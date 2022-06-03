Иноагент Невзоров стал гражданином Украины

Между тем, Невзоров* является фигурантом уголовного дела в РФ. Ему вменяется дискредитация Вооруженных сил РФ. СК РФ возбудил уголовное дело после того, как журналист заявил, что российские военные нанесли удары по роддому в Мариуполе, тогда как Минобороны РФ неоднократно подчеркивало, что войска России преследуют исключтельно военную инфраструктуру Украины.

В соцсетях факту получения гражданства Украины Невзоровым не удивились. И объяснили - почему.