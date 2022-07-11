Под флюсом: пост о тонкостях сварки

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Настоящего сварщика найти очень просто — его выдают детали. Обычно такие люди ходят в железной обуви, имеют железный рюкзак... и они отменные акробаты.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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