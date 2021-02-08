"Жених сразу хочет стать вдовцом?": в соцсетях обсуждают модную традицию на свадьбах в Дербенте

Про традицию красть невесту слышали все, а теперь в Дагестане обратились к романтике. Девушек в свадебных платьях подвергают серьезному испытанию ради красивых фото и видео. Никогда еще поговорка "красота требует жертв" не читалась столь буквально.
Свадебные традиции народов Кавказа заслуживают отдельного поста, но сейчас не о тех, которые передаются из поколение в поколение, а о "новоделе". В Дербенте невест теперь поднимают над пропастью в крепости Нарын-Кала. Красавицы в белых платьях чуть покачиваются на качелях, закрепленных на тросе пожарного крана. Пока девушка молится всем богам, ее на камеры снимают приглашенные операторы и родственники.
Кстати, в здешних местах бытует легенда, что именно отсюда сбрасывали вниз неверных девушек, изменивших своим женихам.
Судя по отсутствию информации в сводках происшествий, с невестой, снявшейся в этом видео, все в порядке. Верная, а если и испугалась, то вида не подала.
Ни о какой технике безопасности, конечно, речи не идет. Главное, чтобы снимки были впечатляющими. До первого несчастного случая?
Ни о какой технике безопасности, конечно, речи не идет. Главное, чтобы снимки были впечатляющими. До первого несчастного случая?
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А вот авторше поста видно есть чего...
Очень много нехороших вещей по такой логике можно было бы избежать!