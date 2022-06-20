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"Он всегда был тихим!": суд в Узбекистане не стал наказывать жениха, ударившего невесту на свадьбе

"Он всегда был тихим!": суд в Узбекистане не стал наказывать жениха, ударившего невесту на свадьбе

Автор:
20 июня 2022 10:20
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: видео   жених   конфликт   невеста   оплеуха   свадьба   суд   удар   ударил невесту   узбекистан   
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Совсем недавно в соцсетях завирусилось видео, в котором сняли любопытный момент со свадьбы. Жених отвесил отплеуху невесте, которая посмела обыграть его в конкурсе. Возмущались тогда многие, но, похоже, для родителей и невесты поведение молодого не было неожиданностью. А может, просто дело в калыме и расходах на свадьбу. Стерпится - слюбится.

Положение женщины в восточных семьях в отдельных регионах до сих пор находится на уровне прислуги и машины по воспроизводству. Причем, к этой роли, похоже, девочек готовят с рождения. Как иначе тогда объяснить ситуацию, когда невеста на которую поднял руку жених прямо на свадьбе, заявила, что не имеет к нему претензий?


Видео, которое снимали на свадебном торжестве, случайно оказалось в Сети и вызвало бурную реакицю общественности. В ролике жених с невестой участвуют в конкурсе, и неожиданно для мужчины в соревновании побеждает его благоверная. Похоже, к такому повороту событий герой вечера не был готов. Разозлившись, он ударил невесту и остался стоять на подиуме, тогда как девушку увели под руки родственники.


Свое поведение жених объяснил так: «Я не сдержался, и моя рука полетела. Я извинился перед невестой. Больше такого не повторится», — заявил мужчина. Однако после видео на жениха завели дело за мелкое хулиганство (статье 183 Кодекса об административной ответственности влечёт наложение штрафа от 3 до 5 базовых расчётных величин или административный арест до 15 суток). Но пострадавшая от его удара супруга просила не наказывать мужа. Родственники с её стороны также заявили, что не имеют претензий к зятю. Мать девушки рассказала, что после извинений со стороны родственников жениха свадьба продолжилась, а сейчас молодые живут хорошо, поэтому наказывать зятя не за что.



Учитывая показания молодой жены и родственников, суд отменил наказание и провел «профилактическую беседу» с женихом и невестой и их родителями.


Соотечественники молодоженов подтверждают, что похожие истории не так и редки.



Друзья жениха попытались оправдать его поступок, сообщив, что он вообще-то "тихий", и они не понимают, что с ним приключилось. Между тем, история на свадьбе получила широкое распространение. Об этом инциденте написало немецкое издание Bild, а корейский телеканал JTBC показал ролик в своем эфире.

Источник:

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Метки: видео   жених   конфликт   невеста   оплеуха   свадьба   суд   удар   ударил невесту   узбекистан   
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15  комментариев
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11k
harlamov Час назад
Ну тут выбор за этой девушкой. Если она согласилась с ним жить дальше, то никакой суд не поможет. Хотя жених не мужчина. Зачем ей эта истеричная безвольная бабенка вместо мужа? Вопрос риторический... Чужая душа потемки.
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3k
Motorola 5 минут назад
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7k
Tamdima 15 минут назад
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1k
RaiJu 21 минуту назад
Как можно бить человека с которым ты собираешься прожить всю жизнь? Это уже нездоровые отношения.
«Наиболее совершенной верой обладает тот из верующих, кто отличается наилучшим нравом, а лучшими из вас являются те, кто лучше всех относится к своим жёнам. В судный день я буду врагом того, кто бил свою жену. Тот, кто бил свою жену, будет врагом Аллаху и Его Посланнику» (Ахмет бин Хамбел 7406, Тирмизи 1162, Ибн Хиббан 4176, Албани Сахиха 284).
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18k
Александр Полчаса назад
В чужой монастырь не лезу.

Ну нравится им так жить, значит, совет да любовь.
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1k
pinbalist 39 минут назад
А отец у невесты есть? Или он такой же как и жених?
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386k
Алексей 45 минут назад
Друзья жениха попытались оправдать его поступок, сообщив, что он вообще-то "тихий", и они не понимают, что с ним приключилось.

давайте я объясню что с этой мразотой приключилось.а все просто девушка сдачи не даст в отличии от друзей
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9k
antonium Час назад
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7k
Борис Карабанов Час назад
Повторится! 100% повторится! Беги, милая. Только, вот, бежать некуда.
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1k
Tabas_co Час назад
Да там даже если бы он ее ногами избил, никто не был против. Лишний рот из семьи ушел - хорошо. А уж какой попадется муж - это лотерея.
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2k
Radugananebe Час назад
Молодец, колоти теперь уже жену дальше. Суд не против.
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