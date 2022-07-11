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Под флюсом: пост о тонкостях сварки

Под флюсом: пост о тонкостях сварки

Автор:
11 июля 2022 17:16
Сообщество : Юмор
Метки: Сварщик   Юмор   подборка   прикол   сварка   электрод   
1158
16
Настоящего сварщика найти очень просто — его выдают детали. Обычно такие люди ходят в железной обуви, имеют железный рюкзак... и они отменные акробаты.
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Источник:

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Метки: Сварщик   Юмор   подборка   прикол   сварка   электрод   
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7  комментариев
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9k
a_komolow 38 минут назад
Куда вы денетесь без работяг?
Слесарей, сварных, электриков

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39k
Aleksandr 11 минут назад
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39k
kalinser 16 минут назад
Разварить?
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51
iskra 55 минут назад
На тракторе наварено не для красоты. Это износостойкая наплавка.
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