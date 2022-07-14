Марину Овсянникову будут судить по новой статье

Овсянникова пришла к зданию Басманного суда, чтобы поддержать политика Илью Яшина. Яшина обвинили по делу о распространении фейков об армии РФ. Бывшая редактор пообщалась с журналистами и рассказала, что на неё завели новое дело. К тому же, предыдущий штраф за свою выходку Овсянникова так и не оплатила.
В разговоре с журналистами Овсянникова отметила, что на нее завели очередное административное дело за «дискредитацию армии».
«Пока не знаю в чем суть, но в Черемушкинском суде оно уже есть. Завтра поедем, будем выяснять», — рассказала Марина в беседе с Msk1.
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Кроме того, Овсянникова ещё не оплатила штраф за своё прошлое дело по статье о фейках.
«Штраф по-прежнему висит на «Госуслугах», я его не оплатила», — пояснила свою позицию скандальный редактор.
Овсянникову оштрафовали на 30 тысяч, но она через несколько дней сбежала в Германию.
Она отметила, что может спокойно перемещаться как в стране, так и за ее пределами, поскольку не ограничена в правах.
«У меня судебные тяжбы не по политическим мотивам, а по персональным. В отношении меня не ведется никаких преследований — ни административного, ни уголовного, поэтому я свободна выражении своих мыслей, чувств», — добавила Овсянникова
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