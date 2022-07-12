Иноагента Юрия Дудя признали виновным в гей-пропаганде

Федор Павлов-Андреевич — художник, известный эпатажными перформансами. Многим он знаком как журналист, который некогда вёл программу "До 16 и старше". Кроме этого, в своем время он работал в редакции журнала "Молоток", был театральным режиссером.





В 2019 году Андреевич открыто признался в своей ориентации. Интервью с ним вышло на канале иноагента Дудя в апреле 2021 года, и хотя оно не было посвящено тематике гомосексуализма, лингвисты-эксперты сочли, что упоминания о нетрадиционных отношениях в диалоге были, и их вполне можно рассматривать как пропаганду гомосексуализма.





Интервью набрало 3,9 миллионов просмотров на Ютуб-канале блогера. Теперь по решению суда иноагент Дудь должен будет заплатить штраф в размере 120 тысяч рублей. Правда, защита журналиста с этим вердиктом не согласна и будет готовить документы для его обжалования. Кстати, сам Дудь на суд не явился. По сообщениям в СМИ, он сейчас проживает за границей.