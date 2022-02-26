Гамсутль — село-призрак в Дагестане

Тем не менее древняя архитектура, невероятный вид и жажда приключений манит туристов. Они готовы вставать с рассветом, чтобы успеть до полуденного солнца обойти село и вернуться в прохладную долину. Они готовы подниматься в гору и аккуратно пробираться по узким улочкам, заглядывая в разрушенные строения. Они готовы тратить время и силы, чтобы вдохнуть горного воздуха и впитать энергию, которой, по словам местных жителей, славится гора и ее призрачное село.

А вы бы хотели посетить Дагестан и отправится в Гамсутль, хранящий свою историю более двух тысячелетий?