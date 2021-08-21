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В Шанхае открылся крупнейший в мире астрономический музей и планетарий. Этот современный культурный центр, спроектированный архитектурным бюро Ennead Architects, - новый астрономический филиал Шанхайского музея науки и техники.
Архитекторы Ennead Architects предложили необычную форму здания - и выиграли конкурс.
"Создавая это здание, мы хотели получить сочетание основной миссии здания с архитектурой, которая сама учит и находит форму в некоторых фундаментальных принципах, формирующих нашу вселенную», - говорит один из учредителей компании Ennead Томас Дж. Вонг. - Главная иидея Шанхайского астрономического музея заключалась в том, чтобы привнести интуитивный опыт предмета в дизайн и передать его еще до того, как вы войдете в здание. А в конце вашего визита наступит этот кульминационный момент непосредственно с небом, которое обрамлено и поддерживается соответствующим архитектурным решением".
"Создавая это здание, мы хотели получить сочетание основной миссии здания с архитектурой, которая сама учит и находит форму в некоторых фундаментальных принципах, формирующих нашу вселенную», - говорит один из учредителей компании Ennead Томас Дж. Вонг. - Главная иидея Шанхайского астрономического музея заключалась в том, чтобы привнести интуитивный опыт предмета в дизайн и передать его еще до того, как вы войдете в здание. А в конце вашего визита наступит этот кульминационный момент непосредственно с небом, которое обрамлено и поддерживается соответствующим архитектурным решением".
Проект включает 40 000 квадратных метров музейного пространства - планетарий, выставочные залы и впечатляющий солнечный телескоп высотой 24 метра. Посетители знакомятся с музеем через тщательно продуманную последовательность, которая хорошо выделяет каждую из трех его составляющих.
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Сначала посетителей приветствуют в "окулусе", который подвешен над главным входом. Солнечный свет проникает через окулус и постепенно перемещается по входу и отражающему бассейну, поскольку положение солнца на небе отслеживается в течение дня. Из театра планетария посетители могут взглянуть на футуристическую сферу, напоминающую планету, плывущую в космосе. Сфера контрастирует с последним элементом - перевернутым куполом, который завершает путешествие посетителей по музею и дает им прекрасный вид на небо над головой.
Новый Шанхайский астрономический музей является крупнейшим в своем роде в мире, а его динамичная форма вдохновлена небесными телами.
Новый Шанхайский астрономический музей является крупнейшим в своем роде в мире, а его динамичная форма вдохновлена небесными телами.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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