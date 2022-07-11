В Подмосковье случайно зарубили атамана казачьих войск

Он бился на саблях со спарринг-партнёром и казачья фортуна повернулась к нему спиной.
Сергей Капитонов - 57-летний казачий атаман и член «Великого братства казачьих войск Руси и зарубежья».
Он всерьёз увлекался казачьей тематикой и устраивал показательные выступления: о него ломали копья, у него на животе шинковали яблоки, а на голове у казачины разбивали кирпичи.
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Капитонов проводил тренировочный бой с 63-летним Алексеем Петуховым, скромным начальником отдела охраны труда.
Бой тренировочный, но шашки «казаки» взяли настоящие. То ли чтобы показать казачью удаль, то ли пощекотать себе нервы.
Но с щекоткой как-то не задалось.
Пока атаман кружил вокруг Петухова, тот так размахался саблей, что случайно ударил своего спарринг-партнёра прямо в грудь. От удара острой шашкой, Капитонов скончался на месте.
На Петухова завели уголовное дело в связи с причинением смерти по неосторожности, сейчас он под подпиской о невыезде.
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АНТИФИШКИ
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Слава богу бывают.
Короче , несчастный случай ....
Экие формулировки лепят следаки...
«При проведении тренировки по казачьей спортивной рубке в поселке Северный в городском округе Истре обвиняемый, производя рубку полимерной бутылки, установленной на деревянной стойке, не заметил приближающегося сзади мужчину и нанес ему казачьей шашкой удар в область груди, - сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий. - От полученного ранения потерпевший скончался на месте происшествия».
И да, давно "казак" стало национальностью?