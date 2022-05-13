«Считает меня предательницей»: Овсянникова призналась, что мама теперь с ней не общается

Овсянникова дала интервью немецкому изданию Bild. Бывший редактор рассказала, что мать теперь считает её предательницей.

«После моего протеста она сказала, что считает меня предательницей. Я уже не пыталась ей что-либо объяснить вновь», — сказала Овсянникова.

По словам журналистки, ее мать «зомбирована настолько, что с утра до вечера слушает Соловьева и постоянно повторяет те клише и фразы, которые она слышит от него».