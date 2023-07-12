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ООН дала прогноз увеличения численности населения в разных странах до 2100 года. И лидером стал не Китай

ООН дала прогноз увеличения численности населения в разных странах до 2100 года. И лидером стал не Китай

Автор:
12 июля 2023 15:29
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Африка   Индия   Китай   Прогноз   население   оон   численность   
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А Россию даже не включили в ТОП-10.

В ООН любят анализировать и давать прогнозы. Например, эксперты организации полагают, что к 2080 году, численность населения Земли может вырасти до 10,4 миллиарда человек.

Этот стремительный рост численности населения во многом обусловлен увеличением числа людей, доживающих до репродуктивного возраста, а также такими факторами, как рост продолжительности жизни, растущая урбанизация и увеличение масштабов миграции, - считают в организации объединённых наций.

Заодно сделали таблицу с численностью населения. За отправную точку взяли 1950-й и дали прогноз до 2100 года.

Примечательно, что самую пессимистичную оценку дали Китаю. У него ожидают двукратное падение численности граждан. Впрочем, Россию в этот список даже не включили. Индия останется «при своих» - население увеличится, но не сильно. А вот у стран Африки, эксперты ожидают взрыв рождаемости и решения проблем с медициной. Тогда в этих государствах народу станет действительно много.

Здесь есть всего один, но решающий нюанс: вряд ли кто-то из этих экспертов доживёт до 2100 года. А значит, за свои прогнозы отвечать не придётся.


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Метки: Африка   Индия   Китай   Прогноз   население   оон   численность   
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13  комментариев
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1k
Igor Grishaev 47 минут назад
Лучше бы ООН научила африканцев и индийцев пользоваться презервативами.
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1k
Просто чувак в интернете Полчаса назад
Важно не количество, а качество.
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2k
Digektor 41 минуту назад
Странно, в Россию так настойчиво завозят столько таджикиргизозбеков, и мы не в лидерах... Бред!
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5k
S__D 49 минут назад
у стран Африки, эксперты ожидают взрыв рождаемости _ _ в этих государствах народу станет действительно много.
.
Неужели придётся работать?
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11k
Владимир Час назад
Эх, посмотреть бы на Украину, или она в антирейтинге?
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11k
Copycat 2 часа назад
так китай всё одно на 2м месте)
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