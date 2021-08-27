Недавно в Шанхае открылся крупнейший в мире астрономический музей. Современный культурный центр, спроектированный архитектурной фирмой Ennead Architects, является новым астрономическим филиалом Шанхайского музея науки и техники.
Этот проект Шанхайского астрономического музея выиграл конкурс дизайна благодаря его динамической форме, которая символизирует движение небесных тел и состоит из окулуса, перевернутого купола и сферы.
«Проектируя это здание, мы хотели создать место, в котором его основная миссия полностью сочеталась бы с архитектурой, которая сама по себе учит чему-то и берет свою форму из некоторых фундаментальных принципов, формирующих нашу вселенную, -- сказал один из партнеров фирмы Ennead Томас Дж. Вонг. «Главная идея проекта Шанхайского астрономического музея заключалась в том, чтобы передать интуитивное ощущение тематики в дизайне и сделать это еще до того, как посетитель войдет в здание; а в конце визита наступит кульминационный момент непосредственно с участием неба, которое обрамляет и поддерживает архитектура».
Проект включает в себя 39 000 квадратных метров музейного пространства, планетарий, выставочное пространство и солнечный телескоп высотой 24 метра. Посетители будут знакомиться с музеем в тщательно продуманной последовательности, которая подчеркивает каждую из трех форм здания.
Сначала посетителей приглашают в окулус, который располагается над главным входом. Солнечный свет проникает через него и постепенно перемещается от входа через светоотражающий бассейн, по мере того как меняется положение солнца в небе, которое отслеживают в течение всего дня. Находясь в планетарии, посетители могут взглянуть вверх на футуристическую сферу, напоминающую планету, плывущую в космосе. Сфера контрастирует с последним элементом – перевернутым куполом, который завершает путешествие посетителей по музею и открывает им прекрасный вид на небо.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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