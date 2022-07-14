Маэстро Понасенков подался в эскорт: за ночное свидание иноагент просит 15 миллионов рублей

Режиссёр удивлен количеством откликов. "Это что-то уникальное!" - удивляется он. При этом, он отмечает, что у множества претендентов на встречу не хватает полной суммы, заявленной им ранее в Телеграм-канале. Впрочем, маэстро готов к компромиссу. "Если соискатель придерживается демократических взглядов, выступает против тоталитаризма, авторитаризма, то я готов сделать небольшую скидку – 185 тысяч рублей. Но придется доказать, что эти взгляды демократические имеют место. Показать мне историю публикаций в соцсетях", – поясняет он.

В соцсетях удивляются и надеются, что все-таки это стёб, а не реальное предложение по цене квартиры в столице. Хотя как знать, как знать...