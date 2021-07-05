Владимир Меньшов родился 17 сентября 1939 года в Баку, учился в школе-студии МХАТ, ВГИКе. Дебют в кино состоялся в ленте "Человек на своём месте" 1972 г. А первой режиссёрской работой стал "Розыгрыш" 1976 года. Далее последовали не менее известные советские фильмы "Москва слезам не верит" и "Любовь и голуби".