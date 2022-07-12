У маминой подруги всё лучше: даже сын

Оказывается, прикол о сыне маминой подруги не так уж и редок. Да вообще очень даже част. У сына маминой подруги всё получается лучше... Впрочем, есть одно объяснение, но оно мало кому понравится.

1. Папа моего друга 0 Источник:

2. Наконец-то мы его нашли... Вот он: инженер, юрист, экономист, менеджер, президент и т. д. 0 Источник:

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3. Когда сын маминой подруги начал готовить шаурму 0 Источник:

4. Программист никогда не станет так же хорош, как и плитка в ванной 0

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6. У — успех 0

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9. Типичный сын маминой подруги 0

10. Вот умничка! 0 Источник:

11. Идеально 0 Источник:

12. Ахаха 0 Источник:

13. Неожиданный поворот 0 Источник: