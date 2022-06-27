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Несколько забавных сбоев в&nbsp;матрице

Несколько забавных сбоев в матрице

Автор:
27 июня 2022 08:41
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   в мире   матрица   подборка   прикол   сбой   совпадения   
1624
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Матрица иногда дает сбой, стоит лишь присмотреться. Благодаря данной подборке вы в этом убедитесь.

Вы никогда не задумывались о том, что мы все живём в матрице? Так вот, задумайтесь. В подборке ситуации, которые вроде выглядят как совпадения. Но, быть может, всё не так просто? Может, это матрица даёт сбой, и все эти одинаковые люди, не прогрузившиеся до конца небеса и длинные цветы что-то значат? Решайте сами!

Штампованные герои

×
×

Одинаковые женщины


Никогда не знаешь, где встретишь двойника


Многокотие


Режим невидимости


Цвето-о-ок


Кстати, у подобной мутации на самом деле есть название. Это фасциация.

Кто-то припарковал мою машину прямо за моей машиной


Одинаковые клиенты


Копии дедушек


Пиксельная тень


Кусок стены в небесах


Что здесь происходит? Просто цвет краски идеально сочетается с цветом неба!

Рыжеволосые копии


Гаражи, застрявшие в текстурах


Свадьба близнецов и близняшек


Подождите, небо ещё не прогрузилось

Источник:

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Метки: Юмор   в мире   матрица   подборка   прикол   сбой   совпадения   
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emporio_ss Полчаса назад
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31k
ACU900 Полчаса назад
Ссылка youtu.be

Мне кажется что без фотошопа тут не обошлось. Во всяком случае на некоторых фотографиях
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10k
Ivan Полчаса назад
Комментарий к фото
Можно иногда меняться, разницы то нет...
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