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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4911 постов • 666 подписчиков подписаться
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Самой красивой цыганке СССР - 74!

Самой красивой цыганке СССР - 74! (11 фото + 2 видео)

Автор:
24 мая 2021 17:49
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: СССР   актриса   знаменитости   режиссер   слава   советские актрисы   советское кино   шоу бизнес   
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Сегодня день рождения одной из самых известных актрис театра и кино, заслуженной артистки России Светлане Тома.

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Метки: СССР   актриса   знаменитости   режиссер   слава   советские актрисы   советское кино   шоу бизнес   
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12  комментариев
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3
Владимир Час назад
еб@ть я старый пердун!
я ее еще молодой помню
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3k
KL11 7 минут назад
Фомичева фамилия конечно отстой. Надо иностранную.
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−29
vova old Полчаса назад
с днём рождения!
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7k
Андрей А 51 минуту назад
А девки у нас-иконы ходячие))
Ссылка www.youtube.com
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7k
Sapsan Час назад
На на на нанана хоп, хоп, хоп ))
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10k
zlopisec Час назад
Да она и сейчас ничего))))
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3k
Запускайте Берлагу! Час назад
Хороша!
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3k
VL Час назад
Очень красивая женщина. И тогда, и сегодня.
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312
Будьте крепенькими и здоровенькими! 2 часа назад
Запомнился эпизод с Аленой Бузылевой... её улыбка, танец и голос...по настоящему естественно и искренне.
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−32
Лучший Друг 2 часа назад
А цыганка из будулая?
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