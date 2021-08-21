В Шанхае открылся крупнейший в мире астрономический музей

Архитекторы Ennead Architects предложили необычную форму здания - и выиграли конкурс.



"Создавая это здание, мы хотели получить сочетание основной миссии здания с архитектурой, которая сама учит и находит форму в некоторых фундаментальных принципах, формирующих нашу вселенную», - говорит один из учредителей компании Ennead Томас Дж. Вонг. - Главная иидея Шанхайского астрономического музея заключалась в том, чтобы привнести интуитивный опыт предмета в дизайн и передать его еще до того, как вы войдете в здание. А в конце вашего визита наступит этот кульминационный момент непосредственно с небом, которое обрамлено и поддерживается соответствующим архитектурным решением".