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Художник находит фото котов и превращает их в потешные карикатуры

Художник находит фото котов и превращает их в потешные карикатуры

Автор:
01 июля 2022 08:18
Метки: Юмор   животные   коты   подборка   прикол   рисунок   творчество   
280
19

Художник Айнарс Олутниекс оригинально перерисовывает кошек с фотографий, которые находит в сети. С помощью пары простых линий и точек он изображает забавные позы котиков, запечатленных на снимках.

Вы знали, что котики могут вдохновлять на творчество? Ведь их обаяние и шарм мало кого способны оставить равнодушным. Такого же мнения придерживается и художник-любитель, который под ником dailypurr выкладывает в сеть рисунки карикатурных котов. В качестве образцов парень использует смешные фото и видео с участием пушистых беспредельщиков, добавляет немного креатива, фантазии и вуаля! Шедевры готовы!

Перед вами любительские и даже немного корявые рисунки забавных котиков. Несмотря на свою простоту, выглядят они весьма мило. С этим согласны многочисленные подписчики художника, которые оставляют под его работами уйму лайков и восторженных комментариев.


Кот с пышными формами

×
×

Замаскировался


Художника, рисующего примитивных котов, зовут Айнарс Олутниекс. В обычной жизни парень работает в сфере дизайна. Свой аккаунт в сети он начал вести совершенно случайно. Как признаётся художник, ему хотелось рисовать что-то максимально простое, не требующее особых усилий.

Кот Сальвадора Дали


Хьюстон, у нас проблемы


Ты что-то хочешь возразить мне, человек?


Заказчик доволен


Вдохновение для своих работ Айнарс, как правило, черпает из интернета. Однако некоторых котов ему присылают сами подписчики.


Релакс-процедуры


Ты меня расстроил, человек. Нет тебе прощения


Поехали!


Что уставился? Неси еду


Мистер Мяулимпия


Мастер маскировки


Рисунки Айнарса Олутниекса заметили многие популярные международные юмористические порталы. Теперь о его рисунках знает огромное количество людей. От Токио до Лос-Анджелеса. Подписчики с нетерпением ждут выхода новых работ художника.

Что это за чудовище?


Высокопоставленная личность едет на прогулку


Это не я подрал обои! Клянусь!


Вечеринка мечты


Щас спою!


Отличная растяжка

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Юмор   животные   коты   подборка   прикол   рисунок   творчество   
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2  комментария
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8k
Евгений 50 минут назад
Это не "потешные карикатуры", а схематичные изображения. (Надо отдать должное, достаточно точные.) Папка, палка, огуречик, получился человечек.
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Мурчелло 5 минут назад
Хуня какая то.
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