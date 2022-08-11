Когда умерли последние участники Бородинской битвы, Первой мировой и других войн и революций?

От Отечественной войны 1812 года до Гражданской войны.
Василий Николаевич Кочетков родился в 1785 году в селе Спасское, Симбирской губернии. На военную службу поступил за год до нашествия Наполеона. В 1812 году он участвовал в Бородинской битве в составе лейб-гренадёрского полка. Он также принимал участие в Заграничном походе русской армии, битве народов под Лейпцигом и взятии Парижа в 1814 году.
Василий Николаевич отдал военной службе 81 год. Он был шесть раз ранен, 10 месяцев пробыл в плену у горцев. За долгие годы службы Кочетков получил 23 награды. Он воевал на фронтах Русско-турецкой войны 1828-1829 годов, подавлял Польское восстание и брал Варшаву, сражался на Кавказе, в Венгрии, участвовал в Обороне Севастополя. В его военной биографии Русско-кокандская война, Хивинский поход. Уже будучи 92-летним стариком Кочетков отправился на Русско-турецкую войну 1877-1878 годов и при обороне Шипки потерял ногу.
Василий Кочетков умер на 108 году жизни в 1892 году в Выборге.
Из номера газеты "Правительственный вестник" от 2 сентября 1892 года:
На закате дней, около года тому назад, это был еще бравый старик, высокого роста, с военной выправкой, которая как бы закалила его; никто бы не дал ему его лет, и трудно верилось, сколько перенес этот человек в своей жизни лишений и невзгод, в особенности, если принять во внимание, как много он совершил военных походов…
Есть мнение, что военные подвиги Кочеткова сильно преувеличены. Кроме рисунка по фотографии, сделанной за 11 дней до смерти, и статьи в “Правительственном вестнике”, другой информации о “солдате трёх императоров” почти нет.
В 1912 году, когда в Российской империи отмечали 100-летие Отечественной войны 1812 года, якобы был найден последний участник Бородинской битвы 117-летний Павел Яковлевич Толстогузов. Его сфотографировали в июле 1912-го и через две недели он умер. Уже в наше время выяснилось, что Толстогузов родился в 1817 году, следовательно, Бородинскую битву не застал.
Последний ветеран последней Русско-турецкой войны Михаил Николаевич Промтов умер в Белграде в 1951 году на 95-м году жизни.
Промтов родился в Полтаве, окончил Полтавскую военную гимназию и Михайловское артиллерийское училище. Сразу после учёбы был отправлен на Русско-турецкую войну в составе 13-й артиллерийской бригады. Он также участвовал в Русско-японской войне. За доблесть, проявленную в сражении при Ляояне, получил орден Святого Георгия 4-й степени и звание полковника. Первую мировую он встретил в звании генерал-майора, а в 1915-м произведён в генерал-лейтенанты. В 1917 году короткое время командовал 11-й армией. В Гражданскую войну воевал в Добровольческой армии Деникина. В 1920 году эвакуировался из Крыма в Константинополь, а затем в Югославию. В эмиграции возглавлял Крымский кадетский корпус и военные курсы Русского общевоинского союза, крупнейшей воинской организации белоэмигрантов.
Русско-японская война. Худ. Нико Пиросмани.
Якобы последний участник Русско-японской войны умер в 1989 году в возрасте 107 лет в маленьком городке Пайн Крик на севере Австралии (источник). Алексей Горий родился в 1891 году на юге России, воевал с японцами, а в 1912 году через Африку и Новую Гвинею перебрался в Австралию. Он жил в Брисбене, путешествовал по Австралии, меняя города и профессии, и наконец осел в Пайн Крике, где жил с 1953 до самой смерти.
Иван Бешов родился в 1885 году недалеко от Одессы. Он учился на химика, но бросил учёбу и пошёл на флот в 1902 году. Дальше, по его словам, за революционную деятельность он был наказан и в составе арестанской роты оказался в машинном отделении на "Потёмкине".
Броненосец, как известно, после восстания 11 дней уходил от преследования и наконец сдался румынским властям в Констанце. Бешов сбежал в Румынию. Он побывал в Турции, пожил в Лондоне, где якобы встретил Ленина, и в 1913 году осел в Ирландии. После революции он работал в советской компании, продававшей нефть за границу. За эту его деятельность его дважды арестовывали как советского шпиона.
После войны Бешов основал сеть рыбных кафе Beshoff Bros Fish&Chips, работающую по сей день. Иван Бешов утверждал, что дважды бывал в СССР. Он умер в 1987 году на 103-м году жизни. История Бешова ставится специалистами под сомнение.
Михаил Ефимович Кричевский родился в городе Карловка, Полтавской губернии в 1897 году. В 1917 году после окончания коммерческого училища его призвали в армию. Он воевал на Юго-Западном фронте, а после Октябрьской революции был демобилизован и поступил в Екатеринославский горный институт. Всю свою сознательную жизнь Кричевский отдал горному делу, он работал на донецких шахтах, восстанавливал их после войны, занимался научной деятельностью, на его счету множество патентов. Михаил Кричевский скончался в Донецке в 2008 году, ему было 111 лет.
Борис Игнатьевич Гудзь родился в 1902 году в Уфе. После двух революций и Гражданской войны Гудзь стал служить в ЧК. Известно, что он участвовал в операции "Трест", а уже будучи на пенсии, консультировал создателей фильма "Операция "Трест". Гудзь работал в Сибири, Японии, курировал знаменитого разведчика Зорге. В 1937 году его уволили и исключили из партии за "связь с врагами народа и профнепригодность". Связь с врагами народа заключалась в том, что зятем Бориса Игнатьевича был Варлам Шаламов, арестованный за контрреволюционную деятельность.
Борис Гудзь умер в 2006 году, ему было 105 лет.
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АНТИФИШКИ
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