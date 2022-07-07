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Пять обычных сегодня вещей, которые для советской женщины были постыдными

Пять обычных сегодня вещей, которые для советской женщины были постыдными

Автор:
07 июля 2022 10:06
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: СССР   воспитание   женщины   запрет   постыдные вещи   факты   фото   
1981
6

Это сейчас каждый волен жить так, как ему хочется — лишь бы другим не мешал и законов не нарушал. В СССР все было по-другому — каждый советский гражданин был на виду у общества, жил по его строгим правилам. И если кто-то этим нормам морали не советовал, он удостаивался общественного осуждения и порицания.

Несмотря на то, что в СССР много говорили об эмансипации, полным равноправием советские женщины не пользовались.

Особенно строгим советское общество было к женщинам. За вещи, которые сейчас кажутся вполне обыденными, легко можно было удостоиться порицания...


«Гражданский брак»

Жить с мужчиной без штампа в паспорте?! Это могла позволить себе только очень смелая советская женщина. На таких косились и шептались у них за спиной, считая особами легкого поведения. Впрочем, это еще не самое страшное. Удостоиться профилактической беседы и выговора от начальства за подобное можно было как пить дать.

А еще за сожительство с мужчиной, как это сейчас называется в «гражданском браке», можно было запросто вылететь из партии, что автоматически лишало многих привилегий. Кстати, гражданским браком называется как раз зарегистрированные в ЗАГСе отношения. А то, что принято называть «гражданским браком» сейчас — просто сожительство.

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«Хорошее дело браком не назовут», — шутили в Советском Союзе. И зря. Институт семьи был в стране одним из основополагающих.


Старая дева

Если уж все-равно от необходимости оформлять свои отношения официально не скрыться, то делать это лучше пораньше. Так считалось в СССР. Поэтому ранние браки — в 20, а то и 18-19 лет — были вполне нормальным и обыденным явлением. А женщина, которая до 25 так и не нашла свою вторую половинку, считалась уже старой девой. После этого возраста ее шансы на семейную жизнь неуклонно падали.

И ладно бы она была просто дурнушкой — серой мышкой — которой никто не сделал предложения. Такой сочувствовали и старались помочь. Но если дело оказывалось в характере или излишней разборчивости, из-за чего женщина «отшивала» ухажеров, то осуждения со стороны и близких, и малознакомых людей было не избежать.

Семья с парой-тройкой ребятишек была идеальной ячейкой общества, пропагандируемой в СССР.


Чайлдфри

Если уж вышла замуж, то непременно надо рожать. И лучше двоих. Все согласно присказке: Дал Бог зайку, даст и лужайку. Это сейчас многие обзаводятся детьми ближе к 30 годам, уверенно встав на ноги и морально подготовившись к этому решению. А кто-то и вовсе объявляется себя чайлдфри, сознательно отказываясь от потомства.

В Советском Союзе подобные вещи осуждались. Мамочек в возрасте 28 лет врачи уже записывали в «старородящие», пугая возможными отклонениями. Ну а женщин, которые могли родить, но по каким-то причинам этого не делали, осуждали, считая эгоистками, желающими жить только для себя. Жить для себя в СССР было как-то не принято — принято было думать о будущем.

В СССР существовал налог на бездетность, который платили бездетные мужчины от 20 до 50 лет и бездетные замужние женщины от 20 до 45.


Красота спасет мир

Красота, конечно, спасет мир, но не СССР — так считали в эпоху наших мам и пап, бабушек и дедушек. Ухоженность, обилие косметики, приверженность моде — все это считалось в Союзе признаком буржуазного образа жизни, мещанства и даже распущенности. Ну действительно, есть ли у советской женщины, которая озабочена тем, как сдать план по надоям, время на то, чтобы следить за собой?

