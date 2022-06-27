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16 стен с важными "философскими" посланиями

16 стен с важными "философскими" посланиями

Автор:
27 июня 2022 08:35
Сообщество : Юмор
Метки: Россия   Юмор   в мире   надписи   подборка   прикол   стена   
3757
17

Подборка забавной настенной философии из разных уголков России и не только.

Говорят, что даже у стен есть уши. Они говорят с прохожими языком тех, кто оставляет на них разные надписи и послания. Иногда странные, иногда неоднозначные и философские.

Крик души

×
×

Вегетарианское добро


Порой неприятные вещи случаются,
То водка без пива, окрошка без кваса.
Зло — с тяжестью мыслей всегда возвращается
Добро обязательно вернётся! Без мяса!

nightheri

В любой ситуации


Обидно


Если вы давно искали, то вот она!


Согласны?


Жизнь, кот, утро


Да уж, как тут не согласиться! Непонятно только, как объяснить это на работе…

Дети такие дети


Ещё один желающий поделиться опытом


О любви и весне на трансформаторной подстанции


Укладка плохая, но зато какой цвет!



Настроение


Культурный Питер


Очень убедительно


Запах женщины


Настенная философия

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Россия   Юмор   в мире   надписи   подборка   прикол   стена   
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9  комментариев
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34k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК Час назад
как дальше шить? оставаясь человеком-пауком !?
корректор не вкусный и водка говно !
Кандинский ты Лучший ! укладка плохая !
Хорошее утро начнётся в обед .

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13k
Artem Полчаса назад
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13k
Типа граф 40 минут назад
Комментарий к фото
Дверь от себя
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1k
Лимонадный Джо 48 минут назад
Хорошо,что "туалетные" высказывания исчезли. Растёт культура у населения!
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2k
Александр 53 минуты назад
16 стен с важными "философскими" посланиями
16 стен с важными "философскими" посланиями
16 стен с важными "философскими" посланиями
16 стен с важными "философскими" посланиями
16 стен с важными "философскими" посланиями
16 стен с важными "философскими" посланиями
16 стен с важными "философскими" посланиями
16 стен с важными "философскими" посланиями
16 стен с важными "философскими" посланиями
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83k
Павел 54 минуты назад
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Павел 55 минут назад
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Егор Час назад
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