск, который с грохотом упал на открытый участок в деревне, — рассказала журналистам неназванная женщина из округа Чандрапур в Махараштре. - Люди побежали к своим домам, опасаясь взрыва, и оставались внутри почти полчаса».
Еще один объект — большой металлический шар диаметром около полуметра — упал в другой деревне района, сообщил местный налоговый служащий Аджай Гулхейн.
«Мы готовили общий праздник, когда в небе вспыхнул красный диск, который с грохотом упал на открытый участок в деревне, — рассказала журналистам неназванная женщина из округа Чандрапур в Махараштре. - Люди побежали к своим домам, опасаясь взрыва, и оставались внутри почти полчаса».
Еще один объект — большой металлический шар диаметром около полуметра — упал в другой деревне района, сообщил местный налоговый служащий Аджай Гулхейн.
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Гулхейн сообщил, что таинственный предмет местные власти забрали для экспертизы. «Мы отправили младших чиновников)в каждую деревню в районе, чтобы найти, не разбросаны ли еще части каких-то космических предметов», - говорит он.
Представитель Индийской организации космических исследований (ISRO) сообщил , что время прибытия объектов было «наиболее близким» ко времени предполагаемого возвращения обломков китайской ракеты, запущенной в феврале 2021 года. «Когда корпус ракеты повторно входит в атмосферу, части ракеты, такие как сопла, кольца и баки, могут отвалиться и упасть на Землю», — сказал представитель ISRO.
Представитель Индийской организации космических исследований (ISRO) сообщил , что время прибытия объектов было «наиболее близким» ко времени предполагаемого возвращения обломков китайской ракеты, запущенной в феврале 2021 года. «Когда корпус ракеты повторно входит в атмосферу, части ракеты, такие как сопла, кольца и баки, могут отвалиться и упасть на Землю», — сказал представитель ISRO.
Астроном Джонатан Макдауэлл из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики заявил, что, скорее всего, речь идет о части китайской ракеты Long March 3B. По его словам, подобные объекты при движении к Земле выделяют огромное количество тепла что обычно приводит к их возгоранию и распаду, но более крупные объекты могут не до конца сгореть в атмосфере и приземлиться на поверхность планеты.
Космический мусор периодически падает как на Землю, но и на другие космические объекты. В 2020 году обломки еще одной китайской ракеты «Великий поход» упали на деревни в Кот-д'Ивуаре, вызвав повреждения строений, но без травм или смертей. А последний инцидент произошел через месяц после того, как выброшенная ракета, которая, как считалось, принадлежала Китаю, врезалась в обратную сторону Луны. Считается, что трехтонный кусок космического мусора оставил массивный кратер на лунной поверхности 4 марта. Астрономы сначала подозревали, что речь идет о ракете, запущенной компанией SpaceX Илона Маска в 2015 году, тем более, что Пекин свое участие отрицал. Это был первый случай, когда кусок космического мусора случайно столкнулся с лунной поверхностью.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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