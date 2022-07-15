Грузчик из "Шереметьево" украл из чемоданов пассажиров около 21 миллиона рублей

Предприимчивый товарищ обчистил багаж двоих пассажиров рейса Москва—Бишкек. Правда, насладиться статусом миллионера так в полной мере и не смог - был задержан полицией.
35-летний работчик аэропорта "Шереметьево", как и многие другие мечтал разбогатеть. Желательно, быстро, без шума и пыли. Быстро - получилось, а вот со вторым условием возникла некоторая заминка.
Грузчик решил проверить багаж вылетающих из Москвы в Бишкек и обалдел: в двух сумках лежало целое богатство: около 21 миллиона рублей. Недолго думав, работник решил, что ему эти деньги будут нужнее и выкрал их из багажа. Однако воспользоваться миллионами так и не успел: пропажа была оперативно обнаружена, а любитель поживиться чужим - задержан. На видео можно заметить, как он вытаскивает деньги из-под футболки, когда общается с сотрудниками правоохранительных органов.
По факту кражи возбуждено уголовное дело. В отношении грузчика решается вопрос о мере пресечения. У полиции есть причины подозревать, что кража была совершена в сговоре, и сейчас стражи порядка устанавливают личности возможных сообщников задержанного.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- В Индии задержали шайку мошенников, создавших фейковую крикет-лигу для обмана россиян на ставках
- "За Русь хочу стоять!": в Москве задержали мужчину, угрожавшего взорвать гранату, если его не возьмут в армию
- Школьница в Красноярске подложила муляж бомбы в ТЦ, чтобы посмотреть на реакцию окружающих
- После отключения электроэнергии в квартире омич украл светофор
- В Мурманской области южане устроили массовую драку и битами измолотили подростков
2 года за 20,000$
5 лет за 50,000$
:D