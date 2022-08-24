"Думала, что сяду": Овсянникова просит деньги у подписчиков, чтобы оплатить штрафы

«Думала, конечно, что отсижу в тюрьме года два-три. Рада, что меня сразу не упекли и решили спустить все на тормозах», — призналась блондинка в беседе с журналистами.

У Марины сейчас непростое время. Но, во всех своих проблемах виновата она сама. Помимо обвинений в дискредитации российской армии, Овсянникова судится с бывшим супругом из-за дочери. Старший сын, к слову, не поддерживает позицию матери.