То же и с модой. Советская легкая промышленность не баловала разнообразием. И те, кто выделялся на этом сером фоне — шил одежду на заказ или доставал по блату иностранные вещи — удосуживались общественного порицания со всеми вытекающими: завистью, обвинениями в нетрудовых доходах и праздном образе жизни. Особо ортодоксально настроенные граждане могли заподозрить и в проституции. А это уже чревато большими неприятностями, даже если подозрения не подтверждались.

Новый выпуск журнала Burda Moden был заветным желанием каждой шьющей советской домохозяйки.

Нерадивая хозяйка

На самом деле в Советском Союзе женщинам прощалось многое, но не бардак в квартире, неухоженный муж и невкусные тефтельки. Несмотря на декларируемое равноправие и развитие общепита — как раз для того, чтобы освободить женщину от плиты — традиционно роль хранительницы очага отводилась именно ей.

Причем тогда вести домашнее хозяйство была куда сложнее, чем сейчас — ни тебе посудомоечных машин, ни роботов-пылесосов, ни мультиварок. Да и набор продуктов, из которых приходилось готовить советским хозяйкам был существенно ограничен. А еще советская женщина должна была уметь шить и вязать, и не забывать про огород, который зачастую был важным источником кулинарного разнообразия. И все это после 8-часовой рабочей смены...

Вести домашнее хозяйство девочек в СССР учили с раннего возраста.

Спору нет, жизнь в советском обществе не была раем для женщин (да и для мужчин тоже). Но что-то тогда было такое, благодаря чему, даже несмотря на все сложности, жить было веселее, а радость доставляли совсем простые вещи.



Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: СССР   воспитание   женщины   запрет   постыдные вещи   факты   фото   
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553
HalloFreeSpace 2 часа назад
Чушь какая-то ...
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9k
DumDum 8 минут назад
Что-то лажа какая-то. Смешались в кучу кони, люди.
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8k
Б.Касторский 17 минут назад
Если вспомнить только становление послереволюционной России, то отношение к браку были несколько иным. Более свободным))) Но для этого надо знать историю.
А вообще, кому какое дело кто как живет. Семья личное дело каждого. Если конечно не выходит за рамки разумного, вроде избиения или издевательства над детьми. А в остальном. Хочешь женись, хочешь нет. А уж дети. Я заметил, чем ниже уровень образования, тем больше детей.
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16k
alexis 18 минут назад
Отсутствие посудомоек и роботов пылесосов- компенсировалась наличием двух детей.
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32k
Седой Полчаса назад
И не заселяли в гостиницу в один номер если вы не муж и жена
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2k
VikaR 50 минут назад
В СССР существовал налог на бездетность - 6,5% между прочим
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15k
Вася Час назад
Ссылка www.youtube.com
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−6
bon woo Час назад
бредятина полнейшая! особенно про гражданский брак
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30k
Snork Snorkoff Час назад
Хз на сколько веселее, но именно с бытовой точки зрения, мать вспоминает молодость как ад. Беготня в поисках продуктов, вечные разогревы и мытьё сковород, консервация всея и всего по сезонам, ибо зимой из свежего в лучшем случае свекла и морква. Кипячение белья в выварках с последующими полосканиями. А уж когда дети.. а в тебе еще и росту полтора метра и 45 кг. Короч уж о чем, о чем, а о советском быте, вспоминает без всякого сожаления )
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50
iskra Snork Snorkoff Полчаса назад
Вы удивитесь, но бытовая техника появилась во всем мире не так давно по историческим меркам. Да,СССР несколько отставал от Америки,но явно был не на последнем месте в мире. Надо понимать,что обеспечить 300 миллионов человек в один момент стиральными машинами или цветными телевизорами не может ни одна экономика мира.
PS Если че,в СССР был 26-й уровень жизни в мире. Сейчас у России - ниже 80-го.
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33
Андрей Л 2 часа назад
Подобные статейки про то, какая должна быть женщина ведут к строю, где женщины носят мешки на голове.
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Terracotka

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