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У маминой подруги всё лучше: даже сын

У маминой подруги всё лучше: даже сын

Автор:
12 июля 2022 17:34
Сообщество : Юмор
Метки: Зависть   Юмор   дочь маминой подруги   подборка   прикол   сын маминой подруги   
2568
14
Оказывается, прикол о сыне маминой подруги не так уж и редок. Да вообще очень даже част. У сына маминой подруги всё получается лучше... Впрочем, есть одно объяснение, но оно мало кому понравится.
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Источник:

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Метки: Зависть   Юмор   дочь маминой подруги   подборка   прикол   сын маминой подруги   
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2  комментария
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7k
Артём 6 минут назад
Мне долго приводили в пример одного сына маминой подруги, до тех пор, пока его не взяли с килограммом герыча.
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14k
Александр 4 минуты назад
Маман мне как-то в школьные годы упрекала, что дружу с раздолбаями, нет бы вот с хорошистом, приводила в пример однокласника.
В итоге этот хорошист к 30 годам спился и где-то в 35 умер.
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