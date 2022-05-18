Как строили самую большую статую в мире

Китайцы не согласны с тем, что самая высокая статуя Будды находится в Мьянме. И считают, что их Будда Весеннего храма выше. Отчасти они правы, монумент возвышается на 153 метра. Но на саму статую приходится лишь 108 метров, 25 метров на пьедестал и 20 метров на основание в форме лотоса.

Так что Будда из Мьянмы всё-таки выше.