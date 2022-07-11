«Чёрный барон» Гражданской войны: почему его боялись и ненавидели?

На обломках Российской империи появилось много вожаков, которые не приняли советскую власть. Многие из них занимались откровенным террором и учиняли дикие зверства. Но даже на их фоне выделяется Борис Владимирович Анненков - один из самых кровавых атаманов Гражданской войны.
Борис Анненков родился в 1889 году в семье военного. Как он сам позднее утверждал - его предком был декабрист Иван Анненков, хотя документальных подтверждений этому нет. Борис ещё с детства выбрал военную службу и юношей закончил Одесский кадетский корпус и Александровское училище.
Затем его направили офицером в 4-й Сибирский казачий полк. Он находился в Кокшетау (современный Казахстан).
В 1914 году в полку вспыхнул бунт. Солдаты выбрали Анненкова своим атаманом и он отправился на переговоры с военным руководством. Тут он и сделал свой первый «ход конём»: вместо того, чтобы урегулировать ситуацию, он с ходу рассказал о мятеже и открестился от ситуации. Но когда в расположение полка прибыла комиссия, он начал рассказывать об офицерской чести и наотрез отказался озвучить имена мятежников.
Церемониться с ним никто не стал и Анненкова приговорили к 16 месяцам заключения. Позже срок заменили службой на фронте.
Воевал Анненков довольно неплохо. Солдат берёг, выводил их из окружения и не давал покоя противнику. По сути, он выбрал тактику партизанских рейдов в тыл врагу и она приносила неплохие результаты. За мужество в бою Борис даже получил золотое Георгиевское оружие.
После Февральской революции Анненков присягнул Временному правительству и продолжил воевать. А вот Октябрьскую революцию не принял, поэтому его отряд решили расформировать. Тогда командир отправился со своими солдатами в Омск и присоединился к антибольшевистскому восстанию.
Правда Анненков быстро понял, что с такими силами, как у восставших победы не видать и вместе со своим отрядам перебрался в уже знакомые степи Кокшетау. Там и осел, а к нему со всей Сибири стали стекаться недовольные новой властью. Вскоре у него уже было 1500 штыков и собственный флаг - «пиратское» чёрное знамя с черепом, скрещенными костями, и надписью «С нами Бог».
С этой силой Анненков обосновался в Семиречье и задумал сделать его независимой казачьей республикой. Чтобы никто из местных не вздумал возразить - устроил массовый террор. Сначала расправился с большевиками и сочувствующими, затем - со всеми, кто посмел возражать против его единоличного правления. В деревнях, которые поддерживали большевиков, Анненков приказывал казнить каждого пятого, не щадил ни женщин, ни детей. За это и получил прозвище «чёрный барон».
Ну а перед своими солдатами Анненков хотел быть «образцовым командиром»: демонстративно не пил, не курил, не увивался за женщинами. Из слабостей, которые он показывал подчинёнными был только шоколад - он обожал сладкое и уничтожал конфеты килограммами. Ещё любил гонять на автомобиле, тогда это была ещё экзотика и вид командира, рассекающего на новеньком авто, внушал уважение его разношёрстному войску.
Вопросов, откуда брать деньги на содержание войска, у Анненкова не было: он постоянно совершал рейды и грабил местных. Начинал с обеспеченных, а потом его солдаты отбирали всё и у обычных жителей. Но длилась такая бандитская вольница недолго.
Когда Красная армия потеснила силы Колчака в Сибири, Анненкову тоже пришлось несладко. Под командованием «барона» было уже 18 000 штыков, но с организованными красноармейцами они ничего поделать не могли. Под ударами большевиков, войско Анненкова отступило к китайской границе, началось массовое дезертирство.
В итоге в Китай вместе с Анненковым сбежало всего 700 человек. Там они продолжали мародёрствовать и грабить, до тех пор, пока их не повязали. Многих из этой банды отправили в тюрьму, кого-то казнили. Но с самим Анненковым поступили на удивление гуманно - присудили всего к трём годам заключения.
После отсидки он занялся разведением породистых лошадей и вроде бы остепенился. Но вскоре его снова арестовали и отправили в СССР. Здесь «Чёрного барона» отправили под суд и на нём-то и вскрылись все зверства, которые творил Анненков. Изнасилования, убийства, пытки мирного населения. Расстрелы большевиков, сожжённые деревни - «барон» со своими подчинёнными натворил столько, что на какое-то снисхождение можно было не рассчитывать.
29 августа 1927 года Анненкова расстреляли. Перед казнью он раскаялся и полностью признал вину.
Источник:
АНТИФИШКИ
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А вообще это очень интересная история. Закончившаяся охотой на девушку, и убийством последней выжившей, анненковцами.