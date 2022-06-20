"Он всегда был тихим!": суд в Узбекистане не стал наказывать жениха, ударившего невесту на свадьбе

Совсем недавно в соцсетях завирусилось видео, в котором сняли любопытный момент со свадьбы. Жених отвесил отплеуху невесте, которая посмела обыграть его в конкурсе. Возмущались тогда многие, но, похоже, для родителей и невесты поведение молодого не было неожиданностью. А может, просто дело в калыме и расходах на свадьбу. Стерпится - слюбится.
Положение женщины в восточных семьях в отдельных регионах до сих пор находится на уровне прислуги и машины по воспроизводству. Причем, к этой роли, похоже, девочек готовят с рождения. Как иначе тогда объяснить ситуацию, когда невеста на которую поднял руку жених прямо на свадьбе, заявила, что не имеет к нему претензий?
Видео, которое снимали на свадебном торжестве, случайно оказалось в Сети и вызвало бурную реакицю общественности. В ролике жених с невестой участвуют в конкурсе, и неожиданно для мужчины в соревновании побеждает его благоверная. Похоже, к такому повороту событий герой вечера не был готов. Разозлившись, он ударил невесту и остался стоять на подиуме, тогда как девушку увели под руки родственники.
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Свое поведение жених объяснил так: «Я не сдержался, и моя рука полетела. Я извинился перед невестой. Больше такого не повторится», — заявил мужчина. Однако после видео на жениха завели дело за мелкое хулиганство (статье 183 Кодекса об административной ответственности влечёт наложение штрафа от 3 до 5 базовых расчётных величин или административный арест до 15 суток). Но пострадавшая от его удара супруга просила не наказывать мужа. Родственники с её стороны также заявили, что не имеют претензий к зятю. Мать девушки рассказала, что после извинений со стороны родственников жениха свадьба продолжилась, а сейчас молодые живут хорошо, поэтому наказывать зятя не за что.
Учитывая показания молодой жены и родственников, суд отменил наказание и провел «профилактическую беседу» с женихом и невестой и их родителями.
Соотечественники молодоженов подтверждают, что похожие истории не так и редки.
Друзья жениха попытались оправдать его поступок, сообщив, что он вообще-то "тихий", и они не понимают, что с ним приключилось. Между тем, история на свадьбе получила широкое распространение. Об этом инциденте написало немецкое издание Bild, а корейский телеканал JTBC показал ролик в своем эфире.
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АНТИФИШКИ
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«Наиболее совершенной верой обладает тот из верующих, кто отличается наилучшим нравом, а лучшими из вас являются те, кто лучше всех относится к своим жёнам. В судный день я буду врагом того, кто бил свою жену. Тот, кто бил свою жену, будет врагом Аллаху и Его Посланнику» (Ахмет бин Хамбел 7406, Тирмизи 1162, Ибн Хиббан 4176, Албани Сахиха 284).
Ну нравится им так жить, значит, совет да любовь.
давайте я объясню что с этой мразотой приключилось.а все просто девушка сдачи не даст в отличии от друзей