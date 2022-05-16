На бывшего редактора "Первого канала" Марину Овсянникову подал в суд муж

Марина Овсянникова прославилась на всю страну тем, что выбежала во время прямого эфира передачи "Время" с провокационным плакатом. Этот поступок стоил Марине не только работы. От журналистки отвернулась её мать, а теперь и муж.
Дело дошло до того, что на Овсянникову подал в суд её муж Игорь. Иск касается споров с детьми. Первое заседание по этому поводу должно состояться завтра, 16 мая, в Черемушкинском суде.
После провокации Марина Овсянникова говорила, что в семье и правда возникли проблемы.
«Я патриотка, мой сын — еще больший патриот. Мы точно не хотим уезжать, никуда не хотим эмигрировать. Я нахожусь у друзей, скрываюсь. Мы все останемся в России. Мама все еще пребывает в состоянии шока, она измотана. Сын упрекнул меня в том, что я разрушила жизнь всех членов семьи, но у него и так непростой возраст... Мы продолжаем разговаривать друг с другом, но мне очень тяжело морально, я застряла между двумя фронтами. Семья не поддерживает меня должным образом», — жаловалась 43-летняя блондинка.
Ещё на прошло неделе Марина Овсянникова дала интервью немецкому изданию Bild. Бывший редактор рассказала, что мать теперь считает её предательницей.
«После моего протеста она сказала, что считает меня предательницей. Я уже не пыталась ей что-либо объяснить вновь», — сказала Овсянникова.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- "Все на измене": Литвинова из Парижа рассказала об отношениях с другими звёздами
- Беременная Бритни Спирс прикрыла голое тело собакой
- «Считает меня предательницей»: Овсянникова призналась, что мама теперь с ней не общается
- "Без перьев и шума": Киркоров пробрался на Евровидение инкогнито и сменил имидж
- "Леонтьев вообще в Майами живёт!": Юрий Лоза не считает уехавших звёзд предателями
Впрочем о чем это я?
Предатель, есть предатель