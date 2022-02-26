Гамсутль — село-призрак в Дагестане

Никто точно не знает, сколько лет этому дагестанскому селу и кто его основал, дорога туда не простая, но вековые руины и неповторимый вид манит туда туристов, как светлячков на свет фонаря.
Дагестан — спокойное и весьма живописное место. Красивая природа, пешие и конные прогулки, вкусная домашняя кухня и народные ремесла — каждый может найти в республике что-то по душе, чтобы получить наслаждение от отдыха и путешествия. Любители старины и заброшенных мест отмечают для себя Гамсутль — заброшенный аул на вершине горы. Еще 7 лет назад он был обитаем, а первые жители появились там больше 2000 лет назад.
Споры о возрасте аула на вершине горного хребта Гамсульмеэр, на горе Амалье, длятся уже давно. Местные жители говорят, что ему 1600 лет, но археологи, нашедшие на сельском кладбище персидские могилы, датированные I веком до нашей эры, уверены — поселение намного старше. Среди древних руин угадываются различные символы, которые принадлежат иранцам, персам, аварцам, дагестанцам и даже евреям. Религия в селе также менялась от ислама и зороастризма до христианства. Кстати, в Дагестане не только село-призрак вызывает вопросы, но и водопад Тобот, высоту которого до сих пор не могут измерить.
Историки предполагают, что первыми были аварцы, которые возвели небольшой городок-крепость для своего хана прямо на вершине горы. Так они могли отражать набеги врагов и тщательно наблюдать за долиной. Об этом говорит и название села, которое можно перевести как «у подножия ханской башни». Предположительно тогда в ауле была и башня или небольшой дворец, который служил домом правителю. Постепенно село стали населять другие народности, и в самый его рассвет там жили более 2000 человек. У них были не только дома, но школа, больница, храм, почта и магазины. В Гамсутль вела дорога и там кипела жизнь. Но все стало меняться в 70-х годах прошлого века.
Тогда молодежь стала искать лучшей жизни, возможностей и их реализации. Многие покидали аул, уезжая в более крупные поселения и города. Гамсутль ветшал. Уже через 30 лет количество жителей не превышало 200 человек, а к 2010 году остался один — мужчина решил встретить старость в родном месте и не покидать отчего дома, построенного еще в XVIII веке. Тогда в селе уже не было электричества, туда не ходил транспорт, да и от дороги остались одни колдобины. В 2015 не стало и последнего жителя, а Гамсутль стал селом-призраком, напоминавшим заброшенный пчелиный улей на вершине Амалье.
Тем не менее древняя архитектура, невероятный вид и жажда приключений манит туристов. Они готовы вставать с рассветом, чтобы успеть до полуденного солнца обойти село и вернуться в прохладную долину. Они готовы подниматься в гору и аккуратно пробираться по узким улочкам, заглядывая в разрушенные строения. Они готовы тратить время и силы, чтобы вдохнуть горного воздуха и впитать энергию, которой, по словам местных жителей, славится гора и ее призрачное село.
А вы бы хотели посетить Дагестан и отправится в Гамсутль, хранящий свою историю более двух тысячелетий?
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