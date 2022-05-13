«Считает меня предательницей»: Овсянникова призналась, что мама теперь с ней не общается

Бывший редактор Первого канала Марина Овсянникова, появившаяся в прямом эфире 14 марта во время программы "Время" с плакатом, рассказала, что мать теперь её считает предательницей Родины.
Овсянникова дала интервью немецкому изданию Bild. Бывший редактор рассказала, что мать теперь считает её предательницей.
«После моего протеста она сказала, что считает меня предательницей. Я уже не пыталась ей что-либо объяснить вновь», — сказала Овсянникова.
По словам журналистки, ее мать «зомбирована настолько, что с утра до вечера слушает Соловьева и постоянно повторяет те клише и фразы, которые она слышит от него».
После скандала Овсянникова уволилась с Первого канала, а 11 апреля стало известно, что она устроилась на работу в известное немецкое издание Die Welt.
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АНТИФИШКИ
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"...…
-Девушка, а девушка, а как Вас зовут?
-Таня.
А меня Федя ( Марина Овсянникова)
-Ну и дура...."...))
Девочка-плохиш. За бочку варенья и ящик печенья предала.