Иноагента Юрия Дудя признали виновным в гей-пропаганде

Пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений нашли в интервью, которое Дудю дал художник Федор Павлов-Андреевич.
Журналиста Юрия Дудя (Минюст внес его в список СМИ-иноагентов) признали виновным в пропаганде гомосексуализма. Такое решение суд вынес после лингвистической экспертизы интервью с открытым геем Федором Павловым-Андреевичем, который дал блогеру большое интервью.
Об этой новости в своём Телеграм-канале сообщила директор «Лиги безопасного интернета», член Общественной палаты России Екатерина Мизулина.
Федор Павлов-Андреевич — художник, известный эпатажными перформансами. Многим он знаком как журналист, который некогда вёл программу "До 16 и старше". Кроме этого, в своем время он работал в редакции журнала "Молоток", был театральным режиссером.
В 2019 году Андреевич открыто признался в своей ориентации. Интервью с ним вышло на канале иноагента Дудя в апреле 2021 года, и хотя оно не было посвящено тематике гомосексуализма, лингвисты-эксперты сочли, что упоминания о нетрадиционных отношениях в диалоге были, и их вполне можно рассматривать как пропаганду гомосексуализма.
Интервью набрало 3,9 миллионов просмотров на Ютуб-канале блогера. Теперь по решению суда иноагент Дудь должен будет заплатить штраф в размере 120 тысяч рублей. Правда, защита журналиста с этим вердиктом не согласна и будет готовить документы для его обжалования. Кстати, сам Дудь на суд не явился. По сообщениям в СМИ, он сейчас проживает за границей.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Вот он мразь, расстрелять его мало
Ну почему нельзя долбиться в жопу молча, потому надо об этом всем рассказывать?!
- Это гей-парад, сэр.
- И чего же они требуют, Бэрримор?
- Однополой любви, сэр.
- Им разве кто-то запрещает?
- Нет, сэр.
- Так почему же всё-таки они шумят?
- [мат], сэр.
ну всё и так знают что есть люди которые любят трахать людей своего же пола
натуралы же не проводят "парад натуралов"
вообще какая цель идеологическая у этих парадов если подумать, я думаю это какой то вызов обществу идет в стиле "мы не такие как остальные и смотрите на нас какие мы не такие" на почве неуверенности в себе
единственно что не дают жениться друг на друге, ну тут уж извините, у нас общество тут другое, иной менталитет (в плане если власть легализует то остальные люди будут против в большинстве, а большинство уж извините решает и власть на него смотрит)
переезжайте в другую страну где это можно и живите там, темболее что многие страны дают такую возможность типа объясвляешь себя беженцем на почве того что тебе не дают жениться однополо и велком