Грузчик из "Шереметьево" украл из чемоданов пассажиров около 21 миллиона рублей

35-летний работчик аэропорта "Шереметьево", как и многие другие мечтал разбогатеть. Желательно, быстро, без шума и пыли. Быстро - получилось, а вот со вторым условием возникла некоторая заминка.

Грузчик решил проверить багаж вылетающих из Москвы в Бишкек и обалдел: в двух сумках лежало целое богатство: около 21 миллиона рублей. Недолго думав, работник решил, что ему эти деньги будут нужнее и выкрал их из багажа. Однако воспользоваться миллионами так и не успел: пропажа была оперативно обнаружена, а любитель поживиться чужим - задержан. На видео можно заметить, как он вытаскивает деньги из-под футболки, когда общается с сотрудниками правоохранительных органов.