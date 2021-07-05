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Ушел из жизни Владимир Меньшов

Ушел из жизни Владимир Меньшов (4 фото)

Автор:
05 июля 2021 12:41
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Владимир Меньшов   актер   коронавирус   режиссёр   смерть   шоу бизнес   
3831
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81-летний режиссёр и актёр заразился коронавирусом в конце июня.
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Метки: Владимир Меньшов   актер   коронавирус   режиссёр   смерть   шоу бизнес   
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15  комментариев
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Преподобный Стасян 2 часа назад
Ну было же уже. Вы смотрите ленту, перед тем, как постить новости в 100500 раз
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1k
Tiana 58 минут назад
Очень жаль. А еще жаль, что столько известных людей, ушедших за последний год, могли бы еще пожить привейся они вовремя от чертова ковида. У меня так родственница ушла. Все смеялась над нами, побежавшими прививаться, а потом раз и все((
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4k
★Lucifer★ 2 часа назад
Только за одно это можно памятник ставить...
Ссылка youtu.be
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4k
★Lucifer★ 2 часа назад
Уходят МАСТЕРА, остаются петровы и козловские...
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13k
Альф 57 2 часа назад
Светлая память..
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9k
K7OO 2 часа назад
Прощание в Доме кино, похороны на Новодевичьем.
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33k
Alex 2 часа назад
Как же жалко... Гениальный режиссер и настоящий человек
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4k
Свирепый Бамбр 2 часа назад
https://old.fishki.net/3826957-umer-vladimir-menyshov-figura-vtoraja-pechalynaja.htmlhttps://old.fishki.net/3826957-umer-vladimir-menyshov-figura-vtoraja-pechalynaja.html
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273
Сергій Мазуренко 2 часа назад
улетел голубем. с любовью..........
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344
Елена Букреева 2 часа назад
Приятный был человек и режиссер хороший.
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33k
Гёз Уленшпигель 2 часа назад
Поставил минус. Не из-за Меньшова конечно (земля ему пухом) а из очередного 101 поста на эту тему, Ради плюсиков.
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15k
ЦСКА 2 часа назад
Интересно, все кто ушел из жизни на девятом десятке....Все от последствий коронавирусной инфекции или хотя бы через одного??
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28
Андрей 2 часа назад
Жаль очень, блин, земля пухом(((
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