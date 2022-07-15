FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 6266 постов • 861 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Жить в России 
Грузчик из "Шереметьево" украл из чемоданов пассажиров около 21 миллиона рублей

Грузчик из "Шереметьево" украл из чемоданов пассажиров около 21 миллиона рублей

Автор:
15 июля 2022 14:00
Сообщество : Жить в России
Метки: Ynews   Шереметьево   аэропорт   багаж   видео   грузчик   кража   полиция   рейс   украл   
1436
1
1

Предприимчивый товарищ обчистил багаж двоих пассажиров рейса Москва—Бишкек. Правда, насладиться статусом миллионера так в полной мере и не смог - был задержан полицией.

35-летний работчик аэропорта "Шереметьево", как и многие другие мечтал разбогатеть. Желательно, быстро, без шума и пыли. Быстро - получилось, а вот со вторым условием возникла некоторая заминка.


Грузчик решил проверить багаж вылетающих из Москвы в Бишкек и обалдел: в двух сумках лежало целое богатство: около 21 миллиона рублей. Недолго думав, работник решил, что ему эти деньги будут нужнее и выкрал их из багажа. Однако воспользоваться миллионами так и не успел: пропажа была оперативно обнаружена, а любитель поживиться чужим - задержан. На видео можно заметить, как он вытаскивает деньги из-под футболки, когда общается с сотрудниками правоохранительных органов.


По факту кражи возбуждено уголовное дело. В отношении грузчика решается вопрос о мере пресечения. У полиции есть причины подозревать, что кража была совершена в сговоре, и сейчас стражи порядка устанавливают личности возможных сообщников задержанного.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Ynews   Шереметьево   аэропорт   багаж   видео   грузчик   кража   полиция   рейс   украл   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
14  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
11k
Кыся 2 часа назад
А таможня не обалдела? Или, может, стоит сказать, ох*ела? Очень сомневаюсь, что такую сумму разрешено вывозить, кто-то чуток нагрел лапки.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Али Ди Полчаса назад
Подстава, думаю что это была проверка на вшивость работников аэропорта, типа возьмут не возьмут
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Трям Полчаса назад
Это весь общак киргизов вывезти хотели. А чтоб его отжать, придумали такую многоходовочку, типа с кражей.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
nukaktotak Полчаса назад
надо было так перевозить

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Shtoppi 38 минут назад
С каких пор в России, так вот просто, наличку можно миллионами, в чемодане, на самолет летящий в другую страну, заносить?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
724
raael13 45 минут назад
А то что деньги из страны чемоданами вывозились никого не смутило ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Довер Иванович 58 минут назад
Деньги задержаны как вещдоки.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Умница-красавица Час назад
Сдать в багаж 21 миллион рублей? Представители нобелевского комитета уже выехали к этим чувакам
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
SHAGREEN Час назад
Ещё один к успеху не дошел...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Колорад 2 часа назад
Таможня, алё, Вам за Державу не обидно?
2 года за 20,000$
5 лет за 50,000$
:D
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Борис Карабанов 2 часа назад
Пасли?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Radugananebe 2 часа назад
Почувствуй себя ииллионером.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
89k
Броненосец Потелкам 2 часа назад
кто досматривал груз - тот и маякнул
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
TapokSudby

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

103550



Другие посты автора
Популярное в сообществах
УАЗ подарил новое авто жительнице Сочи, чей внедорожник унесло в море
УАЗ подарил новое авто жительнице Сочи, чей внедорожник унесло в море
Посвящается кошатникам: и будут они жить долго и счастливо
Посвящается кошатникам: и будут они жить долго и счастливо
События на Украине 14- 15 июля. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 14- 15 июля. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
Ещё один "обедневший": Макс Покровский выступит в Санкт-Петербурге осенью
Ещё один "обедневший": Макс Покровский выступит в Санкт-Петербурге осенью
А у вас котлета искусственная: «немясо» с мясным вкусом, которое ждёт нас в ближайшем будущем
А у вас котлета искусственная: «немясо» с мясным вкусом, которое ждёт нас в ближайшем...
Нормальный водитель собаку в машине не оставит?
Нормальный водитель собаку в машине не оставит?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Кто ему скажет?

Лучшие демотиваторы
Вороне сыру Бог сегодня не послал, пришлось лисе идти на криминал

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#подборка#история#шоу бизнес#Россия#фотографии#красота#кино#природа
#Юмор#факты#животные#картинки#позитив#аварии#познавательно#забавно#новости#автомобили
#прикол#интересное#Разное#люди#Приколы#дтп#в мире#знаменитости#Жизнь#истории
Нормальный водитель собаку в машине не оставит? Нормальный водитель собаку в машине не оставит? После отключения электроэнергии в квартире омич украл светофор После отключения электроэнергии в квартире омич украл светофор Школьница в Красноярске подложила муляж бомбы в ТЦ, чтобы посмотреть на реакцию окружающих Школьница в Красноярске подложила муляж бомбы в ТЦ, чтобы посмотреть на реакцию окружающих В Индии задержали шайку мошенников, создавших фейковую крикет-лигу для обмана россиян на ставках В Индии задержали шайку мошенников, создавших фейковую крикет-лигу для обмана россиян на ставках "За Русь хочу стоять!": в Москве задержали мужчину, угрожавшего взорвать гранату, если его не возьмут в армию "За Русь хочу стоять!": в Москве задержали мужчину, угрожавшего взорвать гранату, если его не... В Мурманской области южане устроили массовую драку и битами измолотили подростков В Мурманской области южане устроили массовую драку и битами измолотили подростков

На что жалуетесь?

Вернуться