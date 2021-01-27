Кира Найтли откажется от сексуальных сцен, которые снимают мужчины

Свою позицию о съёмках в фильмах с интимными сценами Кира Найтли озвучила в выпуске подкаста Channel Connects. Актриса рассказала, что не собирается полностью отказываться от съёмок в эпизодах, требующих обнажения, но не будет принимать в них участия в том случае, если постановкой будут заниматься мужчины.



Как объяснила Найтли, её решение связано с её тщеславием, а также с тем, что ей неприятен стереотипный «мужской взгляд» (male gaze) на сексуальные сцены.



Я не собираюсь полностью отказываться [от съёмок в интимных сценах], но у мужчин в них сниматься не буду. Отчасти из-за тщеславия, отчасти из-за «мужского взгляда». Мне неприятны попытки передать «мужской взгляд». Я не хочу участвовать в этих ужасных сценах секса, в которых все покрыты потом и пыхтят. Мне это не интересно.



Но надо заметить, что бывали случаи, когда я понимала: «Да, я отчётливо вижу, для какой части фильма предназначена эта сцена секса и что вам попросту необходимо, чтобы актёры выглядели горячо».