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В Шанхае открылся крупнейший в мире астрономический музей

В Шанхае открылся крупнейший в мире астрономический музей (18 фото)

Автор:
21 августа 2021 16:20
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ynews   Китай   Планетарий   архитектура   астрономия   здания и сооружения   музей   шанхай   
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В Шанхае открылся крупнейший в мире астрономический музей и планетарий. Этот современный культурный центр, спроектированный архитектурным бюро Ennead Architects, - новый астрономический филиал Шанхайского музея науки и техники.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: ynews   Китай   Планетарий   архитектура   астрономия   здания и сооружения   музей   шанхай   
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7  комментариев
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8k
Izrin Maria 2 часа назад
Честно? Завидно. И радует.
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49k
parallax 3 минуты назад
Тем временем в стабильных станах востока.

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25k
Скептик-материалист 36 минут назад
Наше ворьё не позволило бы таким огромным деньгам вот так грандиозно и красиво примениться
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5k
Свирепый Бамбр 2 часа назад
Какие же писдоглазы молодцы! Прям завидую им...
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361
Гиперборей Александр 24 минуты назад
Не, мы скорее писдорукие ~~~n~~~
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