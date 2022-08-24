"Думала, что сяду": Овсянникова просит деньги у подписчиков, чтобы оплатить штрафы

Бывшая редактор Первого канала Марина Овсянникова находится под домашним арестом и надеется, что ее не посадят. Работать она не может, поэтому пытается выживать. Она уже пыталась продать любимого пса Тиффани и просит деньги у подписчиков.
«Думала, конечно, что отсижу в тюрьме года два-три. Рада, что меня сразу не упекли и решили спустить все на тормозах», — призналась блондинка в беседе с журналистами.
У Марины сейчас непростое время. Но, во всех своих проблемах виновата она сама. Помимо обвинений в дискредитации российской армии, Овсянникова судится с бывшим супругом из-за дочери. Старший сын, к слову, не поддерживает позицию матери.
«Мы с мужем развелись давно, и во многом из-за разных политических взглядов и убеждений. Он меня заблокировал во всех мессенджерах, не отвечает на звонки, подал в суд, не дает вывезти дочь за границу. После протеста я, испугавшись, что у меня отберут дом, переписала его на детей. Мой адвокат говорил, если бывший супруг оформит опекунство, то сможет забрать дом. В общем, он старается сделать мою жизнь невыносимой», — делится она.
С деньгами у Овсянниковой тоже не очень. Сидя дома она не зарабатывает, поэтому вынуждена просить у подписчиков деньги и продавать своего любимого пса.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Или там все такие.
Впрочем, как и подавляющее большинство жоппозиционерок.
Всякие там латынины, соболи и тому подобный смрад
Творит против себя массу пакостей и жалуется, что муж "старается сделать мою жизнь невыносимой".
Чокнутая, не муж тебя выводит на твои дебильнутые выпады. Предъявляй тем претензии, кто тебя этим заниматься подбивает.
А это чучело думаю скурвится без денег, если только за 500 хатку за углом ртом не начнет работать.