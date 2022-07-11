«Чёрный барон» Гражданской войны: почему его боялись и ненавидели?

В 1914 году в полку вспыхнул бунт. Солдаты выбрали Анненкова своим атаманом и он отправился на переговоры с военным руководством. Тут он и сделал свой первый «ход конём»: вместо того, чтобы урегулировать ситуацию, он с ходу рассказал о мятеже и открестился от ситуации. Но когда в расположение полка прибыла комиссия, он начал рассказывать об офицерской чести и наотрез отказался озвучить имена мятежников.

Церемониться с ним никто не стал и Анненкова приговорили к 16 месяцам заключения. Позже срок заменили службой на фронте.

Воевал Анненков довольно неплохо. Солдат берёг, выводил их из окружения и не давал покоя противнику. По сути, он выбрал тактику партизанских рейдов в тыл врагу и она приносила неплохие результаты. За мужество в бою Борис даже получил золотое Георгиевское оружие.

После Февральской революции Анненков присягнул Временному правительству и продолжил воевать. А вот Октябрьскую революцию не принял, поэтому его отряд решили расформировать. Тогда командир отправился со своими солдатами в Омск и присоединился к антибольшевистскому восстанию.