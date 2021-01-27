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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4566 постов • 640 подписчиков подписаться
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Кира Найтли откажется от сексуальных сцен, которые снимают мужчины

Кира Найтли откажется от сексуальных сцен, которые снимают мужчины (2 фото)

Автор:
27 января 2021 09:49
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: актриса   кино   кира найтли   обнаженка   режиссер   фото   шоу бизнес   
4528
2
Актриса отказалась от обнажения в кино ещё после рождения дочери, но теперь уточнила своё мнение по этому поводу.

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Метки: актриса   кино   кира найтли   обнаженка   режиссер   фото   шоу бизнес   
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52  комментария
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904
Максим Алтадуков 6 часов назад
доска, два соска отказалась от интимных сцен, не много потеряли ))
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3k
LCroft 18 минут назад
Да кому сдалась эта селедка. Попиарится и выйдет в тираж... окончательно в смысле.
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16k
Alush 2 часа назад
Нахера мне это нужно знать?
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2k
Ivan 2 часа назад
А за сексизм ее не хотят того, это? А то если бы кто заявил, что не будет сниматься у женщин, прикиньте, как бы его нахлобучили?
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12k
ЦСКА 2 часа назад
Кира Найтли откажется от сексуальных сцен, которые снимают мужчины
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236
Сергей 3 часа назад
Дрища с нулевым размером интереса не вызывает.
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23k
Григорий 3 часа назад
Ей 36, осталось еще чуть-чуть себя поберечь и вообще можно будет не заморачиваться - всем пофиг.
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14k
Alex Григорий 3 часа назад
Во во - даже басня такая есть, про лису и виноград. Мол, "он все равно кислый" :)
Во во - даже басня такая есть, про лису и виноград. Мол, "он все равно кислый" :)
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216
Влад 3 часа назад
Кому нужна эта тощая доска, у которой ни сиськи ни письки? Глубоко пофигу на неё и её пожелания! Дадут денег побольше и в порно сценах сниматься будет...
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1k
zenon 3 часа назад
Правильно! Нужно всё, как теперь есть в некоторых странах. Раздельные автобусы для женщин и мужчин. Раздельные постели. Женщинами занимаются, только женщины, а мужчинами, мужчины. Если мужчина хочет ребёнка, пусть рожает, если женщина хочет ребёнка, к этому подходят три вида обезьян. Если снять с них шерсть от мужика не отличить. Разделить планету пополам и пусть она выкручивается. Вообще был опыт, когда на один остров высадили мужчин, на другом острове были женщины. Мужчины обустроилась и жили, а женщины все между собой переругались до смертоубийства. Пришлось за несколько дней от опыта отказаться. Но всё равно, как это великолепно, когда женщины будут дарить бриллианты женщинам, а мужчины обойдутся.
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7k
hetrick 3 часа назад
Уж полночь близится, а сисечек все нет, Кира.
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276
Alexey Gera 3 часа назад
Режиссер фильма будет нанимать режиссерку для постановки потных и пыхтящих сцен.
Она бы снялась в эротияеской сцене, но никто её не снимает. Вот и бесится.
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14
Vadim 4 часа назад
И?
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535
Дмитрий 4 часа назад
Я думаю, что мировой кинематограф переживет. Не вижу ничего страшного в том, что какая-то актриса решила не сниматься о откровенных сценах. Если ее сильно захотят видеть в фильме то для этих сцен дублершу возьмут. Вот только нужно было называть вещи своими именами, а не задвигать речи о "неприятных мужских взглядах на секс". Сама что-ли не потеет, когда сексом занимается?
Она повзрослела и родила 2 детей, ее тело потеряло былые формы и привлекательность. Она сама уже понимает, что не произведет былого впечатления. Это нормально и правильно и даже естественно. Она осталась симпатичной женщиной с правильными чертами лица да и фильмы с ее участием смотрели не из-за постельных сцен.
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118k
DeOrio 4 часа назад
Кира Найтли откажется от сексуальных сцен, которые снимают мужчины
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806
Дамир Саражаков 4 часа назад
Неприятен мужской взгляд, лол. Есть более мужские фильмы, есть более женские. И как бы не парадоксально, в более мужских фильмах обычно совсем другие аспекты раскрываются (а если боевики брать там даже обнаженка - редкость), а не любовные линии/е?ля весь фильм с приправкой соплей, что более характерно для "женских" фильмов. :D
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11k
Dmitry Obuhov 4 часа назад
Я против таких решений!
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649
Алексей 4 часа назад
просто у человека появились деньги.
и тело немного испортилось по возрасту и по рождению детей.
поэтому, остается хайповать...
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30
maks89 4 часа назад
Мужчины откажутся откажутся от сексуальных сцен с Кира Найтли . Вот правильный заголовок новости.
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12k
aalexey3 4 часа назад
Как она ещё матерью двоих детей стала? Неужто позволила в себя мужской писькой тыкать, да ещё и как минимум два раза?
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3k
livaneth 4 часа назад
Ты хочешь увидеть ЭТО в сексуальной сцене?
Ты хочешь увидеть ЭТО в сексуальной сцене?
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6k
Перст Указующий livaneth 4 часа назад
извращенцев нынче хватает в любом жанре
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18k
Аня livaneth Час назад
Реально думаете, что у прям всех рожавших тело становится вот таким?
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855
ВазгенСемёнович 4 часа назад
От сексуальных сцен в которых принимают участие мужчины она тоже отказалась?
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