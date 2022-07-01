Художник находит фото котов и превращает их в потешные карикатуры

Вы знали, что котики могут вдохновлять на творчество? Ведь их обаяние и шарм мало кого способны оставить равнодушным. Такого же мнения придерживается и художник-любитель, который под ником dailypurr выкладывает в сеть рисунки карикатурных котов. В качестве образцов парень использует смешные фото и видео с участием пушистых беспредельщиков, добавляет немного креатива, фантазии и вуаля! Шедевры готовы!

Перед вами любительские и даже немного корявые рисунки забавных котиков. Несмотря на свою простоту, выглядят они весьма мило. С этим согласны многочисленные подписчики художника, которые оставляют под его работами уйму лайков и восторженных комментариев.

Кот с пышными формами