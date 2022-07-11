В Подмосковье случайно зарубили атамана казачьих войск

Бой тренировочный, но шашки «казаки» взяли настоящие. То ли чтобы показать казачью удаль, то ли пощекотать себе нервы.

Но с щекоткой как-то не задалось.

Пока атаман кружил вокруг Петухова, тот так размахался саблей, что случайно ударил своего спарринг-партнёра прямо в грудь. От удара острой шашкой, Капитонов скончался на месте.