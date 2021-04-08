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В воинской части Дагестана взорвался танк

В воинской части Дагестана взорвался танк (2 фото + 3 видео)

Автор:
08 апреля 2021 14:19
Сообщество : Военное
Метки: Буйнакск   взрыв   видео   дагестан   минобороны   танк   
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Боевая машина полностью выгорела. Военнослужащие не пострадали.

Источник:

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Метки: Буйнакск   взрыв   видео   дагестан   минобороны   танк   
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4k
Durnopes 2 часа назад
Нам и врагов не нужно!
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5k
TirAn 15 минут назад
не штатная сигнализация с автозапуском кондиционера
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2k
OLDer Полчаса назад
СТОП!!!!
правильно писать в одной из воинских частей на территории Дагестана!
напоминаю!
у Дагестана своих воинских частей нет!!
Автор не вводи в заблуждение читателе!
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54k
Андрей 39 минут назад
Мдя-а... Дураку стеклянный йух не надолго: разобьёт и руки порежет.
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822
zu4ara 56 минут назад
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338
Сергей Час назад
походу даги собирались на свадьбу и танк занижали. Загорелся, когда арки вырезали.
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2k
OLDer Сергей Полчаса назад
Сергей! Будьте умным человеком!
Даги на танках не ездят!
Это риссийская часть и там служат все национальности Российской федерации.
Ну пусть Вам будет легче - и даги тоже!
Но на свадьбу вряд ли.
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338
Сергей OLDer 8 минут назад
это был юмор...
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412
Александр Час назад
Расчёт пожарных БЫСТРО! справился с пламенем!!!
Когда всё сгорело!!!
С другой стороны им повезло, если приехали пораньше взрывом могло их покалечить...
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269
bylbatarasich Час назад
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294
Nane First NameLast Час назад
Сообщается, что приехавший расчет пожарных быстро справился с пламенем.
========
Ну что за квасная херня. Пока БК полностью не отбабахался - туда бы и нос никто не сунул. Или они на танке приехали пожар тушить?
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3k
Vasiliy Pakazyava Nane First NameLast Час назад
Да, на специальном, из ствола как из брансбойта вода фигачит
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1k
Ertin Час назад
Прикуриватель замкнуло, когда таксовал.
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