ООН дала прогноз увеличения численности населения в разных странах до 2100 года. И лидером стал не Китай

А Россию даже не включили в ТОП-10.
В ООН любят анализировать и давать прогнозы. Например, эксперты организации полагают, что к 2080 году, численность населения Земли может вырасти до 10,4 миллиарда человек.
Этот стремительный рост численности населения во многом обусловлен увеличением числа людей, доживающих до репродуктивного возраста, а также такими факторами, как рост продолжительности жизни, растущая урбанизация и увеличение масштабов миграции, - считают в организации объединённых наций.
Заодно сделали таблицу с численностью населения. За отправную точку взяли 1950-й и дали прогноз до 2100 года.
Примечательно, что самую пессимистичную оценку дали Китаю. У него ожидают двукратное падение численности граждан. Впрочем, Россию в этот список даже не включили. Индия останется «при своих» - население увеличится, но не сильно. А вот у стран Африки, эксперты ожидают взрыв рождаемости и решения проблем с медициной. Тогда в этих государствах народу станет действительно много.
Здесь есть всего один, но решающий нюанс: вряд ли кто-то из этих экспертов доживёт до 2100 года. А значит, за свои прогнозы отвечать не придётся.
Источник:
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Неужели придётся работать?
"По последним данным, мужчин в Китае – 722,06 млн, а женщин – 689,69 млн. Количество женщин репродуктивного возраста (от 15 до 49 лет) в минувшем году снизилось более чем на 4 млн, отмечает директор Государственного статистического управления (ГСУ) КНР Кан И."