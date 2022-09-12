Живее живых: сын маминой подруги

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Кажется, что какая-то тема вот-вот сдохнет, но нет... Мемы плодятся, комменты комментятся. В общем, всё как всегда: у соседей и родственников трава зеленее, денег больше, а сын маминой подруги по-прежнему успешнее.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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