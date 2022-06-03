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Иноагент Невзоров стал гражданином Украины

Иноагент Невзоров стал гражданином Украины

Автор:
03 июня 2022 13:04
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: #иноагент   Ynews   Зеленский   гражданин   гражданство Украины   журналист   невзоров   политика   шоу бизнес   
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Президент Зеленский "наградил" гражданством журналиста "за особые заслуги" перед страной.

Некоторое время назад появилась информация о том, что журналист Александр Невзоров*, подал заявку на получение украинского гражданства. А сегодня советник министра МВД Украины Антон Геращенко отрапортовал, что дело сделано - господин Невзоров* - законный гражданин Незалежной. Зеленский также пожаловал гражданство и супруге журналиста.


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Об этом "эпохальном событии" Геращенко отчитался в своем Телеграм-канале.



Между тем, Невзоров* является фигурантом уголовного дела в РФ. Ему вменяется дискредитация Вооруженных сил РФ. СК РФ возбудил уголовное дело после того, как журналист заявил, что российские военные нанесли удары по роддому в Мариуполе, тогда как Минобороны РФ неоднократно подчеркивало, что войска России преследуют исключтельно военную инфраструктуру Украины. 


В соцсетях факту получения гражданства Украины Невзоровым не удивились. И объяснили - почему.


А потом пофантазировали, как будут развиваться события:


Интересно, кто следующий получит украинское гражданство, как считаете, друзья?


* — признан в РФ иноагентом.

Источник:

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Метки: #иноагент   Ynews   Зеленский   гражданин   гражданство Украины   журналист   невзоров   политика   шоу бизнес   
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10  комментариев
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6k
Bjornsson Полчаса назад
Видон у него какой-то онкологический....
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27k
Ashabad 48 секунд назад
Ссылка coub.com
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473
HalloFreeSpace 5 минут назад
Гордись страна )))
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0
Mikhail 11 минут назад
Невзоровы мерзопакоснейшие личности
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30k
MatveiVainrub 15 минут назад
Ну ?! Вот же есть же нормальные шлёцики ?! Все в Израиль , а этот в Украину . Всем дурикам кто собрался , предлагаю не брать пример с бегущих в польшу а брать пример с этого . Бежать надо вна украину а не из/с неё . Невзоров так держать - пробивать дно надо правильно . Следующий шаг - наколка Бандеры и шеврон Азова . Что бы в нём никто не сомневался .
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1k
Ksenia2 16 минут назад
И что, неужели уедет на Украину? А, может, и вовсе в окопы, новую родину зашищать?
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142
zzzz_987 22 минуты назад
И что же, все эти десять лет он пил, дебоширил и, так сказать… морально разлагался?
Ну, нет! Вы знаете, всё это время он искусно маскировался под порядочного человека !
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36k
Антон 23 минуты назад
Каждой Твари по паре на Окраине. Помойка в общем.
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2k
Radugananebe 24 минуты назад
Нужна ему эта Украина... В Европу или США оттуда стартанет, и все дела.
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7k
Борис Карабанов 24 минуты назад
И всё!? А где варенье? Где печенье?
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