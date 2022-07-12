У маминой подруги всё лучше: даже сын

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Оказывается, прикол о сыне маминой подруги не так уж и редок. Да вообще очень даже част. У сына маминой подруги всё получается лучше... Впрочем, есть одно объяснение, но оно мало кому понравится.
2.
Наконец-то мы его нашли... Вот он: инженер, юрист, экономист, менеджер, президент и т. д.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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В итоге этот хорошист к 30 годам спился и где-то в 35 умер.