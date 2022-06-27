Несколько забавных сбоев в матрице

Вы никогда не задумывались о том, что мы все живём в матрице? Так вот, задумайтесь. В подборке ситуации, которые вроде выглядят как совпадения. Но, быть может, всё не так просто? Может, это матрица даёт сбой, и все эти одинаковые люди, не прогрузившиеся до конца небеса и длинные цветы что-то значат? Решайте сами!

Штампованные герои