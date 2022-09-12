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Живее живых: сын маминой подруги

Живее живых: сын маминой подруги

Автор:
12 сентября 2022 10:40
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   дети   подборка   прикол   родители   сын маминой подруги   
1834
15
Кажется, что какая-то тема вот-вот сдохнет, но нет... Мемы плодятся, комменты комментятся. В общем, всё как всегда: у соседей и родственников трава зеленее, денег больше, а сын маминой подруги по-прежнему успешнее.
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Источник:

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Метки: Юмор   дети   подборка   прикол   родители   сын маминой подруги   
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4  комментария
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3k
Григорий Час назад
куча боянов древнегреческих
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14k
Голос Вселенной Минуту назад
Комментарий к фото
"...и откуда только деньги берут?!.. Тоже покупают, наверное!" (С)
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14k
Голос Вселенной 2 минуты назад
Комментарий к фото
Опыт покупаешь тогда, когда после про*ба делаешь то же самое, но уже не ьеряешь деньги, а зарабатываешь....
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10k
kaboza Полчаса назад
карантин в школе?
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Никифоридис

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