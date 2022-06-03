Иноагент Невзоров стал гражданином Украины

Президент Зеленский "наградил" гражданством журналиста "за особые заслуги" перед страной.
Некоторое время назад появилась информация о том, что журналист Александр Невзоров*, подал заявку на получение украинского гражданства. А сегодня советник министра МВД Украины Антон Геращенко отрапортовал, что дело сделано - господин Невзоров* - законный гражданин Незалежной. Зеленский также пожаловал гражданство и супруге журналиста.
Об этом "эпохальном событии" Геращенко отчитался в своем Телеграм-канале.
Между тем, Невзоров* является фигурантом уголовного дела в РФ. Ему вменяется дискредитация Вооруженных сил РФ. СК РФ возбудил уголовное дело после того, как журналист заявил, что российские военные нанесли удары по роддому в Мариуполе, тогда как Минобороны РФ неоднократно подчеркивало, что войска России преследуют исключтельно военную инфраструктуру Украины.
В соцсетях факту получения гражданства Украины Невзоровым не удивились. И объяснили - почему.
А потом пофантазировали, как будут развиваться события:
Интересно, кто следующий получит украинское гражданство, как считаете, друзья?
* — признан в РФ иноагентом.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Ну, нет! Вы знаете, всё это время он искусно маскировался под порядочного человека !