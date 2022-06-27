Несколько забавных сбоев в матрице

Матрица иногда дает сбой, стоит лишь присмотреться. Благодаря данной подборке вы в этом убедитесь.
Вы никогда не задумывались о том, что мы все живём в матрице? Так вот, задумайтесь. В подборке ситуации, которые вроде выглядят как совпадения. Но, быть может, всё не так просто? Может, это матрица даёт сбой, и все эти одинаковые люди, не прогрузившиеся до конца небеса и длинные цветы что-то значат? Решайте сами!
Штампованные герои
Одинаковые женщины
Никогда не знаешь, где встретишь двойника
Многокотие
Режим невидимости
Цвето-о-ок
Кстати, у подобной мутации на самом деле есть название. Это фасциация.
Кто-то припарковал мою машину прямо за моей машиной
Одинаковые клиенты
Копии дедушек
Пиксельная тень
Кусок стены в небесах
Что здесь происходит? Просто цвет краски идеально сочетается с цветом неба!
Рыжеволосые копии
Гаражи, застрявшие в текстурах
Свадьба близнецов и близняшек
Подождите, небо ещё не прогрузилось
Источник:
АНТИФИШКИ
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Мне кажется что без фотошопа тут не обошлось. Во всяком случае на некоторых фотографиях