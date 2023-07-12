ООН дала прогноз увеличения численности населения в разных странах до 2100 года. И лидером стал не Китай

Примечательно, что самую пессимистичную оценку дали Китаю. У него ожидают двукратное падение численности граждан. Впрочем, Россию в этот список даже не включили. Индия останется «при своих» - население увеличится, но не сильно. А вот у стран Африки, эксперты ожидают взрыв рождаемости и решения проблем с медициной. Тогда в этих государствах народу станет действительно много.