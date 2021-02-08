"Жених сразу хочет стать вдовцом?": в соцсетях обсуждают модную традицию на свадьбах в Дербенте

Свадебные традиции народов Кавказа заслуживают отдельного поста, но сейчас не о тех, которые передаются из поколение в поколение, а о "новоделе". В Дербенте невест теперь поднимают над пропастью в крепости Нарын-Кала. Красавицы в белых платьях чуть покачиваются на качелях, закрепленных на тросе пожарного крана. Пока девушка молится всем богам, ее на камеры снимают приглашенные операторы и родственники.