Маэстро Понасенков подался в эскорт: за ночное свидание иноагент просит 15 миллионов рублей

Для "понауехавших" из России настали сложные времена. Кто-то пошёл в разнос, и за мзду участвует в тошнотворных передачах, выливая на бывшую родину ушаты дерьма, а другие начали торговать собой. Маэстро Понасенков не стесняется, заломив за свидание с собой изрядную цену. Однако за счастье общения с режиссёром, придется не только выложить деньги, но и пройти жёсткий отбор с посещением кожвендиспансера и отдела кадров на работе.
Иноагент Понасенков ныне обретается за пределами России. Чтобы свести концы с концами, театральный режиссёр, видеоблогер и публицист решил слегка поторговать телом, раз уж пока не наблюдается спроса на его интеллект.
На страничке в Телеграм-канале маэстро выложил пост с заманчивым предложением для своих поклонников. За 15 миллионов рублей он готов провести ночь в отеле с ценителем его таланта. Гарантирован ужин и завтрак, а также пища для ума - Евгений Николаевич готов беседовать на самые разные темы, включая политику и сокровенные тайны личной жизни.
Однако абы кто (пусть и с деньгами) не будет допущен до тела маэстро без справки из кожвендиспансера и подробной характеристики с места работы.
Сам Понасенков считает, что такая встреча двух людей "без коллектива" может стать уникальной, ведь "главное наслаждение в жизни – это беседа о самом важном, сокровенном".
Режиссёр удивлен количеством откликов. "Это что-то уникальное!" - удивляется он. При этом, он отмечает, что у множества претендентов на встречу не хватает полной суммы, заявленной им ранее в Телеграм-канале. Впрочем, маэстро готов к компромиссу. "Если соискатель придерживается демократических взглядов, выступает против тоталитаризма, авторитаризма, то я готов сделать небольшую скидку – 185 тысяч рублей. Но придется доказать, что эти взгляды демократические имеют место. Показать мне историю публикаций в соцсетях", – поясняет он.
В соцсетях удивляются и надеются, что все-таки это стёб, а не реальное предложение по цене квартиры в столице. Хотя как знать, как знать...
Источник:
АНТИФИШКИ
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б) справка из сифилятника намёк на то, что оно кроме беседы, ещё и готово подставить зад? пол то не оговаривается)
ps дороговастенько, топы бразерс и прочих приватов, пожалуй, будут дешевле.
Шаг 1. Собираем всем миром 15 000 000.
Шаг 2. Отправляем эти ЦЕЛЕВЫЕ деньги Олегу Соколову.
Шаг 3. Понасенков приезжает в камеру к Соколову, где тот его 2 раза переигрывает и разок-другой уничтожает.
Шаг 4. Видео выкладываем в интернете