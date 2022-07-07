Пять обычных сегодня вещей, которые для советской женщины были постыдными

Несмотря на то, что в СССР много говорили об эмансипации, полным равноправием советские женщины не пользовались.

Особенно строгим советское общество было к женщинам. За вещи, которые сейчас кажутся вполне обыденными, легко можно было удостоиться порицания...

«Гражданский брак»

Жить с мужчиной без штампа в паспорте?! Это могла позволить себе только очень смелая советская женщина. На таких косились и шептались у них за спиной, считая особами легкого поведения. Впрочем, это еще не самое страшное. Удостоиться профилактической беседы и выговора от начальства за подобное можно было как пить дать.

А еще за сожительство с мужчиной, как это сейчас называется в «гражданском браке», можно было запросто вылететь из партии, что автоматически лишало многих привилегий. Кстати, гражданским браком называется как раз зарегистрированные в ЗАГСе отношения. А то, что принято называть «гражданским браком» сейчас — просто сожительство.