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Три раза подбросили - два поймали: в Дагестане гости отправили жениха в больницу, радуясь за его свадьбу

Три раза подбросили - два поймали: в Дагестане гости отправили жениха в больницу, радуясь за его свадьбу

Автор:
17 июля 2022 09:00
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Буйнакск   видео   дагестан   обычаи   подбросили и не поймали   свадьба   сотрясение мозга   традиции   
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Обычай подбрасывать на руках виновника торжества зачастую оборачивается трагедией. На этот раз не повезло жениху из Буйнакска. Его друзья так активно выражали восторг, что не удержали парня, и вместо ночи с невестой ему пришлось завершить свадьбу в клинике.

В соцсетях Дагестана завирусился ролик со свадьбы. Веселье в полном разгаре прервалось падением жениха, который упал головой вниз после подбрасывания друзьями.



25-летнему парню в каком-то смысле повезло: после такого падения мог бы и шею сломать, а обошлось сотрясением мозга. В этой ситуации особенно жаль невесту: бедная девушка осталась без брачной ночи.

Источник:

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Метки: Буйнакск   видео   дагестан   обычаи   подбросили и не поймали   свадьба   сотрясение мозга   традиции   
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11  комментариев
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1k
Axel Час назад
"особенно жаль невесту: бедная девушка осталась без брачной ночи"

Не вижу проблем. Кто уронил, тот пусть теперь и отдувается)
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274
Liberman 21 минуту назад
да там все в говно, хорошо заметили что жених выпал))))
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130
Сергей С 47 минут назад
Макаки развлекаются
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3k
OLDer 50 минут назад
Шумоголовые
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48k
Олег Час назад
Дикари,с!
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4k
Нескучный сад Час назад
Там дальше по плану стрельба в воздух было, видимо?
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356
Карл Час назад
Гуляют они очень жестоко.


Ссылка youtu.be
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−4
tutu 2 часа назад
ну теперь это многое объясняет о их поведении по жизни
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2k
Radugananebe 2 часа назад
Ну тупой обычай же. И не первый раз такое случается, и все равно подбрасывают.
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