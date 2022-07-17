Три раза подбросили - два поймали: в Дагестане гости отправили жениха в больницу, радуясь за его свадьбу

Обычай подбрасывать на руках виновника торжества зачастую оборачивается трагедией. На этот раз не повезло жениху из Буйнакска. Его друзья так активно выражали восторг, что не удержали парня, и вместо ночи с невестой ему пришлось завершить свадьбу в клинике.