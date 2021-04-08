В воинской части Дагестана взорвался танк

Боевая машина полностью выгорела. Военнослужащие не пострадали.
В одной из военных частей Дагестана произошло возгорание танка, которое привело к детонации боеприпасов. Боевая машина полностью уничтожена.
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Инцидент произошел в 11 вечера на открытой стоянке техники в Буйнакском районе. Благодаря чему никто не пострадал.
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Сообщается, что приехавший расчет пожарных быстро справился с пламенем.
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В Минобороны не сообщили о причинах возгорания боевой машины. Предполагается, что это было короткое замыкание в проводке.
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правильно писать в одной из воинских частей на территории Дагестана!
напоминаю!
у Дагестана своих воинских частей нет!!
Автор не вводи в заблуждение читателе!
Даги на танках не ездят!
Это риссийская часть и там служат все национальности Российской федерации.
Ну пусть Вам будет легче - и даги тоже!
Но на свадьбу вряд ли.
С другой стороны им повезло, если приехали пораньше взрывом могло их покалечить...
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Ну что за квасная херня. Пока БК полностью не отбабахался - туда бы и нос никто не сунул. Или они на танке приехали пожар тушить?