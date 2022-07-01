Художник находит фото котов и превращает их в потешные карикатуры

Художник Айнарс Олутниекс оригинально перерисовывает кошек с фотографий, которые находит в сети. С помощью пары простых линий и точек он изображает забавные позы котиков, запечатленных на снимках.
Вы знали, что котики могут вдохновлять на творчество? Ведь их обаяние и шарм мало кого способны оставить равнодушным. Такого же мнения придерживается и художник-любитель, который под ником dailypurr выкладывает в сеть рисунки карикатурных котов. В качестве образцов парень использует смешные фото и видео с участием пушистых беспредельщиков, добавляет немного креатива, фантазии и вуаля! Шедевры готовы!
Перед вами любительские и даже немного корявые рисунки забавных котиков. Несмотря на свою простоту, выглядят они весьма мило. С этим согласны многочисленные подписчики художника, которые оставляют под его работами уйму лайков и восторженных комментариев.
Кот с пышными формами
Замаскировался
Художника, рисующего примитивных котов, зовут Айнарс Олутниекс. В обычной жизни парень работает в сфере дизайна. Свой аккаунт в сети он начал вести совершенно случайно. Как признаётся художник, ему хотелось рисовать что-то максимально простое, не требующее особых усилий.
Кот Сальвадора Дали
Хьюстон, у нас проблемы
Ты что-то хочешь возразить мне, человек?
Заказчик доволен
Вдохновение для своих работ Айнарс, как правило, черпает из интернета. Однако некоторых котов ему присылают сами подписчики.
Релакс-процедуры
Ты меня расстроил, человек. Нет тебе прощения
Поехали!
Что уставился? Неси еду
Мистер Мяулимпия
Мастер маскировки
Рисунки Айнарса Олутниекса заметили многие популярные международные юмористические порталы. Теперь о его рисунках знает огромное количество людей. От Токио до Лос-Анджелеса. Подписчики с нетерпением ждут выхода новых работ художника.
Что это за чудовище?
Высокопоставленная личность едет на прогулку
Это не я подрал обои! Клянусь!
Вечеринка мечты
Щас спою!
Отличная растяжка
Источник:
АНТИФИШКИ
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