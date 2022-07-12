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Иноагента Юрия Дудя признали виновным в гей-пропаганде

Иноагента Юрия Дудя признали виновным в гей-пропаганде

Автор:
12 июля 2022 12:41
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: #иноагент   Ynews   ЛГБТ-пропаганда   Федор Павлов-Андреевич   дудь   нарушение   пропаганда   суд   шоу бизнес   штраф   
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Пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений нашли в интервью, которое Дудю дал художник Федор Павлов-Андреевич.

Журналиста Юрия Дудя (Минюст внес его в список СМИ-иноагентов) признали виновным в пропаганде гомосексуализма. Такое решение суд вынес после лингвистической экспертизы интервью с открытым геем Федором Павловым-Андреевичем, который дал блогеру большое интервью.


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Об этой новости в своём Телеграм-канале сообщила директор «Лиги безопасного интернета», член Общественной палаты России Екатерина Мизулина.


Федор Павлов-Андреевич — художник, известный эпатажными перформансами. Многим он знаком как журналист, который некогда вёл программу "До 16 и старше". Кроме этого, в своем время он работал в редакции журнала "Молоток", был театральным режиссером.


В 2019 году Андреевич открыто признался в своей ориентации. Интервью с ним вышло на канале иноагента Дудя в апреле 2021 года, и хотя оно не было посвящено тематике гомосексуализма, лингвисты-эксперты сочли, что упоминания о нетрадиционных отношениях в диалоге были, и их вполне можно рассматривать как пропаганду гомосексуализма.


Интервью набрало 3,9 миллионов просмотров на Ютуб-канале блогера. Теперь по решению суда иноагент Дудь должен будет заплатить штраф в размере 120 тысяч рублей. Правда, защита журналиста с этим вердиктом не согласна и будет готовить документы для его обжалования. Кстати, сам Дудь на суд не явился. По сообщениям в СМИ, он сейчас проживает за границей.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: #иноагент   Ynews   ЛГБТ-пропаганда   Федор Павлов-Андреевич   дудь   нарушение   пропаганда   суд   шоу бизнес   штраф   
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36  комментариев
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11k
P.F. Час назад
Кому интересны эти тридварасы?
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84
Андрей Минуту назад
Как надоели и [мат], и разговоры о них и вокруг них...
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2k
Margo 13 минут назад
Такого рода суды только поднимают рейтинг Дудя, теперь те кто «прошли мимо» этого интервью, обязательно его посмотрят?!
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2k
Pioner76 20 минут назад
Фрезировщик.
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69k
Доктор Джонс 23 минуты назад
Хотел Дудь вдуть, но вышла обратная фигня, вдули Дудя...
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44k
Максим Т. 24 минуты назад
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9k
antonium 24 минуты назад
Короче делаешь интервью с [мат].сом - пропаганда ЛГБТ. Делаешь интервью с американцем - измена родине. Делаешь интервью с наркоманом - пропаганда запрещенных веществ. Делаешь интервью с ребенком - пропаганда педофилии. Делаешь интервью с атеистом - оскорбление чувств верующих. И только интервью с чиновниками - и ты молодец ... Извините, но обе Мизулины дуры - они сами пропаганда лизоблюдства и тупости.
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Комментарий удален. Причина: оскорбления пользователей сайта
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1k
ya_pavel 50 минут назад
Интересно, что в интервью с Антоном Крассовским, вполне себе лояльным Кремлю журналистом, пропаганды не заметили.
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Комментарий удален. Причина: флуд
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5k
Артем Кощеев 56 минут назад
"...и хотя оно не было посвящено тематике гомосексуализма, лингвисты-эксперты сочли, что УПОМИНАНИЯ о нетрадиционных отношениях в диалоге были, и их вполне можно рассматривать как пропаганду гомосексуализма."

Вот он мразь, расстрелять его мало
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86k
Феофан 57 минут назад
Рожа Дудя - это уже пропаганда.
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1k
Sergius SPb Час назад
Реклама дудю.
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918
сергей ремизов Час назад
Юра вроде много у кого брал интервью, это вроде как его работа. Взял интервью у педика и где тут пропаганда? А если взял бы интервью у космонавта, признали бы космонавтом?
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127
Mark Директор свежего воздуха 22 минуты назад
А как же быть с верунами? Практически такая же картина: ну любишь ты тихонько своего боженьку, но зачем всем и каждому рассказывать насколько сильно ты любишь боженьку и насколько это классно, агитируя окружающих также начать любить боженьку
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10k
Андрей Ма-С Час назад
его фото это олицетворение настоящего пид.раса
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2k
Vad Час назад
да он и сам пи.до.р.о.к...
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3k
Copycat Час назад
я вообще не понимаю зачем эти гейпарады нужны
ну всё и так знают что есть люди которые любят трахать людей своего же пола

натуралы же не проводят "парад натуралов"

вообще какая цель идеологическая у этих парадов если подумать, я думаю это какой то вызов обществу идет в стиле "мы не такие как остальные и смотрите на нас какие мы не такие" на почве неуверенности в себе
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3k
Natalia Час назад
Дудь, который 1,5 млн в мес зарабатывает и вообще не откажется от черного пиара, конечно, очень расстроится.
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11k
Kostick Час назад
плеяда мизулиных очень продуктивно "работает".
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2k
Лёха Час назад
Всех пе@иков в пи@ду, всех лесбиянок на х@й...
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