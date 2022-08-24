FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 6624 поста • 745 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 
"Думала, что сяду": Овсянникова просит деньги у подписчиков, чтобы оплатить штрафы

"Думала, что сяду": Овсянникова просит деньги у подписчиков, чтобы оплатить штрафы

Автор:
24 августа 2022 10:37
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Овсянникова   деньги   знаменитости   интересное   первый канал   тюрьма   фото   шоу бизнес   
939
2

Бывшая редактор Первого канала Марина Овсянникова находится под домашним арестом и надеется, что ее не посадят. Работать она не может, поэтому пытается выживать. Она уже пыталась продать любимого пса Тиффани и просит деньги у подписчиков.

«Думала, конечно, что отсижу в тюрьме года два-три. Рада, что меня сразу не упекли и решили спустить все на тормозах», — призналась блондинка в беседе с журналистами.

У Марины сейчас непростое время. Но, во всех своих проблемах виновата она сама. Помимо обвинений в дискредитации российской армии, Овсянникова судится с бывшим супругом из-за дочери. Старший сын, к слову, не поддерживает позицию матери.

«Мы с мужем развелись давно, и во многом из-за разных политических взглядов и убеждений. Он меня заблокировал во всех мессенджерах, не отвечает на звонки, подал в суд, не дает вывезти дочь за границу. После протеста я, испугавшись, что у меня отберут дом, переписала его на детей. Мой адвокат говорил, если бывший супруг оформит опекунство, то сможет забрать дом. В общем, он старается сделать мою жизнь невыносимой», — делится она.

С деньгами у Овсянниковой тоже не очень. Сидя дома она не зарабатывает, поэтому вынуждена просить у подписчиков деньги и продавать своего любимого пса.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: Овсянникова   деньги   знаменитости   интересное   первый канал   тюрьма   фото   шоу бизнес   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
24  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
17k
Алексей Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
ron Минуту назад
Обосраться сразу в 3-х конфронтирующих друг с другом странах - это не просто талант, это ТАЛАНТИЩЕ! )))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Григорий 3 минуты назад
Глядя на ее селфи все становится ясно - е.банашка хочет признания и денег, а кроме силикона, айфона и тупости не может предложить миру ничего. Да еще и старовата стала. Мда-с. Унылое зрелище.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
petia 3 минуты назад
Как её с таким умом на ящике держали.
Или там все такие.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
34k
Aleks 4 минуты назад
На полторашку за час легко потянет... Ленится просто
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
71k
Максим 11 минут назад
НУ пусть дома пистой зарабатывает..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Pashuta 12 минут назад
На дому пусть работает... Пельменем своим...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Игорь 14 минут назад
сажать ее (чего она, по ее же словам и добивается) не надо, надо штрафовать, каждый раз увеличивая следующий штраф в разы - лишая ее тем самым сладкой жизни
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Мариус 17 минут назад
"Находясь по домашним арестом", "просит подписчиков...." кажется СК есть повод задуматься над изменением меры пресечения
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Умница-красавица 19 минут назад
Думала, что сядет в тюрьму, а приходится - на лицо
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
70k
Viktor 20 минут назад
А ху-ху она не хо-хо?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
cnob7 24 минуты назад
шалашовка е.б.а.нн.а.я
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Bar Полчаса назад
Пусть на панель пиз*дует, рот судя по всему рабочий, проживёт.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
VL 36 минут назад
а чего просить-то, ей ли не знать как побыстрому заработать можно
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
GROMOZEKA 37 минут назад
Тупая, импульсивная пецда.
Впрочем, как и подавляющее большинство жоппозиционерок.
Всякие там латынины, соболи и тому подобный смрад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Sasa 44 минуты назад
Таким образом злой тиран Пу лично вынуждает проявить её единственные развитые способности на поприще занятий древнейшей профессией человечества.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
Fat Lynx 55 минут назад
Эпическая дура!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
52
milonitch 59 минут назад
Глупая бабища. Рассказывает, каким способом муж может у неё хату отобрать.
Творит против себя массу пакостей и жалуется, что муж "старается сделать мою жизнь невыносимой".
Чокнутая, не муж тебя выводит на твои дебильнутые выпады. Предъявляй тем претензии, кто тебя этим заниматься подбивает.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Shade116 Час назад
Я блэт не понимаю, почему это существо не посадили??? надо уже таких как она закрывать лет на 20 за измену Родины. Что за податливая нежность наших властей???.
А это чучело думаю скурвится без денег, если только за 500 хатку за углом ртом не начнет работать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Том Сойер Час назад
Шлюха тупоголовая....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
WhiteRat

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

60616



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Комменты - пушка: пользователи поделились смешными мнениями в соцсетях
Комменты - пушка: пользователи поделились смешными мнениями в соцсетях
«Два в куньку, один в бздуньку»: власти Украины придумали жест к празднику и опозорились
«Два в куньку, один в бздуньку»: власти Украины придумали жест к празднику и опозорились
Набирающие популярность в сообществах
Времена меняются. Меняется и стандарт экстренной медицинской помощи
Времена меняются. Меняется и стандарт экстренной медицинской помощи
Москвич умер после сеанса эротического массажа
Москвич умер после сеанса эротического массажа
Laifen Swift: бесшумный фен с отрицательными ионами
Laifen Swift: бесшумный фен с отрицательными ионами
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика

Лучшие демотиваторы
Хорошо в гостях у деда

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#подборка#в мире#дтп#знаменитости#авто аварии#Приколы#наука#шоу бизнес
#Юмор#прикол#картинки#интересное#факты#кино#история#драка#сарказм#Ynews
#интересно#автомобили#автомир#аварии#забавно#люди#позитив#криминал#смешно#Девушка
Двенадцать с половиной причин завести робопылесос Двенадцать с половиной причин завести робопылесос "Даже не знаю, кто я сейчас": Овсянникова потеряла всё и собралась обратно в Россию "Даже не знаю, кто я сейчас": Овсянникова потеряла всё и собралась обратно в Россию Марину Овсянникову будут судить по новой статье Марину Овсянникову будут судить по новой статье «Считает меня предательницей»: Овсянникова призналась, что мама теперь с ней не общается «Считает меня предательницей»: Овсянникова призналась, что мама теперь с ней не общается Концертный директор рассказал, почему Лобода берёт миллионы долларов налом и летает на частном самолёте Концертный директор рассказал, почему Лобода берёт миллионы долларов налом и летает на частном... На бывшего редактора "Первого канала" Марину Овсянникову подал в суд муж На бывшего редактора "Первого канала" Марину Овсянникову подал в суд муж

На что жалуетесь?

Вернуться