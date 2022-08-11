Когда умерли последние участники Бородинской битвы, Первой мировой и других войн и революций?

Василий Николаевич Кочетков родился в 1785 году в селе Спасское, Симбирской губернии. На военную службу поступил за год до нашествия Наполеона. В 1812 году он участвовал в Бородинской битве в составе лейб-гренадёрского полка. Он также принимал участие в Заграничном походе русской армии, битве народов под Лейпцигом и взятии Парижа в 1814 году.

Василий Николаевич отдал военной службе 81 год. Он был шесть раз ранен, 10 месяцев пробыл в плену у горцев. За долгие годы службы Кочетков получил 23 награды. Он воевал на фронтах Русско-турецкой войны 1828-1829 годов, подавлял Польское восстание и брал Варшаву, сражался на Кавказе, в Венгрии, участвовал в Обороне Севастополя. В его военной биографии Русско-кокандская война, Хивинский поход. Уже будучи 92-летним стариком Кочетков отправился на Русско-турецкую войну 1877-1878 годов и при обороне Шипки потерял ногу.

Василий Кочетков умер на 108 году жизни в 1892 году в Выборге.