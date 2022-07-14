Марину Овсянникову будут судить по новой статье

Кроме того, Овсянникова ещё не оплатила штраф за своё прошлое дело по статье о фейках.

«Штраф по-прежнему висит на «Госуслугах», я его не оплатила», — пояснила свою позицию скандальный редактор.

Овсянникову оштрафовали на 30 тысяч, но она через несколько дней сбежала в Германию.