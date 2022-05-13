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«Считает меня предательницей»: Овсянникова призналась, что мама теперь с ней не общается

«Считает меня предательницей»: Овсянникова призналась, что мама теперь с ней не общается

Автор:
13 мая 2022 09:12
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Овсянникова   интересное   мать   мнение   первый канал   ссора   фото   шоу бизнес   
3446
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Бывший редактор Первого канала Марина Овсянникова, появившаяся в прямом эфире 14 марта во время программы "Время" с плакатом, рассказала, что мать теперь её считает предательницей Родины.

Овсянникова дала интервью немецкому изданию Bild. Бывший редактор рассказала, что мать теперь считает её предательницей.

«После моего протеста она сказала, что считает меня предательницей. Я уже не пыталась ей что-либо объяснить вновь», — сказала Овсянникова.

По словам журналистки, ее мать «зомбирована настолько, что с утра до вечера слушает Соловьева и постоянно повторяет те клише и фразы, которые она слышит от него».

После скандала Овсянникова уволилась с Первого канала, а 11 апреля стало известно, что она устроилась на работу в известное немецкое издание Die Welt.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Овсянникова   интересное   мать   мнение   первый канал   ссора   фото   шоу бизнес   
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62  комментария
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3k
Frank Borman Час назад
Баба сейчас работает в ди Вельт - рупоре немцкой пропаганды. А Германия, вместе с США, ведет войну с Россией. Так что де факто баба - предательница. В чем тут сомнения?
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43k
Цыц тут у меня Минуту назад
Продала маму за деньги, сучка крашена...
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−3
76867434545432322 3 минуты назад
У Лаврова в жопе
Разорвалась клизма.
Бредит-бродит по Европе
Призрак путлеризма!
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27k
Ashabad 5 минут назад
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−31
7k
Sergey 10 минут назад
а ябывдул, особенно в эти губы
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−3
76867434545432322 Sergey 3 минуты назад
мамашке своей фдуй ! ...
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4k
мемфрид 10 минут назад
Обожаю слушать про зомбирование по ТВ. Конечно, без конца одно и то же обсуждать- начинает раздражать. Но, вот та идея, что там все брешут- это уже перебор. Приврать могут о потерях, о каких-то разведданных, но это норма, так как враг тоже слушает нас. А вот изобразить, что нет нацистов на Украине и весь западный мир им не помогает- это надо быть совсем идиоткой. Ну или купленной тварью, как зелибоба
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16
Филя Филимонов 12 минут назад
Девочку давно уже окучили западные конторы и она вся подпрыгивала перед камерой когда озвучивала информацию в предвкушении быть медиазвездюлей на западе .Свою акцию провела с помпой ,сожгла все мосты.Предатель однажды - предатель на всегда и конторы на западе это тоже прекрасно знают и отношение к ней будет однозначное.
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66
eutace 009899762322 11 минут назад
администраторы - прибейте фашиста
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−3
76867434545432322 eutace 3 минуты назад
У Лаврова в жопе
Разорвалась клизма.
Бредит-бродит по Европе
Призрак путлеризма!
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−31
245
Nik Nik 15 минут назад
Напомнило -
"...…
-Девушка, а девушка, а как Вас зовут?
-Таня.
А меня Федя ( Марина Овсянникова)
-Ну и дура...."...))
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2k
perekrestok 17 минут назад
Если эта дура считает что она попала в рай демократии, то пусть пройдет с плакатом "Зеленский ЧМО" в немецком прямом эфире. Думаю хохлы ее украдут прямо на выходе. А потом будут неделю нарушать ее гражданские права в прямом эфире канала Браззерс.
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−31
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−31
5k
Станислав Полчаса назад
Обыкновенная продажная прозападная шлюха. Мать еще мягко ее назвала.
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490
HalloFreeSpace Полчаса назад
Да хрен с ним с протестом , по сути ничего плохого не сделала ... Но свалить из страны и работать на иностранную пропаганду , это конечно "не предательство" ...
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−2
Guntars Полчаса назад
Зомбилэнд, уже в кино. Посмотрите о себе фильм 2009 года. :D
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6k
Maxim Vinokurov 42 минуты назад
Ну мама права. Какие еще вопросы.
Девочка-плохиш. За бочку варенья и ящик печенья предала.
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30k
Игорь 42 минуты назад
Пусть хлебнёт по полной в немецкой медиа-индустрии. Это тут можно было быстро и ярко блеснуть, а там придётся долго и упорно (ОМГ) работать...
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16
Филя Филимонов Игорь Полчаса назад
Уж если говорить ,то прямо - не работать ,а отрабатывать и так, и эдак. Но сегодня для неё это квест **Лазурная бухта**,а завтра её ещё ждёт и не больно то весёлое.
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11
Velziavul Necronomikonoff 43 минуты назад
Правильно, на кол самку собаки.....
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