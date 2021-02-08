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"Жених сразу хочет стать вдовцом?": в соцсетях обсуждают модную традицию на свадьбах в Дербенте

"Жених сразу хочет стать вдовцом?": в соцсетях обсуждают модную традицию на свадьбах в Дербенте (5 фото + 1 видео)

Автор:
08 февраля 2021 13:19
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Дербент   Их нравы   дагестан   древний обычай   премия дарвина   свадьба   традиции   
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Про традицию красть невесту слышали все, а теперь в Дагестане обратились к романтике. Девушек в свадебных платьях подвергают серьезному испытанию ради красивых фото и видео. Никогда еще поговорка "красота требует жертв" не читалась столь буквально.

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Метки: Дербент   Их нравы   дагестан   древний обычай   премия дарвина   свадьба   традиции   
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842
Владимир 2 часа назад
-О, невеста полетела. - Видать к дождю.
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426
Yana Stern 49 минут назад
Дикие люди)
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45k
Albert GER 58 минут назад
Восстановленная девственная плева считается неоспоримым доказательством верности. Девушке боятся нечего.
А вот авторше поста видно есть чего...
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1k
Федор Медведев Час назад
По первой фотке уже было подумал, что они ее так подвешивают и с калаша расстреливают.
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4k
ваня панкин Час назад
дроздова в студию!!!
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24k
Павел ваня панкин 14 минут назад
держи бро, а его слова и так все знаем

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875
Геннадий Николаевич Казаков 2 часа назад
И главный вопрос! Если бы она могла сделать тоже самое, но без выкладывания этого в сеть, то стала бы она это делать? Думаю, что нет!
Очень много нехороших вещей по такой логике можно было бы избежать!
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89
goldin.nickolay 2 часа назад
Комментарий к фото
Какой то странный шлейф снизу от невесты к земле стелется. Наверно очень испугалась.
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39k
doker 2 часа назад
Предупреждение номер раз. Осталось ещё два...
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31k
Лесли 🥰 2 часа назад
Ну, скорее всего ей похрен, т.к замуж хочется видать сильно))) да и фотки выложить в соц сети.
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