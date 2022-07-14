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Марину Овсянникову будут судить по новой статье

Марину Овсянникову будут судить по новой статье

Автор:
14 июля 2022 09:25
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Овсянникова   интересное   первый канал   суд   фото   шоу бизнес   штраф   
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Овсянникова пришла к зданию Басманного суда, чтобы поддержать политика Илью Яшина. Яшина обвинили по делу о распространении фейков об армии РФ. Бывшая редактор пообщалась с журналистами и рассказала, что на неё завели новое дело. К тому же, предыдущий штраф за свою выходку Овсянникова так и не оплатила.

В разговоре с журналистами Овсянникова отметила, что на нее завели очередное административное дело за «дискредитацию армии».

«Пока не знаю в чем суть, но в Черемушкинском суде оно уже есть. Завтра поедем, будем выяснять», — рассказала Марина в беседе с Msk1.

Кроме того, Овсянникова ещё не оплатила штраф за своё прошлое дело по статье о фейках.

«Штраф по-прежнему висит на «Госуслугах», я его не оплатила», — пояснила свою позицию скандальный редактор.

Овсянникову оштрафовали на 30 тысяч, но она через несколько дней сбежала в Германию.

Она отметила, что может спокойно перемещаться как в стране, так и за ее пределами, поскольку не ограничена в правах.

«У меня судебные тяжбы не по политическим мотивам, а по персональным. В отношении меня не ведется никаких преследований — ни административного, ни уголовного, поэтому я свободна выражении своих мыслей, чувств», — добавила Овсянникова


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Овсянникова   интересное   первый канал   суд   фото   шоу бизнес   штраф   
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564
HalloFreeSpace Час назад
Прям выпрашивает ...
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27k
Ashabad 10 секунд назад
Ссылка www.youtube.com
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26k
Ваня 8 минут назад
хватит постить говно на фишках!!!
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1k
CKO 17 минут назад
Вот зачем вообще у мадам берут интервью? Эй это и нужно, раскручивать себя. Нужен банальный игнор, нет её для нас и все тут. Уехала, так уж уехала.
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24k
Михаил Сметанкин Полчаса назад
Мне нравится как сейчас дела обстоят. Ты ОБЯЗАН поддерживать военные действия. Если ты против - вот, получай штраф за дискредитацию ВС.
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39k
Aleksandr Полчаса назад
Есть старый проверенный способ...
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−67
009guj2322 36 минут назад
Z - CКОРО ЭТУ СВАСТИКУ ВАМ ЗАСУНУТ РАСКАЛЁННОЙ КОЧЕРГОЙ В МАМИНУ ПИЗ- ДУ !

НАРОДЫ ЕВРОПЫ БУДУТ СВОБОДНЫ ОТ ПУТ/ ЛЕРОВСКОГО ФАШИЗМА
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−67
009guj2322 37 минут назад
Aqueronte -Я ТВОЙ МАМИН СИНИЙ ЖОПА В ГРОБУ Е- БАЛ !
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Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
−67
009guj2322 44 минуты назад
РУССО СКРЕПОСТНОЙ ПОДЗАЛУПНЫЙ ХОЛОПО ЧЕЛЯДЬ !

ПУЙ/ ЛО ВЕЛИЧАЙШЕЕ ФЮРО- Х- УЙЛО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА !
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−24
0093VJ22 Aqueronte Полчаса назад
Я ТВОЙ МАМИН СИНИЙ ЖОПА В ГРОБУ Е- БАЛ !
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7k
Борис Карабанов 57 минут назад
Остро необходимо получить статус "политической великомученицы", "борца за свободу". Без этого нет финансирования. Проще сразу трусы "новичком" побрызгать.
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ron Час назад
как там... ежики кололись, плакали, но продолжали жрать кактус? ))
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4k
A Час назад
Барышня настойчиво просится присесть
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17k
Алексей Час назад
Если её выпустили с неоплаченным штрафом,то обратно то зачем пустили?!
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WhiteRat

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