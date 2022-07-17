Три раза подбросили - два поймали: в Дагестане гости отправили жениха в больницу, радуясь за его свадьбу

Обычай подбрасывать на руках виновника торжества зачастую оборачивается трагедией. На этот раз не повезло жениху из Буйнакска. Его друзья так активно выражали восторг, что не удержали парня, и вместо ночи с невестой ему пришлось завершить свадьбу в клинике.
В соцсетях Дагестана завирусился ролик со свадьбы. Веселье в полном разгаре прервалось падением жениха, который упал головой вниз после подбрасывания друзьями.
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25-летнему парню в каком-то смысле повезло: после такого падения мог бы и шею сломать, а обошлось сотрясением мозга. В этой ситуации особенно жаль невесту: бедная девушка осталась без брачной ночи.
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Не вижу проблем. Кто уронил, тот пусть теперь и отдувается)