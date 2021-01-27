Кира Найтли откажется от сексуальных сцен, которые снимают мужчины

Актриса отказалась от обнажения в кино ещё после рождения дочери, но теперь уточнила своё мнение по этому поводу.
Свою позицию о съёмках в фильмах с интимными сценами Кира Найтли озвучила в выпуске подкаста Channel Connects. Актриса рассказала, что не собирается полностью отказываться от съёмок в эпизодах, требующих обнажения, но не будет принимать в них участия в том случае, если постановкой будут заниматься мужчины.
Как объяснила Найтли, её решение связано с её тщеславием, а также с тем, что ей неприятен стереотипный «мужской взгляд» (male gaze) на сексуальные сцены.
Я не собираюсь полностью отказываться [от съёмок в интимных сценах], но у мужчин в них сниматься не буду. Отчасти из-за тщеславия, отчасти из-за «мужского взгляда». Мне неприятны попытки передать «мужской взгляд». Я не хочу участвовать в этих ужасных сценах секса, в которых все покрыты потом и пыхтят. Мне это не интересно.
Но надо заметить, что бывали случаи, когда я понимала: «Да, я отчётливо вижу, для какой части фильма предназначена эта сцена секса и что вам попросту необходимо, чтобы актёры выглядели горячо».
Как объяснила Найтли, её решение связано с её тщеславием, а также с тем, что ей неприятен стереотипный «мужской взгляд» (male gaze) на сексуальные сцены.
Я не собираюсь полностью отказываться [от съёмок в интимных сценах], но у мужчин в них сниматься не буду. Отчасти из-за тщеславия, отчасти из-за «мужского взгляда». Мне неприятны попытки передать «мужской взгляд». Я не хочу участвовать в этих ужасных сценах секса, в которых все покрыты потом и пыхтят. Мне это не интересно.
Но надо заметить, что бывали случаи, когда я понимала: «Да, я отчётливо вижу, для какой части фильма предназначена эта сцена секса и что вам попросту необходимо, чтобы актёры выглядели горячо».
Актриса отметила, что её позиция по съёмкам в интимных сценах также связана с тем, что она стала матерью уже двух детей. По этой причине актриса больше «не готова стоять обнажённой перед мужчинами».
В 2020 году Кира Найтли рассказывала, что добавила в свой актёрский контракт пункт о том, что она не собирается сниматься в сценах, требующих обнажения, после рождения её первой дочери в 2015 году. Однако в выпуске Channel Connects актриса уточнила, что готова сниматься в интимных сценах — например, в фильмах о материнстве и принятии своего тела — но только в том случае, если их будут снимать женщины.
Я теперь очень тщеславная и стала матерью двоих детей и потому предпочитаю не стоять обнажённой перед мужчинами, так что можете брать для этих сцен кого-нибудь другого.
В случаях же с историями о материнстве и принятии своего тела я бы предпочла работать с режиссёрами-женщинами.
В 2020 году Кира Найтли рассказывала, что добавила в свой актёрский контракт пункт о том, что она не собирается сниматься в сценах, требующих обнажения, после рождения её первой дочери в 2015 году. Однако в выпуске Channel Connects актриса уточнила, что готова сниматься в интимных сценах — например, в фильмах о материнстве и принятии своего тела — но только в том случае, если их будут снимать женщины.
Я теперь очень тщеславная и стала матерью двоих детей и потому предпочитаю не стоять обнажённой перед мужчинами, так что можете брать для этих сцен кого-нибудь другого.
В случаях же с историями о материнстве и принятии своего тела я бы предпочла работать с режиссёрами-женщинами.
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Она бы снялась в эротияеской сцене, но никто её не снимает. Вот и бесится.
Она повзрослела и родила 2 детей, ее тело потеряло былые формы и привлекательность. Она сама уже понимает, что не произведет былого впечатления. Это нормально и правильно и даже естественно. Она осталась симпатичной женщиной с правильными чертами лица да и фильмы с ее участием смотрели не из-за постельных сцен.
и тело немного испортилось по возрасту и по рождению детей.
поэтому, остается хайповать...