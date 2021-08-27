Проект включает в себя 39 000 квадратных метров музейного пространства, планетарий, выставочное пространство и солнечный телескоп высотой 24 метра. Посетители будут знакомиться с музеем в тщательно продуманной последовательности, которая подчеркивает каждую из трех форм здания.

Сначала посетителей приглашают в окулус, который располагается над главным входом. Солнечный свет проникает через него и постепенно перемещается от входа через светоотражающий бассейн, по мере того как меняется положение солнца в небе, которое отслеживают в течение всего дня. Находясь в планетарии, посетители могут взглянуть вверх на футуристическую сферу, напоминающую планету, плывущую в космосе. Сфера контрастирует с последним элементом – перевернутым куполом, который завершает путешествие посетителей по музею и открывает им прекрасный вид на небо.