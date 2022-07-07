Пять обычных сегодня вещей, которые для советской женщины были постыдными

Это сейчас каждый волен жить так, как ему хочется — лишь бы другим не мешал и законов не нарушал. В СССР все было по-другому — каждый советский гражданин был на виду у общества, жил по его строгим правилам. И если кто-то этим нормам морали не советовал, он удостаивался общественного осуждения и порицания.
Несмотря на то, что в СССР много говорили об эмансипации, полным равноправием советские женщины не пользовались.
Особенно строгим советское общество было к женщинам. За вещи, которые сейчас кажутся вполне обыденными, легко можно было удостоиться порицания...
«Гражданский брак»
Жить с мужчиной без штампа в паспорте?! Это могла позволить себе только очень смелая советская женщина. На таких косились и шептались у них за спиной, считая особами легкого поведения. Впрочем, это еще не самое страшное. Удостоиться профилактической беседы и выговора от начальства за подобное можно было как пить дать.
А еще за сожительство с мужчиной, как это сейчас называется в «гражданском браке», можно было запросто вылететь из партии, что автоматически лишало многих привилегий. Кстати, гражданским браком называется как раз зарегистрированные в ЗАГСе отношения. А то, что принято называть «гражданским браком» сейчас — просто сожительство.
«Хорошее дело браком не назовут», — шутили в Советском Союзе. И зря. Институт семьи был в стране одним из основополагающих.
Старая дева
Если уж все-равно от необходимости оформлять свои отношения официально не скрыться, то делать это лучше пораньше. Так считалось в СССР. Поэтому ранние браки — в 20, а то и 18-19 лет — были вполне нормальным и обыденным явлением. А женщина, которая до 25 так и не нашла свою вторую половинку, считалась уже старой девой. После этого возраста ее шансы на семейную жизнь неуклонно падали.
И ладно бы она была просто дурнушкой — серой мышкой — которой никто не сделал предложения. Такой сочувствовали и старались помочь. Но если дело оказывалось в характере или излишней разборчивости, из-за чего женщина «отшивала» ухажеров, то осуждения со стороны и близких, и малознакомых людей было не избежать.
Семья с парой-тройкой ребятишек была идеальной ячейкой общества, пропагандируемой в СССР.
Чайлдфри
Если уж вышла замуж, то непременно надо рожать. И лучше двоих. Все согласно присказке: Дал Бог зайку, даст и лужайку. Это сейчас многие обзаводятся детьми ближе к 30 годам, уверенно встав на ноги и морально подготовившись к этому решению. А кто-то и вовсе объявляется себя чайлдфри, сознательно отказываясь от потомства.
В Советском Союзе подобные вещи осуждались. Мамочек в возрасте 28 лет врачи уже записывали в «старородящие», пугая возможными отклонениями. Ну а женщин, которые могли родить, но по каким-то причинам этого не делали, осуждали, считая эгоистками, желающими жить только для себя. Жить для себя в СССР было как-то не принято — принято было думать о будущем.
В СССР существовал налог на бездетность, который платили бездетные мужчины от 20 до 50 лет и бездетные замужние женщины от 20 до 45.
Красота спасет мир
Красота, конечно, спасет мир, но не СССР — так считали в эпоху наших мам и пап, бабушек и дедушек. Ухоженность, обилие косметики, приверженность моде — все это считалось в Союзе признаком буржуазного образа жизни, мещанства и даже распущенности. Ну действительно, есть ли у советской женщины, которая озабочена тем, как сдать план по надоям, время на то, чтобы следить за собой?
То же и с модой. Советская легкая промышленность не баловала разнообразием. И те, кто выделялся на этом сером фоне — шил одежду на заказ или доставал по блату иностранные вещи — удосуживались общественного порицания со всеми вытекающими: завистью, обвинениями в нетрудовых доходах и праздном образе жизни. Особо ортодоксально настроенные граждане могли заподозрить и в проституции. А это уже чревато большими неприятностями, даже если подозрения не подтверждались.
Новый выпуск журнала Burda Moden был заветным желанием каждой шьющей советской домохозяйки.
Нерадивая хозяйка
На самом деле в Советском Союзе женщинам прощалось многое, но не бардак в квартире, неухоженный муж и невкусные тефтельки. Несмотря на декларируемое равноправие и развитие общепита — как раз для того, чтобы освободить женщину от плиты — традиционно роль хранительницы очага отводилась именно ей.
Причем тогда вести домашнее хозяйство была куда сложнее, чем сейчас — ни тебе посудомоечных машин, ни роботов-пылесосов, ни мультиварок. Да и набор продуктов, из которых приходилось готовить советским хозяйкам был существенно ограничен. А еще советская женщина должна была уметь шить и вязать, и не забывать про огород, который зачастую был важным источником кулинарного разнообразия. И все это после 8-часовой рабочей смены...
Вести домашнее хозяйство девочек в СССР учили с раннего возраста.
Спору нет, жизнь в советском обществе не была раем для женщин (да и для мужчин тоже). Но что-то тогда было такое, благодаря чему, даже несмотря на все сложности, жить было веселее, а радость доставляли совсем простые вещи.
Источник:
АНТИФИШКИ
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А вообще, кому какое дело кто как живет. Семья личное дело каждого. Если конечно не выходит за рамки разумного, вроде избиения или издевательства над детьми. А в остальном. Хочешь женись, хочешь нет. А уж дети. Я заметил, чем ниже уровень образования, тем больше детей.
называется "материнский капитал"
суть та же, форма другая
Это я и по своему поколению сужу, и по словам людей ровесникам моих родителей, и вспоминаю слова ровесников их родителей.
В молодости и энергия быстрее восстанавливается, и все перипетии проходят с куда меньшими последствиями для здоровья, а зачастую и вовсе без последствий.
PS Если че,в СССР был 26-й уровень жизни в мире. Сейчас у России - ниже 80-го.