Самой красивой цыганке СССР - 74!

когда снимали танцы Рады и Зобара, то было недостаточно просто красиво двигаться, а нужно было передать любовь и соперничество двух сильных и характерных людей. Режиссер был недоволен работой актеров и он потребовал положить на землю лист жести, чтобы он раскалился на солнце. После чего он попробовал на него встать, обжег ноги и велел актерам танцевать на этом листе... Сцена была форменной пыткой, но ее сняли! В кадре было то самое отчаяние и страсть, каких и хотел добиться режиссер.