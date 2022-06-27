16 стен с важными "философскими" посланиями

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Подборка забавной настенной философии из разных уголков России и не только.
Говорят, что даже у стен есть уши. Они говорят с прохожими языком тех, кто оставляет на них разные надписи и послания. Иногда странные, иногда неоднозначные и философские.
Крик души
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Вегетарианское добро
Порой неприятные вещи случаются,
То водка без пива, окрошка без кваса.
Зло — с тяжестью мыслей всегда возвращается
Добро обязательно вернётся! Без мяса!
В любой ситуации
Обидно
Если вы давно искали, то вот она!
Согласны?
Жизнь, кот, утро
Да уж, как тут не согласиться! Непонятно только, как объяснить это на работе…
Дети такие дети
Ещё один желающий поделиться опытом
О любви и весне на трансформаторной подстанции
Укладка плохая, но зато какой цвет!
Настроение
Культурный Питер
Очень убедительно
Запах женщины
Настенная философия
Источник:
АНТИФИШКИ
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