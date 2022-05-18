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Как строили самую большую статую в мире

Как строили самую большую статую в мире

Автор:
18 мая 2022 00:05
Сообщество : RealFishki
Метки: Индия   Китай   Мьянма   будда   валлабхаи патель   лотос   монумент   статуя   
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Она возвышается на 182 метра - в пять с половиной раз больше, чем американская «Статуя свободы». А если учесть основание, то тогда и вовсе получаются фантастические 240 метров.

Монумент возвели в честь политика Валлабхаи Патель - индийского политика и национального героя. Именно он объединил 600 княжеств, которые остались после ухода из страны англичан в 1947 году. Его день рождения - 31 октября - объявлен национальным праздником, а монумент назвали «Статуя Единства».

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Строительство началось 31 октября 2013 года. Индийский скульптор Рам Сутар сделал 9-метровый макет, который позже отсканировали, провели инженерные расчёты и увеличили до 182 метров.

На памятник ушло 4 тысячи тонн стали и железной арматуры, 75 тысяч кубических метров бетона и более 22 тысяч тонн листов кровельной бронзы, которыми покрыта статуя. Конструкцию сделали максимально устойчивой: выдерживает ветер до 60 м/с и землетрясения до 6,5 баллов по шкале Рихтера. Строительство длилось пять лет, стоимость - 460 миллионов долларов.

В ноге памятника есть лифт. На нём можно подняться на высоту до 153 метров, там находится смотровая площадка на 200 человек.

До «Статуи Единства» самым высоким памятником в мире была статуя Будды в Мьянме.

Её высота - 130 метров. Рядом с ней лежит ещё один Будда с храмом внутри. Этот монумент строили уже 12 лет - потому что делался он исключительно на народные пожертвования.

Китайцы не согласны с тем, что самая высокая статуя Будды находится в Мьянме. И считают, что их Будда Весеннего храма выше. Отчасти они правы, монумент возвышается на 153 метра. Но на саму статую приходится лишь 108 метров, 25 метров на пьедестал и 20 метров на основание в форме лотоса.

Так что Будда из Мьянмы всё-таки выше.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Индия   Китай   Мьянма   будда   валлабхаи патель   лотос   монумент   статуя   
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Злобный 43 минуты назад
Спрашивается НАХ@Я
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