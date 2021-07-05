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81-летний режиссёр и актёр заразился коронавирусом в конце июня.
Родные вызвали бригаду скорой помощи Владимиру Валентиновичу ещё 22 июня, хотя стало известно об этом только 26 числа. Сообщается, что у Меньшова был низкий уровень сатурации – 89 процентов.
Владимир Меньшов скончался 5 июля в 9:36 утра.
Владимир Меньшов скончался 5 июля в 9:36 утра.
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На сайте Мосфильма сообщается о смерти режиссёра: "Киноконцерн "Мосфильм" и семья Владимира Меньшова с прискорбием сообщают, что сегодня Владимир Валентинович ушел из жизни. Выдающийся советский и российский кинорежиссер, актер, сценарист, продюсер, член правления "Мосфильма" скончался от последствий коронавирусной инфекции".
Владимир Меньшов родился 17 сентября 1939 года в Баку, учился в школе-студии МХАТ, ВГИКе. Дебют в кино состоялся в ленте "Человек на своём месте" 1972 г. А первой режиссёрской работой стал "Розыгрыш" 1976 года. Далее последовали не менее известные советские фильмы "Москва слезам не верит" и "Любовь и голуби".
О дате и месте прощания с Владимиром Валентиновичем будет сообщено позднее.
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