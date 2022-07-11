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В Подмосковье случайно зарубили атамана казачьих войск

В Подмосковье случайно зарубили атамана казачьих войск

Автор:
11 июля 2022 14:04
Сообщество : Жить в России
Метки: атаман   бой   казак   партнер   сабля   шашка   
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Он бился на саблях со спарринг-партнёром и казачья фортуна повернулась к нему спиной.

Сергей Капитонов - 57-летний казачий атаман и член «Великого братства казачьих войск Руси и зарубежья».

Он всерьёз увлекался казачьей тематикой и устраивал показательные выступления: о него ломали копья, у него на животе шинковали яблоки, а на голове у казачины разбивали кирпичи.

Капитонов проводил тренировочный бой с 63-летним Алексеем Петуховым, скромным начальником отдела охраны труда.

Бой тренировочный, но шашки «казаки» взяли настоящие. То ли чтобы показать казачью удаль, то ли пощекотать себе нервы.

Но с щекоткой как-то не задалось.

Пока атаман кружил вокруг Петухова, тот так размахался саблей, что случайно ударил своего спарринг-партнёра прямо в грудь. От удара острой шашкой, Капитонов скончался на месте.

На Петухова завели уголовное дело в связи с причинением смерти по неосторожности, сейчас он под подпиской о невыезде.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: атаман   бой   казак   партнер   сабля   шашка   
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41  комментарий
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4k
A Час назад
Начальник отдела охраны труда убил "по неосторожности".... злая ирония.
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2k
Лёха Минуту назад
Так-то да: премию Дарвина в студию!!!
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6k
semsi 4 минуты назад
кроме как слабоумие ничего не подходит
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28k
Григорий 10 минут назад
Отдадим должное - ролевик умер во время поединка, красиво ушел.
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4k
EvgeniySAN 10 минут назад
Демонстрация боевых навыков с применением оружие не редко приводит к травмам, иногда к смерти. Такое и солдатами бывает и с мастерами единоборств.
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2k
Лёха 12 минут назад
Клоун. И умерт как дебил...
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2k
Трям 15 минут назад
В цирке бывают несчастные случаи. Ничего удивительного.
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Феликс Дзержинский 22 минуты назад
Пусть эти клоуны, друг друга в капусту изрежут.
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6k
ишты 23 минуты назад
Зато теперь у них новый атаман...
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5k
kleyman Полчаса назад
Утром новость, что ряженая школота, чуть не отпистила бородача, который одну киской назвал. Теперь про то, что ряженые предпенсионеры излишне раздухарились. Пора всех этих фриков под контроль брать, мне кажется.
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35k
Mamin Sibiriak Полчаса назад
Что ещё раз подтверждает: всё это нынешнее казачество - ряженые клоуны.
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199
Raingold Fischer 36 минут назад
На Петухова завели уголовное дело в связи с причинением смерти по неосторожности, с такой фамилией лутше держаться от тех мест.
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55
Lev A. Raingold Fischer 12 минут назад
Почему "лутше"?
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1k
Gleb_Skameikin 38 минут назад
Так зарубили, или закололи?
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5k
VL 42 минуты назад
дебилы одним словом. оба.
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Faithless 54 минуты назад
@moderator Каждый день что-то негативное о казаках пишут. Или о кавказцах. Модерируйте посты, разжигающие межнациональную рознь!
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6k
Shtoppi 54 минуты назад
<<Бой тренировочный, но шашки «казаки» взяли настоящие.>>

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5k
Заур 55 минут назад
Опять косплееры чего то начудили.
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ron 59 минут назад
грех, канеш, смеяться... ))))
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8k
Б.Касторский Час назад
Интересно, а как они получают должности, звания и награды?
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12k
котегRUS Час назад
доигрались, казаки-разбойники
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11k
Kostick Час назад
премию дарвина ряженым)
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August

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