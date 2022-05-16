На бывшего редактора "Первого канала" Марину Овсянникову подал в суд муж

После провокации Марина Овсянникова говорила, что в семье и правда возникли проблемы.

«Я патриотка, мой сын — еще больший патриот. Мы точно не хотим уезжать, никуда не хотим эмигрировать. Я нахожусь у друзей, скрываюсь. Мы все останемся в России. Мама все еще пребывает в состоянии шока, она измотана. Сын упрекнул меня в том, что я разрушила жизнь всех членов семьи, но у него и так непростой возраст... Мы продолжаем разговаривать друг с другом, но мне очень тяжело морально, я застряла между двумя фронтами. Семья не поддерживает меня должным образом», — жаловалась 43-летняя блондинка.