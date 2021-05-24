Самой красивой цыганке СССР - 74!

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Сегодня день рождения одной из самых известных актрис театра и кино, заслуженной артистки России Светлане Тома.
Ее популярность взлетела после выхода фильма Эмиля Лотяну "Табор уходит в небо". Молдавская актриса стала носить звание самой красивой цыганки страны.
Есть несколько интересных фактов о самом фильме.
Есть несколько интересных фактов о самом фильме.
Как известно, сценарий фильма был написан Лотяну по произведениям Максима Горького - "Старуха Изергиль" и "Макар Чудра". На роли в массовке режиссер пригласил актеров не только с Молдавской киностудии и цыганского театра "Ромен" и... настоящих цыган из "вольных таборов". Именно им мы благодарны за те песни, которые стали популярны не меньше, чем фильм.
Главная роль досталась кишиневской актрисе Светлане Тома, с которой в тот момент у Лотяну был роман. Несмотря на отношения и на то, что Светлана и Эмиль были знакомы 10 лет и уже работали вместе, он провел две пробы со Светланой, чтобы точно удостовериться, что она та самая Рада. Кстати, цыганки, которые снимались в фильме, очень были недовольны выбором режиссера, ведь каждая была уверена, что могла бы сыграть главную героиню ничуть не хуже.
Светлана Тома вспоминала, что это была действительно самая тяжелая ее работа за всю карьеру. Съемки шли на Карпатах, в жуткую жару, а подъемы были в пять утра и работа шла до поздней ночи. Лотяну беспрестанно орал, говорил, что все плохо, что команда - сборище бездарей. Да, таков был стиль его работы - он искусственно создавал напряжение, чтобы актер в натянутом состоянии входил в кадр и это передавалось зрителям через экран.
Тома разок не выдержала очередной вспышки любимого и уехала в Москву на 10 дней. Она была уверена, что Эмиль снимет ее с роли, но со съемочной площадки не было вообще никаких новостей. По приезду она увидела, что съемки были остановлены из-за отсутствия главной героини. До конца съемок Лотяну общался с ней только через помощников, но, стоит признать, стал спокойнее и мягче со всей остальной командой.
Пример режиссерской работы Эмиля Лотяну:
когда снимали танцы Рады и Зобара, то было недостаточно просто красиво двигаться, а нужно было передать любовь и соперничество двух сильных и характерных людей. Режиссер был недоволен работой актеров и он потребовал положить на землю лист жести, чтобы он раскалился на солнце. После чего он попробовал на него встать, обжег ноги и велел актерам танцевать на этом листе... Сцена была форменной пыткой, но ее сняли! В кадре было то самое отчаяние и страсть, каких и хотел добиться режиссер.
Кстати, помните песню 10-летней девчонки "Нанэ цоха" ("Юбки нет"). Поет действительно она, Алена Бузылева, и многие не могли даже поверить, что у такой малышки такой мощнейший голос. Все песни из фильма были известны серди цыган давным давно и Евгений Дога (композитор) и Эмиль Лотяну объездили несколько десятков таборов, собирая "запас".
А еще в фильме мы видим одну из первых эротических сцен советского кино. Рада купается в реке, без стеснения показывая обнаженную грудь. На западе Тома конечно же стала секс-символом, а вот цыганки были очень рассержены. Они могли прийти на сеанс всем табором и выкрикивать, что настоящая цыганка так бы никогда не поступила.
Но, кстати, в целом, цыганский народ фильм одобрил, приходили на него, частенько выкупая весь зал, порой присоединяясь к экранным танцам.
Но, кстати, в целом, цыганский народ фильм одобрил, приходили на него, частенько выкупая весь зал, порой присоединяясь к экранным танцам.
Светлана Тома получила звание лучшей актрисы года по опросу журнала "Советский экран" и фильм был невероятно популярен. Настолько, что стали создаваться музыкальные коллективы "Табор уходит в небо", а солисткой там значилась Светлана Тома, которая даже и не подозревала, что вовсю гастролирует по стране, исполняя цыганские песни.
Настоящая фамилия Светланы - Фомичева. Отец ее был русским, а в маме смешались русская, французская, русская и австрийская кровь. Да, казалось бы, но цыган в ее роду не было, и из-за этого еще не складывались ее отношения с этим народом. По иронии судьбы, первым ее фильмом был тот, где снимались актеры театра "Роман", которые ревностно отнеслись к тому, что цыганку играет та, которая к ним не имеет отношения.
Знакомство с Лотяну
Когда Светлана училась на юрфаке Кишиневского университета к ней на троллейбусной остановке подошел мужчина, представившись Эмилем Лотяну и предложил пройти на пробы. Он даже пришел в гости к ее родственникам, чтобы убедить их отпустить несовершеннолетнюю Светлану на съемки. Так она получила роль в фильме "Красные поляны".
А псевдоним Тома предложил сам Эмиль, которому фамилия Фомичева не показалась благозвучной. Фамилию Тома носила ее прабабушка-француженка. Для Лотяну юная Светлана стала его произведением, его музой и их отношения достаточно быстро перешли в романтические.
Она стала, во многом благодаря ему, всесоюзной звездой. Буквально через 10 лет после своего кинодебюта вышел "Табор уходит в небо", принесший ей невероятную популярность.
Она стала, во многом благодаря ему, всесоюзной звездой. Буквально через 10 лет после своего кинодебюта вышел "Табор уходит в небо", принесший ей невероятную популярность.
Глядя на актрису, которой уже 74 года сложно представить, что эта моложавая красивая пожилая женщина - бабушка славной девочки Машеньки, которую ей подарила дочка (тоже актриса) Ирина Лачина.
Светлана Тома до сих пор снимается в кино, великолепно выглядит и можно только пожелать ей и дальше оставаться столь же прекрасной.
Светлана Тома до сих пор снимается в кино, великолепно выглядит и можно только пожелать ей и дальше оставаться столь же прекрасной.
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