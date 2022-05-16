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На бывшего редактора "Первого канала" Марину Овсянникову подал в суд муж

На бывшего редактора "Первого канала" Марину Овсянникову подал в суд муж

Автор:
16 мая 2022 08:42
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Овсянникова   интересное   первый канал   редактор   суд   фото   шоу бизнес   
852
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Марина Овсянникова прославилась на всю страну тем, что выбежала во время прямого эфира передачи "Время" с провокационным плакатом. Этот поступок стоил Марине не только работы. От журналистки отвернулась её мать, а теперь и муж.

Дело дошло до того, что на Овсянникову подал в суд её муж Игорь. Иск касается споров с детьми. Первое заседание по этому поводу должно состояться завтра, 16 мая, в Черемушкинском суде.

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После провокации Марина Овсянникова говорила, что в семье и правда возникли проблемы.

«Я патриотка, мой сын — еще больший патриот. Мы точно не хотим уезжать, никуда не хотим эмигрировать. Я нахожусь у друзей, скрываюсь. Мы все останемся в России. Мама все еще пребывает в состоянии шока, она измотана. Сын упрекнул меня в том, что я разрушила жизнь всех членов семьи, но у него и так непростой возраст... Мы продолжаем разговаривать друг с другом, но мне очень тяжело морально, я застряла между двумя фронтами. Семья не поддерживает меня должным образом», — жаловалась 43-летняя блондинка.

Ещё на прошло неделе Марина Овсянникова дала интервью немецкому изданию Bild. Бывший редактор рассказала, что мать теперь считает её предательницей.

«После моего протеста она сказала, что считает меня предательницей. Я уже не пыталась ей что-либо объяснить вновь», — сказала Овсянникова.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Овсянникова   интересное   первый канал   редактор   суд   фото   шоу бизнес   
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9  комментариев
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802
GROMOZEKA 2 часа назад
Этож какой надо быть по жизни мразиной, чтобы не только муж но и мать с тобой знаться не хотели.
Впрочем о чем это я?
Предатель, есть предатель
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6k
Григорий Бабкин Час назад
Хватит рекламировать вонючку.
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13k
ss 2 часа назад
Однако... Хороши родственнички... Члена своей семьи гнобить за убеждения! Ну ладно муж. Нашёл помоложе, решил развестись. Но мать!!! Поругаться с дочерью из-за войны, из-за Путина с Зеленским!... Это какой же дурой надо быть?
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495
HalloFreeSpace ss 40 минут назад
я так половину друзей удалил )))
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2k
Григорий Водениктов 2 часа назад
бл@дь крашеная не есть блондинка.
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19k
babuby 2 часа назад
Патриотка ... Но не уточнила какой страны.
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5k
VL 2 часа назад
Курица закукарекала
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45k
dima423 2 часа назад
ну а чего ты хотела? предателей никто не уважает ни свои ни чужие)
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WhiteRat

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